Frigiderele atacate de hackeri în România. Lista modelelor vizate și ce trebuie să facă proprietarii pentru a se proteja

Frigidere inteligente, vizate de atacuri cibernetice în România. Află ce modele sunt afectate și ce măsuri trebuie să ia proprietarii pentru a-și proteja dispozitivele.

Lista modelelor atacate de haler în România. Ce trebuie să facă proprietarii pentru a se proteja | Profimediaimages.ro

Atacurile informatice nu mai vizează doar telefoanele, calculatoarele sau conturile bancare. Și electrocasnicele conectate la internet pot deveni o țintă pentru hackeri.

Frigiderele inteligente, care permit controlul unor funcții prin aplicații mobile, pot avea vulnerabilități dacă nu sunt configurate corect sau dacă folosesc parole slabe. Proprietarii trebuie să fie atenți la setările de securitate și să verifice dacă dispozitivele lor au instalate cele mai recente actualizări.

Ce spune DNSC despre atacurile cibernetice din România

Potrivit Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, noile atacuri arată cât de importantă este protejarea echipamentelor conectate la internet. Instituția recomandă verificarea sistemelor și luarea unor măsuri rapide pentru reducerea riscurilor.

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Specialiștii avertizează în special asupra interfețelor de administrare care pot fi accesate direct de pe internet. Riscurile sunt mai mari în cazul echipamentelor vechi, care nu mai primesc actualizări de securitate sau sunt controlate de la distanță prin conexiuni nesigure.

„Impactul acestor atacuri nu se limitează la compromiterea echipamentelor informatice, ci se poate extinde asupra siguranței produselor alimentare, continuității activității economice și funcționării infrastructurilor care depind de controlul permanent al temperaturii”, transmite DNSC.

Potrivit instituției, după alerta din 14 octombrie 2026 privind compromiterea unor sisteme de administrare a instalațiilor frigorifice din Franța, pe 2 noiembrie au fost raportate noi incidente în mai multe țări europene.

Este vorba despre Belgia, Suedia, Țările de Jos, Luxemburg, Irlanda și Estonia. De asemenea, presa internațională a relatat incidente sau suspiciuni de compromitere în Finlanda, Danemarca, Italia și Portugalia.

În România, la aceeași dată, au fost raportate creșteri anormale ale temperaturilor echipamentelor frigorifice din șase magazine ale aceluiași lanț comercial, potrivit comunicatului DNSC.

„În urma alertei DNSC din 14 octombrie 2026, privind compromiterea unor sisteme de administrare a instalaţiilor frigorifice în Franţa, la data de 2 noiembrie 2026 a fost raportat un nou val de atacuri cibernetice asupra sistemelor frigorifice din Europa, fiind semnalate incidente în Belgia, Suedia, Ţările de Jos, Luxemburg, Irlanda şi Estonia. Presa internaţională a relatat, de asemenea, incidente sau suspiciuni de compromitere în Finlanda, Danemarca, Italia şi Portugalia. La aceeaşi dată, au fost raportate creşteri anormale ale temperaturilor echipamentelor frigorifice din şase magazine aparţinând aceluiaşi lanţ comercial din România”, a transmis, marţi, DNSC, într-un comunicat de presă.

Ce modele de frigidere sunt vizate de atacurile hackerilor

Potrivit informațiilor prezentate de DNSC, atacurile cibernetice vizează mai multe sisteme folosite pentru administrarea și monitorizarea instalațiilor frigorifice. Printre echipamentele menționate se află:

Danfoss AK-SC, inclusiv modelul AK-SC 355. Acesta a fost retras din fabricație și nu mai beneficiază de suport pentru securitate.

Danfoss AK-SM 800, un model pentru care producătorul a încheiat suportul în anul 2021. Prin urmare, nu mai sunt furnizate actualizări de securitate.

Danfoss AK-SM 800A / AK-SM 8xxA. Sunt vizate în special dispozitivele care folosesc versiuni software vulnerabile, anterioare versiunilor 4.2 sau 4.3.1, în funcție de vulnerabilitatea identificată.

Copeland XWEB și Dixell XWEB, două familii de sisteme utilizate pentru administrarea instalațiilor frigorifice.

DNSC atrage însă atenția că simpla deținere a unuia dintre aceste echipamente nu înseamnă automat că acesta a fost atacat sau compromis.

