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Salată de sfeclă roșie cu brânză de capră, nuci caramelizate și dressing de portocale

Această salată de sfeclă roșie cu brânză de capră, nuci caramelizate și dressing de portocale are o combinație foarte gustoasă de ingrediente cu texturi și arome diferite, potrivită atât pentru un aperitiv, cât și pentru o masă ușoară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 08:59 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 09:09
Sfecla roșie este unul dintre ingredientele care pot transforma o salată simplă într-un preparat consistent și foarte aspectuos | Shutterstock
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Rețeta pornește de la sfeclă roșie fiartă, fragedă și ușor dulce, pe care o poți combina cu frunze fragede de salată, brânză de capră cremoasă și nuci crocante. Dressingul pe bază de portocală, oțet balsamic și ulei de măsline completează foarte bine toate ingredientele și aduce salatei o notă proaspătă și ușor acrișoară.

Sfecla roșie este unul dintre ingredientele care pot transforma o salată simplă într-un preparat consistent și foarte aspectuos. Iar brânza de capră se potrivește foarte bine cu sfecla deoarece are o aromă distinctă și o textură cremoasă.

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Un element important al acestei rețete îl reprezintă nucile caramelizate. Încălzește-le într-o tigaie, apoi adaugă siropul de arțar și amestecă până când nucile sunt bine acoperite. Lasă-le să se răcească înainte de a le pune peste salată. Astfel, acestea vor deveni mai crocante și vor aduce un contrast plăcut cu sfecla moale și brânza cremoasă.

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Salată de sfeclă roșie cu brânză de capră - Ingrediente

  • 4 sfecle roșii medii
  • 100 g nuci tocate grosier
  • 3 linguri sirop de arțar
  • 280 g mix de frunze pentru salată
  • 120 ml concentrat de suc de portocale
  • 60 ml oțet balsamic
  • 120 ml ulei de măsline extravirgin
  • 60 g brânză de capră.

Rețeta salatei de sfeclă roșie cu brânză de capră - Mod de preparare

Spală bine sfeclele și curăță-le de eventualele resturi de pământ. Taie-le în jumătăți și pune-le într-o cratiță încăpătoare. Acoperă-le cu apă rece și pune cratița pe foc.

Fierbe sfecla aproximativ 25-30 de minute sau până când o poți pătrunde ușor cu vârful unui cuțit. Timpul de fierbere poate varia în funcție de dimensiunea sfeclelor. Nu le fierbe mai mult decât este necesar, deoarece sfecla trebuie să rămână suficient de fermă pentru a putea fi tăiată frumos.

Scoate sfecla din apă și las-o să se răcească. Când s-a răcit suficient pentru a putea fi manevrată, curăț-o de coajă și taie-o în cuburi potrivite.

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Pregătește nucile caramelizate pentru salată de sfeclă roșie cu brânză de capră

Pune nucile tocate într-o tigaie uscată și încălzește-le la foc mediu-mic. Amestecă permanent, astfel încât să se rumenească ușor fără să se ardă.

Când nucile devin aromate și ușor rumenite, adaugă siropul de arțar. Amestecă rapid pentru ca toate bucățile de nucă să fie acoperite. Continuă să le încălzești pentru scurt timp, apoi ia tigaia de pe foc.

Transferă nucile pe o farfurie sau pe o bucată de hârtie de copt și lasă-le să se răcească. Pe măsură ce se răcesc, siropul se va întări și va forma un strat ușor crocant.

Pregătește dressingul pentru salată de sfeclă roșie cu brânză de capră

Pune concentratul de suc de portocale într-un bol și adaugă oțetul balsamic. Toarnă treptat uleiul de măsline și amestecă energic cu un tel până când obții un dressing omogen.

Spală și usucă foarte bine frunzele de salată, dacă este necesar. Pune-le într-un bol mare sau împarte-le direct în farfurii.

Adaugă cuburile de sfeclă peste frunzele de salată și distribuie-le uniform. Presară nucile caramelizate răcite, apoi adaugă brânza de capră ruptă în bucăți mici.

Toarnă dressingul peste salată chiar înainte de servire. Nu adăuga tot dressingul dintr-o dată dacă preferi o salată mai puțin condimentată. Păstrează o parte separat și mai adaugă după gust.

Amestecă foarte ușor salata, dacă o servești într-un bol mare, astfel încât sfecla să nu zdrobească frunzele și brânza să își păstreze cât mai bine textura. Dacă pregătești porții individuale, poți lăsa ingredientele așezate în straturi și poți turna dressingul direct peste fiecare porție.

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Servește delicioasa salată de sfeclă roșie cu brânză de capră imediat, cât timp nucile sunt crocante, frunzele sunt proaspete, iar brânza de capră este bine răcită. Sfecla poate fi fiartă cu câteva ore înainte și păstrată la frigider, iar nucile caramelizate pot fi pregătite în avans. Asamblează însă salata numai înainte de masă pentru a evita înmuierea frunzelor.

Această salată poate fi servită ca aperitiv sau ca preparat vegetarian ușor. Dacă vrei să o transformi într-o masă mai consistentă, o poți servi alături de pâine prăjită sau de o porție de cereale fierte.

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