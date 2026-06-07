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Rezultate Loto azi, 7 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de duminică, 7 iunie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Iunie 2026, 10:45 | Actualizat Duminica, 07 Iunie 2026, 12:12
Află numerele câștigătoare la loto de azi, 7 iunie 2026 | Shutterstock
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 7 iunie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de duminică la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

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Extragerile vor avea loc începând cu ora 18:30 în cadrul emisiunii „Romanii au noroc”. Află care sunt numerele norocoase de astăzi.

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Rezultate Loto azi, 7 iunie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 7 iunie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 7 iunie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 7 iunie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 7 iunie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 7 iunie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 7 iunie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 7 iunie 2026:

Ce report a fost pus în joc la tragerile Loto de duminică, 7 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,57 milioane de lei (peste 5,62 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 6,78 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 2,87 milioane de lei (peste 547.300 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 217.900 de lei (peste 41.400 de euro).

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La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 927.300 de lei (peste 176.300 de euro). La Super Noroc a fost anunțat un report cumulat în valoare de peste 250.200 de lei (peste 47.600 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de joi, 4 iunie 2026

La tragerile loto de joi, 4 iunie, Loteria Romana a acordat 15.445 de câștiguri în valoare totală de peste 1,68 milioane de lei.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 183.071,82 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Cernavodă.

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