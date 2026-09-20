De ce te trezești să mergi la toaletă în jurul orei 3 dimineața. Ce legătură poate avea cu glicemia

Te trezești în timpul nopții pentru a merge la toaletă și acest lucru se întâmplă tot mai des? În mediul online circulă numeroase postări care susțin că trezirea în jurul orei 3:00 dimineața ar avea legătură cu nivelul glicemiei. Ora nu are, de fapt, o semnificație specială, însă există o legătură documentată între urinarea frecventă, inclusiv noaptea, și diabet.

De ce te trezești să mergi la toaletă în jurul orei 3 dimineața. | profimediaimages

Să te trezești din când în când în timpul nopții pentru a merge la toaletă nu înseamnă automat că ai o problemă cu glicemia. Dacă acest lucru începe însă să se întâmple frecvent, mai ales dacă apar și alte simptome, merită să îi acorzi atenție. Nevoia de a te trezi din somn pentru a urina poartă numele de nicturie și poate avea numeroase cauze.

Ce legătură există între mersul la toaletă noaptea și glicemie

Urinarea frecventă este unul dintre simptomele care pot apărea în diabet. Atunci când nivelul glucozei din sânge este prea ridicat, organismul încearcă să elimine excesul de glucoză inclusiv prin rinichi.

Glucoza eliminată în urină atrage după ea apă, ceea ce poate determina producerea unei cantități mai mari de urină.

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Din acest motiv, o persoană poate simți nevoia să meargă mai des la toaletă, atât în timpul zilei, cât și noaptea. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite include urinarea frecventă printre simptomele diabetului de tip 1 și de tip 2, alături de setea și foamea crescute, scăderea în greutate fără o explicație, oboseala și vederea încețoșată, conform www.cdc.gov.

Legătura dintre diabet și trezirile nocturne pentru a urina a fost analizată și în studii.

O analiză sistematică și meta-analiză care a reunit 29 de studii a constatat că diabetul a fost asociat cu un risc de aproximativ 1,49 ori mai mare de nicturie. Cercetătorii subliniază însă că este vorba despre o asociere, nu despre faptul că nicturia ar însemna automat că o persoană are diabet, conform www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Ce se întâmplă, de fapt, la ora 3:00 dimineața

Aici apare diferența dintre informația medicală și postările virale. Nu există dovezi că ora 3:00 dimineața ar fi o „oră a glicemiei” sau că mersul la toaletă exact în acest interval ar indica diabet.

Din punct de vedere medical, este importantă frecvența cu care te trezești pentru a urina și dacă aceasta reprezintă o schimbare față de ceea ce era normal pentru tine, nu faptul că te-ai uitat la ceas și era 3:00.

Cercetările arată că producerea urinei pe timpul nopții este influențată și de ritmul circadian, prin mecanisme care implică hormoni, funcția renală și tensiunea arterială. Asta nu transformă însă o anumită oră din noapte într-un test pentru glicemie, potrivit unei analize publicate în 2026 pe www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Când ar putea trezirile nocturne să-ți atragă atenția

O singură trezire ocazională nu este suficientă pentru a trage concluzii. Mai relevant este dacă nevoia de a urina apare frecvent și este însoțită de alte schimbări.

Printre simptomele diabetului enumerate de CDC se numără:

• urinarea frecventă;

• senzația accentuată de sete;

• senzația crescută de foame;

• oboseala;

• scăderea în greutate fără să încerci să slăbești;

• vederea încețoșată;

• infecțiile urinare sau fungice frecvente.

Unele persoane cu diabet de tip 2 pot avea însă simptome foarte ușoare sau chiar să nu observe simptome o perioadă îndelungată, conform www.cdc.gov.

Nu doar glicemia te poate trimite la toaletă în timpul nopții

Este important de știut că nicturia nu este un simptom specific diabetului. Poți ajunge să te trezești noaptea pentru a urina din numeroase alte motive.

Cantitatea de lichide consumată înainte de culcare, alcoolul sau cofeina, anumite medicamente și problemele tractului urinar pot influența frecvența urinărilor.

Vârsta este și ea un factor important: o analiză sistematică a constatat că apariția nicturiei devine mult mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă, conform www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

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Medicii iau în calcul și alte posibile explicații, inclusiv afecțiuni endocrine, tulburări de somn și anumite tratamente.

O analiză dedicată nicturiei în bolile endocrine arată că evaluarea medicală poate lua în considerare setea, existența diabetului, bolile tiroidiene, medicația și alți factori, conform www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.