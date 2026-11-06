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Slănina, pe locul 8 într-un clasament al alimentelor cu valoare nutritivă ridicată. Ce au descoperit cercetătorii

Slănina de porc ar ocupa locul 8 într-un clasament al alimentelor cu valoare nutritivă ridicată. Ce vitamine și nutrienți conține și ce au descoperit cercetătorii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 06:30 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 21:16
Slănina, pe locul 8 într-un clasament al alimentelor cu valoare nutritivă ridicată | Profimediaimages.ro
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Un aliment tradițional, pe care o mulțime de oameni îl consumă, prezent într-un clasament internațional al produselor cu valoare nutritivă ridicată. Slănina de porc ar fi ocupat locul 8, după ce cercetătorii au analizat peste 1.000 de alimente. Rezultatul este surprinzător, mai ales că acest produs este adesea evitat din cauza conținutului de grăsimi. Totuși, specialiștii atrag atenția că valoarea nutritivă nu înseamnă automat că un aliment poate fi consumat fără restricții.

Slănina, pe locul 8 într-un clasament al alimentelor cu valoare nutritivă ridicată. Ce au descoperit cercetătorii

Slănina de porc, folosită de generații întregi în bucătăria românească, a atras atenția după ce a apărut într-un clasament internațional al alimentelor cu valoare nutritivă ridicată. Potrivit unei analize publicate de BBC Future, grăsimea de porc ocupă locul 8 într-un top al celor mai nutritive 100 de alimente din lume.

Clasamentul a fost realizat pe baza unui studiu științific care a analizat compoziția nutrițională a peste 1.000 de alimente. Rezultatul este surprinzător, mai ales că slănina de porc este adesea evitată din cauza conținutului ridicat de grăsimi.

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Clasamentul a fost prezentat de publicația BBC Future în articolul „The world's most nutritious foods”. Materialul se bazează pe cercetarea științifică „Uncovering the Nutritional Landscape of Food”, publicată în martie 2015 în revista PLOS ONE.

Potrivit BBC Future, cercetătorii au pornit de la peste 1.000 de alimente și au analizat nutrienții pe care acestea îi conțin. În urma procesului de analiză și eliminare a alimentelor cu profiluri nutriționale asemănătoare, au rămas 654 de produse incluse în studiul propriu-zis.

Fiecare aliment a primit un scor numit „nutritional fitness”. Acesta arată cât de des apare alimentul în combinații de produse care pot asigura necesarul zilnic de nutrienți, fără să depășească valorile recomandate.

În clasamentul prezentat, slănina de porc a obținut un scor de 73 de puncte și a ocupat locul 8. Printre alimentele aflate în fața sa se numără migdalele, semințele de chia și semințele de dovleac.

Ce nutrienți conține grăsimea de porc

Potrivit prezentării realizate de BBC Future, grăsimea de porc conține vitamine din grupul B și minerale. De asemenea, are o proporție importantă de grăsimi nesaturate, comparativ cu alte grăsimi animale, precum cele de vită sau de miel.

Slănina conține atât grăsimi mononesaturate, cât și grăsimi saturate. Compoziția sa poate varia în funcție de alimentația animalului și de modul în care este procesată grăsimea.

Aceste caracteristici au contribuit la scorul obținut în analiza nutrițională. Totuși, simplul fapt că un aliment conține anumite vitamine și minerale nu înseamnă automat că este benefic pentru sănătate în orice cantitate.

Ce spun cercetările despre consumul de untură

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția asupra consumului de grăsimi saturate. Potrivit recomandărilor publicate în 2023, acestea ar trebui să reprezinte cel mult 10% din aportul caloric zilnic. OMS recomandă înlocuirea unei părți din grăsimile saturate cu grăsimi nesaturate, care se găsesc în pește, nuci, avocado și uleiuri vegetale.

Așadar, slănina poate face parte din alimentație, dar cantitatea consumată contează. Clasamentul în care apare pe locul 8 nu reprezintă o recomandare medicală și nu înseamnă că trebuie să înlocuiască uleiul de măsline sau alte surse de grăsimi nesaturate.

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