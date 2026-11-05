Atacuri cibernetice și fraude bancare au fost raportate în 15 țări. Milioane de dolari au fost furați din conturi, iar incidentele ridică întrebări despre siguranța banilor clienților.

Val de atacuri cibernetice asupra băncilor din 15 țări | Profimediaimages.ro

Sistemele bancare din mai multe țări au fost vizate de atacuri informatice și fraude care au provocat pierderi de milioane de dolari. De la Statele Unite și Franța până în Japonia, Taiwan și Indonezia, hackerii au folosit metode tot mai diverse pentru a ajunge la banii clienților. În unele cazuri, au fost compromise conturi bancare, iar în altele au fost atacate chiar sistemele instituțiilor financiare. Ce s-a întâmplat în cele 15 țări și cât de mari au fost pagubele.

Val de atacuri cibernetice asupra băncilor din 15 țări. Milioane de dolari, furate din conturi. Ce se întâmplă cu banii clienților

Atacurile cibernetice și fraudele bancare au provocat pierderi de milioane de dolari în mai multe țări. Din Taiwan și Coreea de Sud până în Statele Unite, Franța și Japonia, instituțiile financiare s-au confruntat cu incidente care au vizat conturile clienților, sistemele informatice sau chiar banii proprii ai băncilor.

O listă distribuită pe internet prezintă incidente din 15 țări și susține că, într-o singură lună, au fost raportate numeroase furturi și atacuri asupra sistemului bancar.

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Taiwan: sute de conturi afectate de transferuri neautorizate

Unul dintre cele mai recente incidente a avut loc în Taiwan, la Bank SinoPac. Pe 3 noiembrie 2026, au fost descoperite 427 de tranzacții neautorizate, care au afectat 419 clienți. În total, au fost transferați aproximativ 41,76 milioane de dolari taiwanezi, echivalentul a circa 1,3 milioane de dolari americani.

Potrivit Focus Taiwan, transferurile au fost realizate fără ca unii dintre clienți să se conecteze la noua aplicație de mobile banking. Banca a anunțat că a returnat banii tuturor clienților afectați și a suspendat temporar noua aplicație.

Coreea de Sud: datele a peste 470.000 de persoane au fost expuse

Un alt incident important a fost raportat în Coreea de Sud. Potrivit Yonhap, autoritățile au identificat 40 de incidente de securitate la 37 de companii din sectorul financiar, începând cu 30 septembrie 2026.

Peste 470.000 de înregistrări de date au fost expuse, iar pierderile financiare au fost estimate la aproximativ un miliard de woni, echivalentul a circa 745.000 de dolari.

Nepal: site-urile unor bănci au fost închise preventiv

În Nepal, mai multe bănci și instituții publice și-au închis temporar site-urile după descoperirea unor vulnerabilități grave în tehnologia PHP, folosită pentru funcționarea paginilor web.

Potrivit publicației Kathmandu Post, măsura a fost una preventivă. Banca centrală a recomandat instituțiilor financiare să își actualizeze sistemele și să întrerupă temporar serviciile vulnerabile, dacă nu puteau aplica imediat măsurile de protecție.

Brazilia: 99 de incidente cibernetice înregistrate în nouă luni

În Brazilia, Banca Centrală a raportat 99 de incidente cibernetice până în septembrie 2026. Dintre acestea, 68 au fost încadrate drept fraude. Potrivit publicației Folha de S.Paulo, numărul incidentelor a depășit deja totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2025, când au fost raportate 76 de cazuri.

Autoritățile au atras atenția asupra riscurilor generate de furnizorii externi de servicii tehnologice și de interconectarea instituțiilor financiare. Totuși, Banca Centrală a precizat că funcționarea sistemului financiar brazilian nu a fost compromisă.

Statele Unite: o rețea ar fi încercat să preia controlul asupra unor conturi cu sute de milioane de dolari

În Statele Unite, 14 persoane au fost puse sub acuzare într-un dosar care vizează o presupusă rețea de furt de identitate și preluare frauduloasă a conturilor bancare.

Potrivit anunțului procurorilor federali din Dallas, gruparea ar fi vizat aproape 3.000 de persoane, ale căror conturi aveau împreună peste 373 de milioane de dolari.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi folosit schimbarea frauduloasă a cartelelor SIM, documente false și ajutorul unor persoane din interiorul unor instituții bancare și de telecomunicații pentru a ocoli verificările de securitate.

Japonia: companii păgubite prin apeluri telefonice false

În Japonia, lista distribuită online face referire la companii din prefectura Yamagata care ar fi pierdut peste 912 milioane de yeni după ce au fost contactate de persoane care s-au dat drept angajați ai unor bănci.

