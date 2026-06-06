Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit o imagine nemaivăzută cu Lilibet de ziua ei. Cum arată la 5 ani

Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit o imagine nemaivăzută cu Lilibet de ziua ei, când micuța a împlinit 5 ani.

Născută pe 4 iunie 2021, Lilibet e mezina familiei și a fost ținută mult timp departe de camerele de luat vederi. Dar cu lansările afacerilor lui Meghan, micuța apare din ce în ce mai des în imaginile publicate de mama sa.

Cu ocazia zilei de naștere, Meghan a publicat o poză cu ea, soțul ei și Lilibet pe contul său de Instagram, scrie OK Magazine.

Lilibet și-ar fi sărbătorit ziua de naștere acasă, în Montecito, California, alături de fratele ei mai mare, prințul Archie.

Harry și Meghan au fost criticați recent pentru imaginile pe care le publică online în care apar copiii lor, după ce au criticat părinții care fac acest lucru.

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Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit o imagine nemaivăzută cu Lilibet de ziua ei

Imaginea publicată de Meghan a fost însoțită de un mesaj emoționant dedicat lui Lilibet, pe care Meghan a descris-o drept „fata visurilor noastre”.

„Fata visurilor noastre. La mulți ani pentru cei 5 ani ai tăi, Lili,” a scris Meghan alături de imagine.

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Noua fotografie continuă o tradiție pe care ducesa a adoptat-o în ultimii ani. Ea folosește zilele de naștere și momentele importante din familie pentru a publica imagini cu Archie și Lilibet.

Deși ducii de Sussex rămân foarte protectori în privința vieții private a copiilor lor, Meghan le-a oferit tot mai des urmăritorilor mici priviri în viața familiei din casa lor din Montecito prin intermediul conturilor sale de socializare.

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Lili a moștenit părul roșcat al tatălui său, prințul Harry, și pare să fie copia lui fidelă. Se pare că Lilibet are accent american, îi place să urmărească desenele animate Bluey și pregătește dulciuri cu familia sa pentru Ziua Îndrăgostiților și pentru Ziua Sfântului Patrick.

Născută în California pe 4 iunie 2021, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor a primit numele în onoarea străbunicii sale, regina Elisabeta a II-a, al cărei nume de alint în familie era Lilibet, precum și a bunicii sale, Diana, Prințesa de Wales, mama lui Harry.

Prințul Harry și Meghan Markle au sărbătorit 8 ani de căsnicie

Anul trecut, Meghan a publicat o fotografie adorabilă alb-negru cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. În imagine, cele 2 se îmbrățișau la bordul unei ambarcațiuni.

„La mulți ani fetiței noastre minunate! Acum 4 ani a intrat în viața noastră, iar fiecare zi este mai luminoasă și mai frumoasă datorită ei,” a scris ducesa anul trecut.

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Meghan și Harry și-au celebrat luna trecută a 8-a aniversare a căsătoriei și au optat să serbeze acasă. Au avut un tort cu lămâie și flori de soc, aceeași combinație de arome ca la nunta lor din 2018, și au primit cadou o sculptură din bronz cu un pinguin, deoarece pinguinii „rămân împreună pe viață”.

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„Când mama și tata s-au logodit, am dat o petrecere cu toți prietenii noștri și le-am spus tuturor să vină îmbrăcați în costume de animale. Noi am fost pinguini, pentru că pinguinii își aleg un partener pe viață,” le-a spus Meghan lui Archie și Lili într-o înregistrare publicată cu această ocazie.

Într-un videoclip, Archie și Lilibet le-au cântat părinților „La mulți ani de aniversare” pe melodia cântecului „La mulți ani”, iar Harry i-a dat lu Meghan un plic pe care scria „singura mea iubire”.