Pentru a stabili dacă există un risc, trebuie verificate versiunea firmware, setările aparatului și modul în care acesta este conectat la internet.

„Prezenţa unui echipament din familiile enumerate nu reprezintă, în sine, o confirmare a compromiterii. Identificarea versiunii firmware, a configuraţiei şi a expunerii în reţea este necesară pentru evaluarea riscului. Versiunea afişată pe pagina de autentificare a unei interfeţe de management nu trebuie considerată automat versiunea firmware a controllerului”, avertizează DNSC.

Sistemele frigorifice atacate de hackeri foloseau versiuni software învechite

Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că atacurile au vizat sistemele care controlează funcționarea instalațiilor frigorifice. Hackerii au obținut acces fără autorizare și au modificat anumite setări ale echipamentelor.

Una dintre metodele folosite a fost activarea ciclurilor de dezghețare fără acordul administratorilor. Acest proces este necesar pentru funcționarea normală a unor instalații frigorifice. Totuși, dacă este pornit fără motiv sau durează prea mult, temperatura din interior poate crește considerabil.

În anumite situații, accesul neautorizat la sistemul de administrare poate permite și alte modificări. Atacatorii pot schimba temperatura setată, programele de funcționare sau configurația alarmelor.

„Unul dintre mecanismele observate constă în activarea neautorizată a ciclurilor de dezgheţare. Activarea nejustificată sau prelungită a acestui proces poate întrerupe funcţionarea normală a răcirii şi poate determina creşteri semnificative ale temperaturii. În funcţie de configuraţia instalaţiei, compromiterea sistemului de management poate permite inclusiv modificarea valorilor de referinţă ale temperaturii, intervenţii asupra programelor de funcţionare sau modificarea configuraţiei alarmelor”, precizează specialiştii.

Potrivit informațiilor publicate de CERT-FR și de producătorul Danfoss, o parte dintre echipamentele vizate foloseau versiuni software vechi. Unele aparate nu mai beneficiază nici de suport tehnic sau actualizări de securitate din partea producătorului.

Ce trebuie făcut dacă echipamentul nu a fost compromis

În cazul instalațiilor care nu prezintă semne de compromitere, specialiștii recomandă următoarele măsuri:

- Restricționarea accesului direct din internet. Echipamentele frigorifice nu trebuie să poată fi accesate liber printr-o adresă IP publică. Înainte de întreruperea transmiterii datelor către furnizorii de servicii, trebuie verificate și condițiile din contractul de asigurare.

- Verificarea setărilor aparatului. Administratorii trebuie să controleze întreaga configurație, în special programele care gestionează ciclurile de dezghețare.

- Protejarea accesului de la distanță. Conectarea trebuie făcută printr-un VPN securizat sau printr-o rețea protejată. DNSC recomandă și folosirea temporară a regulilor de filtrare la nivelul firewall-ului, până la identificarea unei soluții permanente.

- Actualizarea software-ului. Firmware-ul trebuie adus la cea mai recentă versiune disponibilă.

- Activarea unui nivel ridicat de securitate. Pentru echipamentele Danfoss, producătorul recomandă setarea nivelului „Strict”.

- Schimbarea parolelor inițiale. Parolele implicite trebuie înlocuite cu unele puternice, care să nu fie folosite și pentru alte conturi.

Ce trebuie să facă proprietarii dacă frigiderele au fost atacate de hackeri

Dacă există indicii că un sistem frigorific a fost atacat, măsurile trebuie luate cu și mai multă atenție. DNSC recomandă:

- Limitarea accesului din internet la echipamentul afectat și la celelalte dispozitive expuse prin adrese IP publice.

- Resetarea aparatului la setările din fabrică.

- Restabilirea accesului de la distanță numai printr-o conexiune VPN securizată sau printr-o rețea protejată.

- Folosirea regulilor de filtrare a adreselor IP prin firewall, ca soluție temporară de protecție.

- Reconfigurarea completă a echipamentului înainte de repunerea în funcțiune.

- Actualizarea firmware-ului, activarea nivelului strict de securitate și schimbarea parolelor implicite.

Specialiștii atrag atenția că simpla resetare a aparatului nu garantează eliminarea definitivă a riscului.

„Atenţie! Resetarea la setările din fabrică poate elimina mecanismele de persistenţă ale atacatorului, dar nu este suficientă, deoarece un echipament care rămâne expus în Internet poate fi compromis din nou”, a transmis DNSC.

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