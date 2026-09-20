A intrat în Minecraft-ul iubitei sale după ce aceasta a murit. Ce a descoperit acolo l-a făcut să izbucnească în lacrimi

O poveste emoționantă a impresionat sute de mii de oameni pe internet. Un tânăr a decis să intre în lumea Minecraft a iubitei sale, după moartea acesteia, și să vadă ce construise ea în joc.Printre case, animale și locurile create de tânără, Vilem a descoperit detalii care i-au amintit de relația lor și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

A intrat în Minecraft-ul iubitei sale după ce aceasta a murit | Instagram

Dominika „Mína” Elischerová, influencer și luptătoare din Cehia, a murit la doar 23 de ani, în urma unui accident produs în Thailanda, în martie 2026.

Tânăra se îndrepta spre un antrenament de Muay Thai atunci când a fost implicată într-un accident rutier. Moartea ei a fost confirmată la vremea respectivă de familie și de organizația sportivă din care făcea parte.

Vilem a intrat în lumea Minecraft a iubitei sale după moartea acesteia

La câteva săptămâni după tragedie, Vilem a publicat pe YouTube un videoclip intitulat „going through my deceased girlfriend minecraft world” („Explorez lumea Minecraft a iubitei mele decedate”). Tânărul le-a explicat celor care îl urmăresc cât de importantă este pentru el acea lume virtuală și a decis să o exploreze în fața lor.

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Dominika construise singură mare parte din ceea ce apărea în joc, lucru pe care Vilem îl spune cu mândrie în timp ce privește creațiile iubitei sale. Lumea Minecraft era plină de flori roz, copaci, animale și mici spații amenajate. La un moment dat, el ajunge inclusiv într-o zonă de luat masa gândită pentru două persoane:

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În timpul explorării, emoțiile devin tot mai puternice, iar tânărul începe să plângă în timp ce trece prin locurile create de Dominika.

Detaliul descoperit în joc care l-a emoționat

Printre construcțiile rămase în Minecraft, Vilem a găsit și semne care aminteau direct de relația lor. Într-unul dintre momente, acesta observă un mesaj de dragoste pe care chiar el îl lăsase acolo pentru Dominika:

„Scrie că o iubesc”, spune el în timp ce privește mesajul, potrivit www.cybernews.com. Mai târziu, Vilem a creat chiar în lumea Minecraft un mic memorial dedicat iubitei sale, cu o cruce roz și o placă în memoria ei.

Un alt moment care a atras atenția celor care au urmărit imaginile s-a produs atunci când a început să plouă în joc, chiar în timpul omagiului.

Pentru Vilem, lumea virtuală a devenit astfel un loc în care au rămas păstrate fragmente din viața Dominikăi și din amintirile lor.

Cine a fost Dominika „Mína” Elischerová

Dominika Elischerová era originară din Cehia și devenise cunoscută atât în mediul online, cât și prin activitatea sa în sporturile de contact. Avea 23 de ani și se afla în Thailanda pentru antrenamente atunci când s-a produs accidentul fatal, pe 17 martie 2026. În descrierea videoclipului dedicat Dominikăi, Vilem a lăsat și un ultim mesaj pentru cea pe care a iubit-o:

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