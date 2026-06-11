Tăiței cu tofu și legume la wok. Rețetă rapidă pentru o cină sănătoasă și plină de savoare

Rețeta de tăițeii cu tofu și legume este una dintre cele mai bune alegeri atunci când îți dorești o masă rapidă, hrănitoare și plină de culoare. Este o rețetă asiatică simplă, gata în doar 30 de minute.

Tăiței cu tofu și legume – o rețetă asiatică simplă, gata în doar 30 de minute | Shutterstock

Această combinație de tofu crocant, legume proaspete și tăiței fragezi este inspirată din preparatele asiatice gătite la wok, unde ingredientele sunt preparate rapid la temperatură ridicată pentru a-și păstra textura și aromele naturale.

Secretul acestei rețete constă în contrastul dintre tofu-ul rumenit la exterior și sosul aromat care îmbracă fiecare ingredient. Ghimbirul, usturoiul, sosul de soia și uleiul de susan creează un amestec bogat în gust, iar legumele adaugă prospețime și culoare. Rezultatul este un preparat echilibrat, bogat în proteine vegetale și fibre, perfect atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Un alt avantaj al acestei rețete este flexibilitatea. Poți folosi tăiței de orez, tăiței din grâu sau chiar noodles integrali, iar legumele pot fi adaptate în funcție de sezon. Broccoli, morcovii, ardeiul gras și păstăile de mazăre oferă un amestec excelent de texturi și culori, transformând preparatul într-o masă completă și sățioasă.

Tăiței cu tofu și legume la wok - Ingrediente

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Pentru pregătire tofu:

400 g tofu extra ferm

3 linguri amidon de porumb

2 linguri ulei.

Pentru tăiței și legume:

250 g tăiței de orez

1 morcov mare

1 ardei gras roșu

200 g broccoli

150 g păstăi de mazăre

2 fire ceapă verde.

Pentru sos:

60 ml sos de soia

1 lingură oțet de orez

1 lingură ulei de susan

1 lingură zahăr brun

2 căței de usturoi

20 g ghimbir proaspăt

1 linguriță pastă de ardei iute (opțional).

Pentru servire:

1 lingură semințe de susan

2 fire ceapă verde tocate.

Tăiței cu tofu și legume la wok - Mod de preparare

Scurge tofu-ul și presează-l timp de 15-20 de minute pentru a elimina excesul de lichid. Taie-l în cuburi și presară amidonul de porumb peste el.

Într-un bol, amestecă sosul de soia, oțetul de orez, uleiul de susan, zahărul brun, usturoiul zdrobit, ghimbirul ras și pasta de ardei iute.

Fierbe tăițeii conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Scurge-i și clătește-i rapid cu apă rece.

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Încinge uleiul într-o tigaie mare sau într-un wok. Adaugă tofu-ul și gătește-l până devine auriu și crocant pe toate laturile.

Scoate tofu-ul pe o farfurie și păstrează-l deoparte.

În aceeași tigaie adaugă morcovul tăiat bastonașe, ardeiul gras feliat, broccoli desfăcut în buchețele mici și păstăile de mazăre. Gătește legumele 4-5 minute, astfel încât să rămână ușor crocante.

Pune tăițeii peste legume și toarnă sosul pregătit anterior. Amestecă energic până când tăițeii absorb aromele.

Adaugă tofu-ul crocant și continuă să amesteci încă 1-2 minute.

Presară semințe de susan și ceapă verde tocată înainte de servire.

Sfaturi pentru cei mai buni tăiței cu tofu și legume la wok

Folosește tofu extra ferm pentru a obține o textură crocantă și plăcută.

Presarea tofu-ului înainte de gătire ajută la eliminarea apei și favorizează rumenirea uniformă.

Nu găti excesiv legumele. Acestea trebuie să rămână ușor crocante pentru a oferi contrast de textură.

Pentru o aromă autentică, folosește un wok și gătește ingredientele la foc mare.

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Acești tăiței cu tofu și legume se păstrează la frigider până la 3 zile, într-un recipient închis ermetic. Pot fi reîncălziți rapid într-o tigaie sau la cuptorul cu microunde.

Este o rețetă rapidă, gata în aproximativ 30 de minute, bogată în proteine vegetale, fibre și legume proaspete. Combinația dintre tofu crocant, sosul aromat și tăițeii fragezi oferă o masă completă, sănătoasă și foarte gustoasă, perfectă pentru zilele aglomerate.