Metoda este cunoscută în domeniul fraudelor financiare: atacatorii folosesc identități false și încearcă să convingă victimele să efectueze transferuri sau să ofere informații confidențiale.

Indonezia: peste 6.600 de conturi Bank Jambi, afectate

Un caz important a fost raportat și în Indonezia. Potrivit Poliției Naționale indoneziene, atacul asupra Bank Jambi a vizat 6.609 conturi, iar suma transferată ilegal a ajuns la 144,82 miliarde de rupii indoneziene.

Anchetatorii au explicat că banii au fost mutați prin mai multe conturi și transformați ulterior în active digitale. Poliția a anunțat și înghețarea unor active în valoare de aproximativ 18,94 miliarde de rupii.

Franța: un atac de aproximativ 100 de milioane de euro asupra Crédit Mutuel Arkéa

Unul dintre cele mai mari incidente recente a fost raportat în Franța, unde banca Crédit Mutuel Arkéa a fost victima unui atac informatic care a permis efectuarea unor tranzacții frauduloase.

Potrivit AFP, prejudiciul este estimat la aproximativ 100 de milioane de euro, echivalentul a circa 112 milioane de dolari. Banca a precizat că atacatorii au folosit un cont aparținând instituției pentru a transfera banii către alte bănci.

Un aspect esențial este că reprezentanții instituției au declarat că banii clienților nu au fost afectați. Unele tranzacții au fost suspendate temporar pentru a preveni alte transferuri frauduloase.

Singapore: 12,8 milioane de dolari recuperate după o fraudă prin e-mail

În Singapore, o companie din industria petrochimică a fost păcălită să transfere 12,8 milioane de dolari americani într-un cont bancar din Cambodgia.

Potrivit poliției din Singapore și publicației Channel NewsAsia, escrocii au folosit un e-mail fals și un document de autorizare contrafăcut pentru a modifica instrucțiunile de plată ale companiei.

Frauda a fost descoperită după ce partenerul comercial a anunțat că nu primise banii. Poliția din Singapore a colaborat cu autoritățile cambodgiene și cu banca OCBC pentru recuperarea întregii sume.

Prin urmare, cei 12,8 milioane de dolari nu reprezintă o pierdere definitivă. Banii au fost recuperați integral.

Sri Lanka: 2,5 milioane de dolari dispăruți din Trezorerie

În Sri Lanka, autoritățile investighează dispariția a aproximativ 2,5 milioane de dolari din fondurile Trezoreriei.

Potrivit publicației Daily Mirror, frauda a implicat mesaje electronice false și modificarea instrucțiunilor pentru o plată externă. Banii erau destinați unei rambursări de datorie către Australia, dar au ajuns într-un cont neautorizat.

Canada: fost angajat al unei bănci, găsit vinovat de deschiderea unor conturi false

În Canada, un fost angajat al Royal Bank of Canada a fost găsit vinovat după ce a deschis cel puțin 43 de conturi bancare frauduloase.

Potrivit agenției The Canadian Press, bărbatul ar fi fost recrutat de o persoană despre care credea că are legături cu lumea interlopă. Acesta a accesat și informații bancare personale fără autorizație.

Noua Zeelandă: un fals polițist a obținut datele victimelor

În Noua Zeelandă, un bărbat încarcerat s-a dat drept polițist pentru a obține informații personale de la angajații unei agenții guvernamentale. Ulterior, datele au fost folosite pentru accesarea unor conturi bancare.

Potrivit publicației Otago Daily Times, infractorul a obținut informațiile a 26 de persoane prin mai multe apeluri telefonice. Printre victime s-au numărat persoane care au pierdut sume importante de bani.

Ce se întâmplă, de fapt, cu banii clienților?

Incidentele din aceste țări arată că metodele folosite de infractori sunt diferite. Uneori, aceștia exploatează vulnerabilități informatice sau aplicații bancare. În alte cazuri, folosesc e-mailuri false, apeluri telefonice, documente contrafăcute sau informații obținute de la persoane din interiorul instituțiilor.

Există însă și diferențe importante în ceea ce privește pierderile. În Taiwan, clienții afectați au fost despăgubiți. În Singapore, întreaga sumă transferată fraudulos a fost recuperată. În Franța, banca a precizat că activele clienților nu au fost afectate, chiar dacă instituția a pierdut bani.

Prin urmare, nu se poate spune că toate economiile clienților sunt în pericol sau că banii din conturi pot fi luați în mod automat de hackeri.

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