Antena Căutare
Home Lifestyle Gadget & Tech (P) Când reclamele aduc trafic, dar telefonul continuă să nu sune

(P) Când reclamele aduc trafic, dar telefonul continuă să nu sune

Ai pornit reclamele, oamenii intră pe site, cifrele din rapoarte încep să se miște. Sunt clickuri, vizite, poate chiar mesaje sau formulare completate. La prima vedere, marketingul pare să funcționeze. Numai că există un detaliu care contează mai mult decât toate graficele: clienții noi întârzie să apară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 August 2026, 16:39 | Actualizat Joi, 27 August 2026, 16:48
Descoperă totul despre cum funcționează reclamele | clinicademarketing.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Este una dintre cele mai frustrante situații pentru un antreprenor. Plătești pentru promovare, vezi că oamenii reacționează, dar rezultatul nu se simte suficient în vânzări. Instinctul spune adesea că reclamele sunt problema. Uneori chiar sunt. Alteori însă, campania își face treaba și aduce oamenii până la ușă, iar problema apare după ce aceștia au ajuns acolo.

Un click nu este o vânzare, după cum nici un formular completat nu înseamnă automat un client. Între primul contact cu un business și momentul în care cineva scoate cardul sau sună pentru o programare există mai multe puncte în care lucrurile se pot opri.

Traficul este doar începutul drumului

În publicitatea online este ușor să fii atras de cifre mari. O reclamă cu mii de afișări și sute de clickuri arată bine într-un raport. Pentru un business, însă, întrebarea importantă este alta: ce au făcut acei oameni după click?

Articolul continuă după reclamă

Să luăm un exemplu simplu. O firmă care oferă servicii pentru locuințe promovează pe Google o ofertă foarte căutată. Reclama răspunde bine intenției utilizatorului și trimite 500 de persoane pe site. Dacă pagina pe care ajung oamenii nu explică limpede ce primesc, cât de repede pot beneficia de serviciu sau cum pot cere o ofertă, o parte importantă dintre vizitatori va pleca. Campania a adus publicul potrivit, dar site-ul nu a continuat conversația începută de reclamă.

Același lucru se întâmplă atunci când mesajul din reclamă și pagina de destinație nu se potrivesc. Dacă anunțul promite o consultație rapidă, iar vizitatorul găsește o pagină generală cu zece servicii și un formular ascuns la final, apare fricțiunea. Fiecare secundă în care omul trebuie să caute singur următorul pas scade șansa unei acțiuni.

De aceea, traficul trebuie privit ca o etapă, nu ca obiectivul final. Într-o campanie sănătoasă contează traseul complet: cine vede reclama, cine dă click, ce găsește pe site, câți oameni cer informații, câți sunt contactați și câți devin efectiv clienți.

Uneori problema apare după ce clientul a cerut oferta

Există și situația aparent paradoxală în care reclamele generează lead-uri, dar vânzările tot nu cresc suficient. Aici merită urmărit ce se întâmplă după completarea formularului sau după primul mesaj.

Cât durează până când persoana este contactată? Cine răspunde? Există un proces clar pentru solicitările venite online? Primește potențialul client suficiente informații pentru a lua o decizie? Sunt urmărite cererile care nu se transformă imediat într-o comandă? Sunt întrebări simple, dar pot explica diferența dintre o campanie care pare bună în platforma de advertising și una care produce efectiv venituri.

Mai există un aspect: oamenii rareori cumpără după o singură interacțiune, mai ales când vorbim despre servicii mai scumpe sau decizii importante. Cineva poate vedea o reclamă pe Instagram, poate căuta ulterior compania pe Google, poate citi câteva recenzii și abia peste câteva zile poate reveni pentru o ofertă. Dacă fiecare canal este analizat separat, traseul real al clientului devine greu de observat.

Tocmai de aceea, o agenție digital marketing poate avea un rol mai amplu decât administrarea unor reclame. Când PPC, conținutul, site-ul, SEO, GEO, email marketing-ul și măsurarea datelor sunt privite împreună, devine mai ușor de identificat locul exact în care se pierd potențialii clienți.

