Trebuie neapărat să speli orezul? Iată ce spun specialiștii

Spălarea orezului este un pas adesea trecut cu vederea, dar care face diferența între un preparat banal și unul reușit. Dincolo de tradiția culinară, clătirea boabelor are beneficii clare atât pentru gust și textură, cât și pentru sănătate.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 11:29
Toate tipurile de orez se spală, însă modul în care se face acest lucru diferă în funcție de tipul acestuia | Shutterstock

Clătirea repetată sub jet de apă rece îndepărtează excesul de amidon de la suprafață, care altfel ar transforma apa de fierbere într-un lichid lăptos și ar lipi boabele între ele. Rezultatul este un orez mai aerat, cu granule bine separate, perfect pentru garnituri și preparate unde aspectul contează.

În același timp, spălarea reduce impuritățile rămase din procesul de prelucrare și poate diminua cantitatea de arsenic anorganic prezentă natural în orez.

De ce ar trebui să speli întotdeauna orezul

Deși pare un pas banal, spălarea orezului înainte de gătire are un rol esențial atât pentru sănătate, cât și pentru textura finală a preparatului. În multe bucătării tradiționale, clătirea boabelor sub jet de apă rece este o regulă de bază, transmisă din generație în generație. În spatele acestui gest simplu se află însă explicații clare, susținute de nutriționiști și de specialiști în gastronomie.

Spălarea orezului îndepărtează excesul de amidon de la suprafața boabelor. Dacă este pus direct la fiert, amidonul eliberat face ca apa să devină lăptoasă, iar boabele tind să se lipească unele de altele, rezultând o textură lipicioasă și greu de separat. Prin clătirea orezului de câteva ori, până când apa devine limpede, se obține o consistență mai aerată și mai pufoasă, ideală pentru pilaf sau garnituri. Chiar și în cazul unor rețete unde se dorește un orez mai legat, precum risotto sau sushi, bucătarii recomandă clătirea pentru a controla mai bine amidonul și pentru a obține exact textura dorită.

Pe lângă aspectul culinar, există și un motiv legat de sănătate. În timpul procesării, orezul poate reține praf, resturi de tărâțe sau urme de pesticide. Clătirea repetată reduce semnificativ aceste impurități, scăzând riscul ingerării lor. Totodată, studiile au arătat că orezul poate conține urme de arsenic anorganic, provenit din solurile unde este cultivat.

Spălarea orezului este o modalitate de a uniformiza gătirea. Boabele curate și hidratate vor fierbe mai egal, evitându-se situația în care unele rămân tari, iar altele se sfărâmă.

Ce tipuri de orez se spală

Aproape toate tipurile de orez beneficiază de spălare, însă modul și intensitatea diferă în funcție de varietate și de felul de mâncare pe care vrei să îl gătești:

Orezul basmati, jasmine, sushi și integral trebuie spălat și adesea înmuiat. Orezul arborio și cel pentru desert se clătesc doar rapid, pentru a păstra amidonul. Orezul sălbatic are nevoie doar de o clătire simplă.

Orez basmati (bob lung, indian/pakistanez): Se spală de 3–5 ori, până apa devine limpede și se lasă apoi la înmuiat 20–30 de minute. Vei obține boabe lungi, separate și pufoase, perfecte pentru pilaf sau curry.

Orez jasmine (bob lung, asiatic): Se spală de 2–3 ori, până apa este aproape clară. Nu necesită neapărat înmuiere, dar 10–15 minute pot ajuta. Vei avea boabe ușor lipicioase, aromă delicată, ideal pentru preparate thailandeze.

Orez pentru sushi (bob scurt, lipicios): Se spală bine de 5–6 ori, obligatoriu, până apa e complet limpede. Se lasă la înmuiat 30 de minute.

Orez arborio sau carnaroli (pentru risotto): Se spală doar o dată rapid, pentru a îndepărta praful. Nu se insistă, pentru că amidonul de la suprafață e cel care dă textura cremoasă a risotto-ului.

Orez pentru desert (orez cu lapte, bob rotund): Se clătește ușor, o singură dată, pentru că este nevoie de amidon pentru consistența cremoasă a preparatului.

Orez integral (brown rice): Se spală bine de 3–4 ori, pentru a elimina impuritățile și eventualele resturi de tărâțe. Este recomandată înmuierea de 30–60 de minute pentru a se găti uniform.

Orez sălbatic: Se clătește o singură dată, pentru a îndepărta praful. Se poate înmuia 30 de minute pentru a reduce timpul de fierbere.

De ce se înmoaie orezul

Înmuierea orezului nu este doar un gest tradițional, ci un pas esențial pentru textura și reușita preparatului. Prin hidratarea boabelor înainte de fierbere, apa pătrunde treptat în stratul exterior și scurtează timpul de gătire, reducând riscul ca orezul să fie fiert neuniform – cu exterior moale și interior tare.

În plus, înmuierea ajută la eliberarea unei părți din amidonul de suprafață, ceea ce duce la boabe mai pufoase și mai bine separate în cazul soiurilor cu bob lung, precum basmati sau jasmine.

La orezul integral, procesul devine și mai important, pentru că înmuierea prelungește hidratarea stratului de tărâțe, făcând ca fierberea să fie mai rapidă și mai uniformă. Chiar și în cazul orezului pentru sushi, înmuierea contribuie la obținerea acelei consistențe lipicioase controlate, indispensabile pentru modelarea rulourilor. În concluzie, un pas de doar câteva zeci de minute poate transforma radical calitatea finală a preparatului.

