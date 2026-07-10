Supă cremă de cartofi copți cu bacon și cheddar – rețeta perfectă pentru un prânz consistent

Această rețetă de supă cremă de cartofi copți cu bacon și cheddar este una dintre rețetele care transformă ingrediente simple într-un preparat extrem de gustos și sățios. Are o textură catifelată, un gust intens și este completată de toppinguri crocante care îi oferă contrast și savoare.

Această supă cremă are o textură catifelată, un gust intens și este completată de toppinguri crocante care îi oferă contrast și savoare | Shutterstock

Dacă îți plac cartofii copți și aromele bogate ale brânzei maturate, această supă va deveni cu siguranță una dintre preferatele familiei. Secretul acestei rețete constă în folosirea cartofilor copți în coajă, care dezvoltă o aromă mult mai intensă decât cei fierți direct în supă. Miezul lor devine pufos și ușor dulceag, iar după ce este incorporat în baza cremoasă rezultă o consistență bogată, fără a fi nevoie de cantități mari de făină sau amidon. În plus, baconul rumenit, ceapa călită lent și brânza cheddar maturată completează perfect gustul cartofilor.

Această supă este inspirată din bucătăria americană, unde preparatele de tip "loaded baked potato" sunt foarte populare. Practic, toate ingredientele care se potrivesc peste un cartof copt sunt reunite într-o supă densă și reconfortantă. Rezultatul este un preparat ideal pentru mesele în familie, deoarece poate fi pregătit în cantitate mai mare și se păstrează foarte bine.

Poți adapta rețeta în funcție de preferințe. Pentru un gust mai intens, adaugă un cheddar maturat sau chiar puțin parmezan. Dacă dorești o variantă mai ușoară, înlocuiește o parte din smântâna pentru gătit cu lapte. De asemenea, poți adăuga câteva fire de ceapă verde, pătrunjel sau arpagic pentru prospețime.

Supă cremă de cartofi copți cu bacon și cheddar - Ingrediente

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1 kg cartofi pentru copt

200 g bacon afumat

1 ceapă mare

2 căței de usturoi

40 g unt

2 linguri făină

800 ml supă de pui sau supă de legume

250 ml lapte

200 ml smântână pentru gătit

200 g cheddar ras

100 g smântână fermentată

1 linguriță muștar Dijon

½ linguriță boia afumată

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

sare după gust

2 linguri arpagic sau ceapă verde tocată.

Supă cremă de cartofi copți cu bacon și cheddar - Mod de preparare

Spală foarte bine cartofii și înțeapă-i din loc în loc cu o furculiță. Așază-i într-o tavă și coace-i la 200°C timp de 50-60 de minute, până când devin foarte moi. Lasă-i câteva minute să se răcorească, apoi taie-i pe jumătate și scoate miezul cu o lingură.

Taie baconul cubulețe și rumenește-l într-o oală mare, fără a adăuga ulei. Gătește-l până devine crocant, apoi scoate-l pe o farfurie, păstrând aproximativ două linguri din grăsimea rămasă în vas.

Adaugă untul peste grăsimea de bacon, apoi călește ceapa tocată fin timp de 5-6 minute, până devine moale și ușor aurie. Pune usturoiul mărunțit și gătește încă un minut.

Presară făina și amestecă permanent timp de un minut, fără să o lași să se rumenească excesiv.

Toarnă treptat supa fierbinte, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Adaugă laptele și fierbe câteva minute.

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Încorporează miezul cartofilor copți și zdrobește-l ușor cu o lingură. Pentru o supă foarte fină, pasează parțial cu un blender vertical, lăsând și câteva bucăți mici de cartof pentru textură.

Adaugă smântâna pentru gătit, muștarul Dijon, boiaua afumată și piperul. Fierbe la foc mic încă 5 minute.

Redu focul la minimum și adaugă cheddarul ras în mai multe tranșe, amestecând până când se topește complet și supa devine fină și cremoasă.

Încorporează smântâna fermentată și gustă de sare. Dacă este nevoie, mai adaugă puțin piper sau boia afumată.

Împarte delicioasa supă cremă de cartofi cu bacon și cheddar în boluri și presară deasupra baconul crocant păstrat, puțin cheddar ras și arpagicul tocat. Poți completa fiecare porție cu o lingură de smântână și câteva crutoane crocante.

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Sfaturi pentru o supă perfectă

Folosește cartofi făinoși, deoarece oferă cea mai cremoasă consistență.

Nu fierbe supa după ce ai adăugat brânza, deoarece aceasta se poate separa.

Dacă supa este prea groasă, adaugă puțină supă fierbinte sau lapte până obții consistența dorită.

Baconul adăugat doar la servire își păstrează textura crocantă și oferă un contrast foarte plăcut.