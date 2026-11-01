Trucul simplu pentru cartofi copți gata în doar 10 minute. Cum îi prepari fără să folosești cuptorul clasic

Vrei să prepari cartofi copți în doar 10 minute, fără să folosești cuptorul clasci? Descoperă trucul simplu care te ajută să obții cartofi gustoși și bine rumeniți, cu puțin efort.

Fără îndoială, cartofii copți sunt printre cele mai apreciate preparate, însă timpul de gătire în cuptorul clasic poate fi destul de lung. Există însă un truc simplu prin care îi poți pregăti în aproximativ 10 minute, fără să pornești cuptorul. Ai nevoie de câteva ingrediente și de un aparat pe care mulți îl au deja în bucătărie.

Trucul simplu pentru cartofi copți gata în doar 10 minute

Cartofii copți sunt gustoși și pot fi serviți atât ca garnitură, cât și ca fel principal. Problema este că prepararea lor în cuptorul clasic poate dura chiar și o oră. Există însă o metodă mult mai rapidă, prin care poți obține cartofi moi și pufoși în interior, cu o coajă ușor crocantă. Secretul este să folosești cuptorul cu microunde.

Această variantă este potrivită mai ales atunci când nu ai mult timp la dispoziție, dar vrei să pregătești ceva bun. În aproximativ 10 minute, cartofii pot fi gata, fără să fie nevoie să încălzești cuptorul clasic sau să aștepți prea mult.

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Cum prepari cartofi copți în 10 minute, la microunde

Metoda este foarte simplă și nu ai nevoie de multe ingrediente. Pentru început, alege un cartof de dimensiune medie. Cartofii albi sau cei din soiul Russet sunt potriviți pentru această rețetă, deoarece au un interior care devine pufos după gătire, potrivit allrecipes.com.

Primul pas este să speli foarte bine cartoful.

Curăță coaja cu o perie, îndepărtează urmele de pământ și șterge-l cu un prosop de hârtie.

Apoi, înțeapă cartoful în mai multe locuri cu o furculiță. Acest pas este important, deoarece permite aburului să iasă în timpul gătirii.

Pune cartoful în cuptorul cu microunde și setează aparatul la putere maximă pentru 4-5 minute. Întoarce-l pe partea cealaltă și mai lasă-l încă 4-5 minute. Timpul poate varia în funcție de mărimea cartofului și de puterea aparatului.

Verifică dacă este gata prin apăsarea ușoară a cartofului. Dacă este încă tare, mai lasă-l puțin la microunde. După preparare, lasă-l câteva momente să se răcească, apoi taie-l și adaugă ingredientele preferate.

Ce poți adăuga peste cartofii copți

Unul dintre avantajele acestei rețete este că poți adapta preparatul după gustul tău. Pentru o variantă simplă, poți folosi unt, sare și smântână. Dacă vrei o masă mai consistentă, poți adăuga brânză, broccoli, salsa sau chiar chili.

De asemenea, poți folosi și cartofi dulci. Aceștia se prepară în mod asemănător la microunde și pot fi serviți cu ingrediente dulci sau sărate.

Trucul pentru o coajă mai crocantă, fără să aștepți o oră

Dacă îți plac cartofii cu o coajă bine rumenită și crocantă, există și o variantă care combină două metode de preparare.

Mai întâi, gătește cartoful la microunde timp de aproximativ 7-10 minute. Între timp, încălzește cuptorul clasic. După ce cartoful este aproape gata, unge coaja cu puțin ulei de măsline și presară sare grunjoasă.

Pune-l apoi în cuptorul clasic pentru încă 10-15 minute. Astfel, interiorul va rămâne moale și pufos, iar coaja va deveni mai crocantă și aromată.

Un alt truc pentru un aspect asemănător celui din restaurante este să nu tai cartoful complet în două. Fă o tăietură pe lungime, fără să ajungi până la capete, apoi apasă ușor pe laterale. Interiorul pufos se va deschide și vei putea adăuga mai ușor untul, smântâna sau celelalte ingrediente.

Așadar, dacă vrei cartofi copți rapid, cuptorul cu microunde poate fi o soluție simplă. În doar câteva minute poți obține un preparat gustos, fără să petreci mult timp în bucătărie.

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