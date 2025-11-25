Antena Căutare
(P) În era inteligenței artificiale, securitatea cibernetică devine scutul esențial al societății digitale

(P) În era inteligenței artificiale, securitatea cibernetică devine scutul esențial al societății digitale

Află de ce educația trebuie să includă urgent această disciplină

Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:27
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:27 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 13:29
Descoperă totul despre importanța securității cibernetice | freepik

Într-o perioadă în care inteligența artificială avansează cu o viteză fără precedent, securitatea cibernetică nu mai este doar o ramură tehnologică, ci un pilon de siguranță națională, economicăși socială. Evoluția accelerată a algoritmilor generaționali, a sistemelor autonome și a infrastructurilor digitale inteligente aduce, inevitabil, vulnerabilități noi, mult mai complexe decât cele cu care ne-am confruntat până acum. De la atacuri automatizate la deepfake-uri greu de diferențiat de realitate și exploatări sofisticate ale datelor, riscurile cresc exponențial. În următorii ani, securitatea cibernetică va deveni unul dintre domeniile cheie ale economiei globale. Nu doar pentru că numărul amenințărilor crește, ci și pentru că modul în care sunt generate evoluează simultan cu tehnologiile AI. Atacurile vor fi tot mai rapide, mai precise și mai greu de detectat. În acest context, nevoia de specialiști bine pregătiți devine acută.

O meserie greu de înlocuit de AI

Deși inteligența artificială automatizează numeroase procese și se infiltrează în majoritatea industriilor, domeniul securității cibernetice rămâne, paradoxal, unul dintre cele mai rezistente la automatizare completă. Motivul este simplu: companiile, guvernele și instituțiile nu sunt dispuse să își lase infrastructurile critice exclusiv în mâinile unui sistem autonom care ar putea lua decizii imprevizibile sau greu de explicat.

Factorul uman – intuiția, responsabilitatea, gândirea critică – rămâne indispensabil.

Specialiștii în securitate cibernetică investighează, analizează și anticipează atacuri ce pot avea consecințe majore, iar această responsabilitate nu poate fi delegată integral unui algoritm. Din acest motiv, cererea de profesioniști în domeniu este în creștere la nivel global, consolidând securitatea cibernetică drept una dintre cele mai sigure cariere ale viitorului.

România face pași înainte, dar insuficienți

Un progres important pentru viitorul educației tehnice din România îl reprezintă introducerea Olimpiadei de Securitate Cibernetică, un pas ce confirmă recunoașterea importanței domeniului la nivel național. Totuși, disciplina nu este predată în școli, iar accesul tinerilor la formare specializată rămâne limitat.

Există un decalaj major între nevoile pieței și pregătirea oferită de sistemul educațional. Iar acest decalaj riscă să lase România în urmă într-o competiție globală în care competențele digitale avansate devin o resursă esențială.

Algolymp – prima școală online din România care pregătește elevii pentru viitorul cyber

În acest context, Algolymp devine un actor esențial. Este singura școală online din România care îi formează pe elevi în securitate cibernetică alături de unii dintre cei mai buni specialiști din industrie. Programul este construit pe o filosofie clară: mentorul trebuie să fie un model, nu doar un instructor. Elevii trebuie să știe către ce aspiră și să aibă un ghid autentic în acest drum lung către succes.

Tinerii învață prin practică, lucrând cu experți care activează zilnic în domeniu și care explică, într-un limbaj accesibil, concepte tehnice avansate, dar esențiale în era digitală. De la criptografie și rețelistică, la malware analysis, ethical hacking și protecție avansată a infrastructurilor, elevii sunt expuși la cunoștințe autentice, relevante, de nivel profesionist.

Algolymp oferă ceea ce sistemul tradițional nu reușește încă: acces la know-how real, la oameni de referință și la o viziune modernă asupra învățării tehnice. Iar pentru că informațiile avansate pot fi folosite greșit, Algolymp se asigură că tinerii lucrează în mod responsabil, în medii controlate și sigure.

Educația în securitate cibernetică trebuie să devină prioritate națională

Pentru o țară care aspiră să fie competitivă în economia digitală, introducerea securității cibernetice în școli nu mai poate fi opțională. Este o necesitate strategică.

Tinerii trebuie să înțeleagă riscurile lumii digitale, să învețe să se protejeze și, pentru unii, să se formeze ca viitori specialiști de elită.

În era inteligenței artificiale, protecția datelor, infrastructurilor și identităților devine o provocare continuă. România are potențialul de a forma generații de experți care să joace un rol major în domeniu. Dar pentru asta, sistemul educațional trebuie să se adapteze.

Algolymp a arătat deja direcția. Acum este timpul ca întregul sistem să o urmeze.

