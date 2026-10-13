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Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella. Rețetă din 4 ingrediente

Această rețetă de tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella reprezintă o alegere excelentă pentru un prânz sau o cină rapidă. Ai nevoie de doar patru ingrediente principale și de aproximativ 30 de minute pentru a pregăti această mâncare gustoasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 08:21 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 08:28
Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella sunt ideali pentru o masă în familie, dar pot fi pregătiți și pentru un prânz la serviciu | Shutterstock/AI
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Rețeta este potrivită pentru zilele aglomerate, când vrei să pregătești ceva consistent fără să petreci mult timp în bucătărie. Tortellini fierb în câteva minute, apoi se amestecă cu sosul pesto și celelalte ingrediente. Cuptorul finalizează preparatul, topind mozzarella și formând o crustă ușor rumenită la suprafață.

Sosul pesto aduce aroma specifică busuiocului, completată de gustul sărat al prosciutto-ului și de textura cremoasă a brânzei. Tortellini umpluți cu brânză se potrivesc foarte bine cu aceste ingrediente. În plus, mozzarella leagă compoziția și oferă preparatului un aspect apetisant.

Un avantaj important al acestei rețete este simplitatea. Nu trebuie să pregătești separat un sos complicat și nici să folosești multe vase. Fierbe pastele, amestecă-le cu ingredientele, transferă totul într-un vas termorezistent și lasă cuptorul să termine preparatul.

Poți folosi tortellini tricolori, așa cum recomandă rețeta originală, sau poți alege tortellini simpli, umpluți cu brânză. Pentru un rezultat reușit, alege un sos pesto de calitate și mozzarella care se topește uniform. Dacă sosul pesto este foarte concentrat, distribuie-l bine printre paste, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită.

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Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella - Ingrediente

  • 255 g tortellini tricolori umpluți cu brânză
  • 240 g sos pesto, preparat în casă sau cumpărat
  • 30 g prosciutto, aproximativ 2 felii
  • 100 g mozzarella rasă

Rețeta de tortellini cu pesto și mozzarella la cuptor - Mod de preparare

Mai întâi preîncălzește cuptorul la 180°C. Pregătește un vas termorezistent potrivit pentru cantitatea de paste și păstrează toate ingredientele la îndemână.

Toarnă apă într-o oală încăpătoare și adaugă puțină sare. Pune oala pe foc și așteaptă să ajungă apa la punctul de fierbere.

Adaugă tortellini și fierbe-i conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Pentru varianta proaspătă, timpul poate fi de aproximativ trei minute. Verifică dacă pastele sunt fierte și dacă umplutura s-a încălzit corespunzător.

Scurge bine tortellini după fierbere. Lasă-i câteva momente în strecurătoare, pentru a elimina excesul de apă.

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Taie prosciutto-ul în bucăți mici. Pune pastele într-un bol încăpător și adaugă prosciutto-ul mărunțit. Încorporează sosul pesto și amestecă ușor, până când ingredientele sunt distribuite uniform.

Adaugă aproximativ jumătate din cantitatea de mozzarella rasă. Amestecă din nou, cu grijă, pentru a nu rupe tortellini. Brânza se va topi printre paste și va contribui la obținerea unei compoziții gustoase.

Cum prepari tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella

Transferă amestecul într-un vas termorezistent. Întinde pastele într-un strat uniform, apoi presară deasupra mozzarella rămasă.

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 180°C. Coace preparatul aproximativ 10 minute, până când mozzarella se topește și începe să se rumenească ușor.

Urmărește atent ultimele minute de coacere. Dacă brânza s-a topit complet și suprafața capătă o culoare aurie, scoate vasul din cuptor. Nu prelungi inutil coacerea, deoarece tortellini sunt deja fierți.

Lasă preparatul să se odihnească două-trei minute înainte de servire. Astfel, brânza se așază puțin, iar porțiile se pot lua mai ușor din vas.

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Servește pastele calde, imediat după preparare. Pentru un plus de prospețime, adaugă alături o salată verde, roșii proaspete sau legume coapte.

Dacă îți plac aromele intense, poți presăra puțin busuioc proaspăt înainte de servire. Păstrează însă rețeta de bază cu cele patru ingrediente principale, pentru a obține gustul specific sosului pesto și al brânzei topite.

Tortellini la cuptor cu pesto și mozzarella sunt ideali pentru o masă în familie, dar pot fi pregătiți și pentru un prânz la serviciu. Respectă timpul scurt de coacere și evită să lași pastele prea mult în cuptor. Astfel, vei obține un preparat aromat, cu paste fragede și brânză frumos topită.

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