Un exemplu interesant vine chiar din studiile de caz ale Clinicii de Marketing. Pentru AG Customz, strategia nu s-a limitat la aducerea de trafic dintr-o singură sursă. Au fost combinate TikTok Ads, Meta Ads, Google Ads și email marketing, cu campanii orientate spre achiziție și retargetare. Rezultatul raportat a fost de peste 700 de comenzi în prima săptămână, la un cost de achiziție de 12,37 lei, iar în prima lună vânzările au crescut cu peste 500%. Lecția utilă nu este că aceeași rețetă va produce aceleași cifre pentru orice companie. Este că rezultatele apar atunci când canalele sunt legate de obiectivul comercial, nu folosite separat doar pentru a genera trafic.

Cum afli unde se pierd banii din promovare

Primul lucru care merită verificat nu este neapărat bugetul. Dacă o campanie nu produce suficiente vânzări, simpla creștere a investiției poate însemna doar că vei cumpăra mai mult din același rezultat.

Mai util este să urmărești traseul clientului în etape. Din 1.000 de persoane care văd reclama, câte dau click? Dintre cele care ajung pe site, câte cer o ofertă? Dintre solicitări, câte sunt relevante? Câte primesc răspuns? Câte se transformă în clienți? Dacă urmărești aceste puncte, problema devine mult mai ușor de localizat.

Spre exemplu, multe clickuri și foarte puține solicitări pot indica o problemă pe site, în ofertă sau în diferența dintre promisiunea reclamei și ceea ce găsește utilizatorul după accesare. Multe solicitări, dar puține vânzări, pot indica lead-uri slab calificate, un răspuns prea lent, o ofertă neclară sau o problemă în procesul comercial. Puține clickuri de la început pot însemna că mesajul, audiența sau formatul campaniei trebuie regândite.

Asta schimbă inclusiv modul în care este împărțit bugetul. Unele afaceri au nevoie de mai multă vizibilitate, altele de retargetare, conținut care construiește încredere, optimizarea paginilor sau un sistem mai bun de urmărire a lead-urilor. Nu există un canal care rezolvă singur toate aceste probleme.

Telefonul care sună valorează mai mult decât raportul care arată bine

Marketingul digital oferă astăzi o cantitate uriașă de date. Tocmai de aceea există riscul ca succesul să fie confundat cu ceea ce este cel mai ușor de măsurat: afișări, clickuri, vizite sau reacții.

Pentru un business, însă, rezultatul final rămâne mult mai simplu. Promovarea trebuie să contribuie, direct sau în timp, la clienți și venituri. Uneori pentru asta trebuie îmbunătățite reclamele. Alteori trebuie reparată pagina pe care ajunge utilizatorul, regândită oferta, introdusă retargetarea sau urmărit mai atent ce se întâmplă cu fiecare solicitare primită.

Dacă reclamele aduc oameni pe site, dar telefonul rămâne tăcut, oprirea campaniilor nu este întotdeauna prima soluție. Mai util poate fi să urmărești drumul complet al clientului și să găsești punctul în care acesta se răzgândește sau se pierde. O analiză a întregului proces de marketing poate arăta unde există acea ruptură și, mai important, ce merită schimbat înainte de a investi următorul leu în promovare.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri
Observatornews.ro Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 2 camere cu 10.000 de euro Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 2 camere cu 10.000 de euro
Antena 3 Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
SpyNews Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta prin gunoaie Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta prin gunoaie
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
(P) Telefonul care a înțeles în sfârșit ce vrea fotograful din tine
(P) Telefonul care a înțeles în sfârșit ce vrea fotograful din tine
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Cum stabilești prețul corect atunci când vinzi un produs second-hand
(P) Cum stabilești prețul corect atunci când vinzi un produs second-hand
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta prin gunoaie
Alina Eriko a fost surprinsă în noi ipostaze îngrijorătoare! „Pantera Neagră”, filmată în timp ce căuta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Ilie Bolojan explică în ce condiții ar susține PNL viitorul Guvern: „Contează și persoana primului-ministru!”
Ilie Bolojan explică în ce condiții ar susține PNL viitorul Guvern: „Contează și persoana primului-ministru!” BZI
Manevre de cumpărat pe 2 lei Șantierul Naval Mangalia
Manevre de cumpărat pe 2 lei Șantierul Naval Mangalia Jurnalul
Horoscop 28 august 2026: Top 3 zodii care au parte de noroc pe toate planurile
Horoscop 28 august 2026: Top 3 zodii care au parte de noroc pe toate planurile Kudika
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor... Redactia.ro
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator
Momentul în care Andrei Bordeianu este aruncat de pe motocicletă. A ajuns la ATI după impactul devastator Observator
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum
Beneficiile laptelui de soia: proprietăți și recomandări de consum MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x