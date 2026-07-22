Biscuiți pufoși cu cheddar și ceapă verde, perfecți pentru gustări zilnice

Acești biscuiți pufoși cu cheddar și ceapă verde sunt perfecți pentru micul dejun, brunch sau alături de o supă cremă ori o tocăniță. Au o crustă aurie și ușor crocantă, iar interiorul rămâne fraged, cu straturi delicate și un gust bogat de unt și brânză maturată. Cheddarul oferă o aromă intensă, iar ceapa verde adaugă prospețime și un contrast plăcut.

Biscuiții sunt delicioși serviți calzi, unși cu unt, alături de ouă, șuncă, somon afumat sau chiar cu puțină miere | Shutterstock

Rețeta este inspirată din clasicele rețete americane din sudul Statelor Unite, însă este adaptată pentru ingrediente ușor de găsit și pentru a fi preparată în orice bucătărie. Secretul constă în folosirea untului foarte rece și în manipularea minimă a aluatului fraged, astfel încât biscuiții să crească frumos în timpul coacerii și să capete textura pufoasă specifică.

Sunt delicioși serviți calzi, unși cu unt, alături de ouă, șuncă, somon afumat sau chiar cu puțină miere, dacă îți place combinația dintre dulce și sărat. De asemenea, se păstrează bine până a doua zi și pot fi reîncălziți câteva minute în cuptor.

Dacă preferi un gust mai intens, poți folosi un cheddar maturat. Iar pentru un plus de aromă poți adăuga puțin usturoi granulat sau câteva frunze de pătrunjel tocate fin. Biscuiții sunt la fel de gustoși și a doua zi, încălziți câteva minute în cuptor. Iar dacă îi congelezi înainte de coacere îi poți avea mereu la îndemână pentru o masă rapidă.

Biscuiți pufoși cu cheddar și ceapă verde - Ingrediente (10–12 biscuiți)

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350 g făină albă

12 g praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

1 linguriță zahăr

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

120 g unt foarte rece, tăiat cubulețe

180 g cheddar maturat, ras

4 fire ceapă verde, tocate fin

220 ml lapte bătut sau chefir rece

1 ou pentru uns

1 lingură cheddar ras și puțină ceapă verde tocată pentru decor (opțional)

Rețeta biscuiților pufoși cu cheddar și ceapă verde - Mod de preparare

Încălzește cuptorul la 220°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Amestecă făina, praful de copt, bicarbonatul, zahărul, sarea și piperul într-un bol încăpător.

Adaugă untul rece și sfărâmă-l rapid cu degetele sau cu un blender pentru aluat până obții un amestec cu aspect de firimituri mari. Nu lucra prea mult compoziția pentru ca untul să rămână rece.

Încorporează cheddarul ras și ceapa verde tocată, amestecând ușor.

Toarnă laptele bătut rece și amestecă doar până când ingredientele se unesc într-un aluat moale. Nu frământa excesiv.

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Cum formezi și coci biscuiți pufoși cu cheddar și ceapă verde

Răstoarnă aluatul pe blatul presărat cu puțină făină și presează-l într-un dreptunghi gros de aproximativ 2,5 cm. Împăturește-l în trei, rotește-l și presează-l din nou. Repetă această operațiune încă o dată pentru a obține straturi fragede.

Întinde aluatul la aproximativ 2,5 cm grosime și decupează biscuiții cu o formă rotundă de 6–7 cm, fără să răsucești forma în timpul tăierii.

Așază biscuiții în tavă, lăsând puțin spațiu între ei. Unge-i cu ou bătut și presară, dacă dorești, puțin cheddar și ceapă verde deasupra.

Coace-i 16–20 de minute, până când sunt bine rumeniți și frumos crescuți.

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Lasă delicioșii biscuiți pufoși cu cheddar și ceapă verde să se odihnească 5 minute înainte de servire. Sunt excelenți calzi, cu unt, cremă de brânză sau alături de preparate cu ouă, carne la grătar ori supe cremă. Rețeta este inspirată de varianta publicată de Southern Living, dar adaptată și rescrisă în mod original.