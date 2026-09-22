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Prăjitură cu mere fără zahăr adăugat. Desertul simplu de toamnă din puține ingrediente

Iată ce mai simplă și gustoasă rețetă de prăjitură cu mere, un desert perfect de toamnă, dar care nu conține zahăr adăugat!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 14:06 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 14:38
Prăjitură cu mere fără zahăr adăugat. Desertul simplu de toamnă din puține ingrediente | Shutterstok
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Toamna este anotimpul care miroase a prăjituri cu mere și scorțișoară. Fie în varianta cremoasă, pufoasă sau crocantă, fie topping sau fără, toate reușesc să ne încânte în zilele reci și ploioase. Iată de ce ingrediente ai nevoie pentru cea mai bună prăjitură cu mere fără zahăr!

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Rețeta de prăjitură cu mere fără zahăr adăugat, varianta cu fulgi de ovăz

Pentru început, avem nevoie de patru mere, pe care le spălăm și le curățăm de semințe. Apoi, le punem într-o tigaie, unde adăugăm jumătate de cană de apă, puțină scorțișoară și le lăsăm pe foc pentru 15 minute, potrivit unui videoclip postat de pagina de Facebook Ella Cooking.

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Într-o altă farfurie, punem o jumătate de cană de fulgi de ovăz, jumătate de cană de nucă măcinată, patru linguri de ulei de migdale sau alt tip de ulei, după preferințe, esență de vanilie, puțină scorțișoară, puțină sare și amestecăm totul foarte bine.

După ce merele din tigaie sunt aproape gata, le luăm de pe foc și le punem într-o tigaie mai mică, pe care o vom băga, ulterior, la cuptor, potrivit sursei citate mai sus.

Pentru un strop de dulceață, adăugăm peste mere și puțină miere. Apoi, punem deasupra fulgii de ovăz cu nucă și băgăm totul la cuptor, la 180 de grade, timp de 10-15 minute, până ce merele devin puțin aurii deasupra.

După ce prăjitura este gata, o așezăm într-o farfurie și putem adăuga peste ea puțin iaurt pentru cremozitate, potrivit Ella Cooking.

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Rețeta de tort cu mere, fără zahăr adăugat

Într-un bol cântărim 270 de grame de făină albă. După, adăugăm două lingurițe de praf de copt și o linguriță de scorțișoară, 1/4 lingurițe de ghimbir și 1/4 lingurițe de nucșoară și amestecăm până se omogenizează compoziția, potrivit unui clip postat pe contul de Youtube OLI`s KITCHEN.

Pe urmă, adăugăm, pe rând, două ouă la temperatura camerei și omogenizăm, în timp ce frământăm cu mâna. Peste această compoziție adăugăm 115 de grame de unt tăiat cubulețe, pe care îl omogenizăm și pe el în compoziție.

Apoi, adăugăm compoziția într-un bol de mixer, peste care punem două linguri de zeamă de lămâie. Separat, măcinăm 120 de grame de nucă și tocăm în robot 435 de grame de mere. Adăugăm mărul peste compoziția din bol și amesteăm până la omogenizare. Apoi, punem și nuca.

Aluatul final îl mutăm într-o tavă, cu hârtie de copt, pe care o băgăm la cuptor, timp de 40 de minute, la 170 de grade. Între timp, punem într-un bol de mixer 250 de grame de mascarpone și două linguri de miere pentru a prepara crema de deasupra.

Când este gata, scoatem tortul din tavă, îl așezăm pe un blat și punem crema de mascarpone deasupra, potrivit sursei citate. Rezultatul final este de-a dreptul spectaculos!

Prăjitură cu mere fără zahăr adăugat. Desertul simplu de toamnă din puține ingrediente

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