Super Neatza.Credit in lel sau credit in euro?

Ediția din 23 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Credit in lel sau credit in euro?. Ce trebuie să ştim înainte să împrumutăm bani de la bancă.

Super Neatza. De ce unele persoane dispar fără explicații, deşi păreau interesate de o relație

Miercuri, 23.09.2026, 10:14

Super Neatza. Ramona, fotbal pe tocuri! Cum s-a descurcat

Miercuri, 23.09.2026, 10:07

Super Neatza. Ce este terapia cu sare şi cum ne poate ajuta în sezonul virozelor

Miercuri, 23.09.2026, 09:49

Super Neatza. La mulți ani, Denisa!

Miercuri, 23.09.2026, 08:53

Super Neatza. De ce apar petele pigmentare şi ce soluții există

Miercuri, 23.09.2026, 08:47

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte cuvinte a descoperit echipa câștigătoare

Marti, 22.09.2026, 11:11

Super Neatza. Joc de memorie cu produse vestimentare. Cum i-a învins Ramona Olaru pe băieți

Marti, 22.09.2026, 10:41

Super Neatza. Fotbal pe sub masă! Ramona Olaru vs Adina Moraru

Marti, 22.09.2026, 10:23

Super Neatza. Echinocțiul de toamnă: lecția de astronomie pentru copii

Marti, 22.09.2026, 09:52

Super Neatza. Alimentele bogate în magneziu pe care le putem include mai ușor în dietă

Marti, 22.09.2026, 09:24

Super Neatza. Ce dezvăluie anvelopele despre mașină și stilul de condus

Marti, 22.09.2026, 09:18

Super Neatza. La mulți ani, Alexandra!

Marti, 22.09.2026, 09:11