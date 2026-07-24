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Biscuiți pufoși cu afine, copți în unt - Blueberry Butter Swim Biscuits

Acești biscuiți pufoși cu afine, copți în unt sunt un desert de inspirație americană care a devenit extrem de popular datorită modului simplu de preparare și texturii spectaculoase. Sunt delicioși serviți calzi, simpli sau cu puțin unt, cremă de brânză ori gem de afine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 07:21 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 07:50
Acești biscuiți sunt alegere excelentă pentru micul dejun, brunch sau o gustare alături de cafea ori ceai | Shutterstock
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Spre deosebire de biscuiții clasici, care necesită frământare și împăturire pentru a obține straturi fragede, această variantă folosește un aluat moale turnat direct într-o tavă cu unt topit. În timpul coacerii, untul pătrunde în aluat și formează o crustă aurie, crocantă și intens aromată, în timp ce interiorul rămâne pufos și umed. Adăugarea afinelor proaspete și a cojii de lămâie oferă un contrast plăcut între dulceață și prospețime, transformând acești biscuiți într-o alegere excelentă pentru micul dejun, brunch sau o gustare alături de cafea ori ceai.

Rețeta este potrivită chiar și pentru cei fără experiență în prepararea produselor de patiserie, deoarece nu necesită tehnici complicate. Tot ce trebuie să faci este să amesteci ingredientele uscate, să încorporezi laptele bătut și afinele, apoi să torni aluatul peste untul topit. În cuptor, magia se produce de la sine: marginile devin rumene și crocante, iar centrul capătă o consistență delicată, asemănătoare unei combinații între biscuiți și pandișpan. Dacă îți plac deserturile ușor dulci, poți adăuga la final o glazură simplă din zahăr pudră și suc de lămâie.

Biscuiți pufoși cu afine, copți în unt - Ingrediente

  • 115 g unt cu minimum 82% grăsime
  • 250 g făină albă
  • 10 g praf de copt
  • 3 g bicarbonat de sodiu
  • 3 g sare
  • 40 g zahăr
  • 1 linguriță coajă rasă de lămâie
  • 350 ml lapte bătut
  • 150 g afine proaspete
  • 1 lingură zahăr brut pentru decor (opțional)
  • Pentru glazură (opțional)
  • 80 g zahăr pudră
  • 1-2 linguri suc de lămâie.
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Rețeta biscuiților pufoși cu afine - Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 220°C și unge ușor o tavă pătrată cu latura de aproximativ 20 cm. Topește untul și toarnă-l uniform în tavă.

Amestecă într-un bol încăpător făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu, sarea, zahărul și coaja rasă de lămâie.

Toarnă laptele bătut peste ingredientele uscate și amestecă ușor cu o spatulă până când obții un aluat gros și omogen. Nu insista prea mult cu amestecarea, deoarece biscuiții pot deveni denși.

Încorporează afinele cu mișcări delicate, astfel încât să rămână întregi și distribuite uniform în aluat.

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Toarnă aluatul direct peste untul topit din tavă și întinde-l ușor până la margini. Este normal ca untul să urce pe laterale și chiar puțin deasupra aluatului.

Taie superficial aluatul în 9 pătrate folosind un cuțit. Acest pas va facilita porționarea după coacere.

Presară zahărul brut peste suprafață pentru o crustă discret crocantă.

Coace biscuiții timp de 25-30 de minute sau până când suprafața devine aurie, iar marginile sunt bine rumenite.

Scoate tava din cuptor și lasă preparatul să se odihnească 10 minute înainte de porționare.

Dacă dorești o variantă mai dulce, amestecă zahărul pudră cu sucul de lămâie până obții o glazură fluidă și stropește biscuiții cât sunt încă ușor călduți.

Servește delicioșii biscuiți pufoși cu afine calzi, alături de cafea, ceai sau un pahar cu lapte rece. Se păstrează foarte bine într-o cutie închisă ermetic timp de două zile și pot fi încălziți câteva minute înainte de servire pentru a-și recăpăta textura fragedă și aroma intensă de unt.

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