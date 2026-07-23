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Ardei umpluți ca-n Bucovina. Rețetă tradițională inspirată din culegerile lui Radu Anton Roman

Rețeta de ardei umpluți ca-n Bucovina reprezintă una dintre cele mai interesante interpretări ale acestui preparat tradițional românesc. Spre deosebire de rețeta clasică, această variantă aduce în prim-plan ingrediente care îi conferă un caracter aparte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 08:13 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 09:23
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Doi ardei umpluți ca-n Bucovina pe o farfurie cu sos, costiță și pâine | Shutterstock
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Este o rețetă potrivită pentru mesele în familie sau pentru ocaziile speciale, iar după câteva ore de odihnă devine chiar mai gustoasă, deoarece aromele au timp să se armonizeze. Servită cu pâine de casă sau mămăligă, pune în valoare bogăția bucătăriei bucovinene și demonstrează cât de mult poate schimba gustul unui preparat o combinație inspirată de ingrediente.

Umplutura este fragedă și suculentă datorită cărnii de vițel și smântânii. Ciupercile adaugă consistență și o aromă delicată de pădure. Iar nucile măcinate oferă o textură fină și o notă discret dulceagă. Vinul alb parfumat nu domină preparatul, ci completează sosul și umplutura cu o aromă elegantă, care se dezvoltă în timpul coacerii.

Și sosul are un rol esențial. Bulionul de roșii, vinul, zeama în care au fiert ciupercile și roșiile proaspete se transformă, prin fierbere lentă, într-un sos dens și aromat, în care ardeii se gătesc încet până devin fragezi. Feliile de ceafă afumată așezate printre ardei parfumează întregul preparat fără să acopere gustul celorlalte ingrediente.

Ardei umpluți ca-n Bucovina - Ingrediente

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  • 500 g carne de vițel tocată
  • 100 g ceafă afumată de porc
  • 1 pahar bulion de roșii
  • 2 morcovi
  • 1 pahar smântână
  • 3-4 roșii bine coapte
  • 1 pahar orez
  • 12-14 ardei grași cărnoși
  • 3 linguri unt sau ulei
  • 2 ouă
  • 2 cepe
  • 500 g ciuperci
  • 2 pahare vin alb parfumat
  • 100 g miez de nucă pisat
  • Sare, după gust
  • Piper negru măcinat, după gust
  • Cimbru, după gust
  • 2-3 foi de dafin.

Ardei umpluți ca-n Bucovina - Mod de preparare

Curăță ardeii de cotoare și semințe, având grijă să nu le deteriorezi pereții. Spală-i bine și lasă-i la scurs cu deschiderea în jos.

Curăță cepele și taie-le peștișori. Curăță morcovii și dă-i pe răzătoarea fină. Fierbe ciupercile până se înmoaie, apoi scurge-le, păstrând lichidul în care au fiert. Toacă-le mărunt după ce s-au răcorit.

Spală orezul în trei ape reci pentru a îndepărta excesul de amidon, apoi lasă-l la scurs.

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Bate ușor ouăle într-un bol până când albușul și gălbenușul se omogenizează.

Încinge untul sau uleiul într-o cratiță încăpătoare și călește ceapa la foc domol până devine translucidă. Adaugă morcovii rași și gătește-i câteva minute, amestecând din când în când.

Pune carnea tocată de vițel peste legume și gătește amestecul doar până când carnea își schimbă culoarea. Nu o rumeni excesiv, deoarece va continua să se gătească în timpul coacerii. Retrage vasul de pe foc și lasă compoziția să se răcorească.

Adaugă peste carne ciupercile tocate, ouăle bătute, miezul de nucă, smântâna, un pahar de vin alb și orezul spălat. Condimentează cu sare, piper și cimbru, apoi amestecă temeinic până când obții o umplutură bine legată și uniformă.

Cum se umplu și se prepară ardeii

Umple fiecare ardei fără să presezi excesiv compoziția. Așază deasupra fiecăruia câte o felie de roșie, care va împiedica umplutura să iasă în timpul gătirii.

Unge cu unt sau ulei un ceaun ori o cratiță cu fund gros și așază ardeii cât mai apropiați unul de altul.

Taie ceafa afumată în felii și distribuie-o printre ardei. Adaugă și restul roșiilor tăiate felii. Presară sare, piper, cimbru și foile de dafin.

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Amestecă bulionul de roșii cu zeama păstrată de la ciuperci, al doilea pahar de vin alb și completează cu apă atât cât lichidul să ajungă aproape de nivelul ardeilor. Toarnă cu grijă amestecul în vas.

Acoperă vasul și gătește delicioșii ardei umpluți ca-n Bucovina până când sosul începe să fiarbă. Din acest moment, lasă ardeii să fiarbă încet aproximativ o oră, astfel încât umplutura să se pătrundă, iar aromele să se combine.

Îndepărtează capacul în ultimele cincisprezece minute de gătire. În această etapă sosul va scădea, se va îngroșa în mod natural, iar ardeii vor căpăta o culoare ușor rumenită.

Lasă preparatul să se odihnească 10-15 minute înainte de servire, pentru ca umplutura să se așeze și sosul să capete o consistență mai legată.

Servește ardeii fierbinți, împreună cu sosul din vas, pâine de casă sau mămăligă. Gustul bogat al cărnii de vițel, aroma afumăturii, ciupercile, nucile și vinul alb transformă această variantă într-una dintre cele mai rafinate interpretări tradiționale ale ardeilor umpluți.

Este una dintre cele mai interesante interpretări ale acestui preparat tradițional românesc.
Această variantă de ardei umpluți aduce în prim-plan ingrediente care îi conferă un caracter aparte.
O rețetă potrivită pentru mesele în familie sau pentru ocaziile speciale

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