Antena Căutare
Home Lifestyle Gadget & Tech (P) FlexPayz, partener cu Mastercard, lansează în premieră inelul de plată inteligent

(P) FlexPayz, partener cu Mastercard, lansează în premieră inelul de plată inteligent

FlexPayz Ring funcționează prin tehnologia NFC. O simplă atingere de POS este suficientă pentru a finaliza plata, fără telefon, fără card, fără efort.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:28 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 16:33
(P) FlexPayz, partener cu Mastercard, lansează în premieră inelul de plată inteligent | FlexPayz

FlexPayz, partener cu Mastercard, lansează în România primul inel de plată inteligent, o inovație care transformă plățile contactless într-o experiență elegantă, rapidă și sigură. Noua tehnologie combină designul scandinav cu funcționalitatea modernă, oferind o alternativă unică pentru cei care își doresc libertate deplină și control total asupra plăților.

Viitorul plăților, direct pe deget

FlexPayz Ring funcționează prin tehnologia NFC. O simplă atingere de POS este suficientă pentru a finaliza plata, fără telefon, fără card, fără efort.

Prin aplicația mobilă FlexPayz, utilizatorul poate conecta mai multe carduri bancare diferite, alegând oricând cardul activ, personal sau de business. Această flexibilitate oferă o experiență complet nouă, perfectă pentru antreprenori, călători sau pentru cei care vor să scape de portofelul clasic.

Articolul continuă după reclamă

Un inel, șapte funcții inteligente

Dincolo de plăți, FlexPayz Ring redefinește conceptul de wearable inteligent. Prin simpla atingere a telefonului, inelul FlexPayz poate activa una dintre cele șapte funcții smart din aplicația dedicată:

  • Carte de vizită digitală – schimb instant de date de contact printr-o simplă atingere.
  • Redirecționare către o pagină web personalizată – ideală pentru profesioniști, artiști sau branduri.
  • Distribuire rapidă de fișiere PDF – pentru oferte, prezentări sau cataloage digitale.
  • Share video – perfect pentru campanii multimedia, trailere sau prezentări de produse.
  • Share audio – distribuire de podcasturi, mesaje vocale sau clipuri audio personalizate.
  • Linkuri către rețelele sociale – conectează-ți instant publicul la profilurile tale online.
  • Acces securizat la jurnalul medical – pentru gestionarea rapidă a informațiilor medicale personale sau ale copiilor.

Astfel, FlexPayz devine primul inel multifuncțional din lume care combină plățile contactless cu funcții digitale și de identitate inteligentă.

Tehnologie sigură, design premium

Fiecare inel de plată FlexPayz este realizat din materiale hipoalergenice și rezistente la apă, gândit pentru utilizare zilnică și durabilitate extinsă. Dispozitivul nu necesită baterie sau încărcare, funcționează permanent, datorită sistemului NFC pasiv, care oferă autonomie completă și siguranță totală.

Parteneriatul cu Mastercard asigură standarde bancare de securitate și compatibilitate cu toate POS-urile moderne din România și Europa. Fiecare plată efectuată cu inelul inteligent FlexPayz este criptată și protejată conform celor mai stricte norme internaționale.

O inovație europeană cu ADN suedez

Dezvoltat în Suedia, FlexPayz a fost premiat pentru design si inovație și sustenabilitate, devenind un exemplu de tehnologie purtabilă care simplifică viața și inspiră încredere. Brandul a fost creat din dorința de a aduce tehnologia mai aproape de oameni, fără ecrane, cabluri sau baterii, doar prin gesturi naturale și interacțiuni intuitive.

Lansarea în România marchează începutul unei noi ere a plăților contactless inteligente și poziționează țara printre primele din Europa de Est care adoptă această tehnologie inovatoare.

FlexPayz Ring – viitorul la o atingere distanță

Prin combinarea eleganței nordice cu performanța tehnologică, FlexPayz Ring devine mai mult decât un accesoriu, este un simbol al libertății digitale. Într-o lume în care totul devine conectat, inelul pentru plăți FlexPayz reprezintă echilibrul perfect între stil, siguranță și funcționalitate.

FlexPayz Ring este disponibil oficial în România. Descoperă toate funcțiile și variantele disponibile pe siteul oficial https://flexpayz.ro/

(P) Telefoanele rezistente la apă: ce înseamnă certificarea IP și cât de sigură este...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România &#8211; Austria: &#8220;O fac public&#8221;
Observatornews.ro Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Telefoanele rezistente la apă: ce înseamnă certificarea IP și cât de sigură este
(P) Telefoanele rezistente la apă: ce înseamnă certificarea IP și cât de sigură este
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă lucrurile nu se schimbă”
Kevin Federline a făcut dezvăluiri neașteptate despre Britney Spears: „Ceva rău se va întâmpla dacă... Catine.ro
(P) Top aplicații practice ale girofarurilor în trafic și industrie
(P) Top aplicații practice ale girofarurilor în trafic și industrie
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste
Spaghetti cu lămâie, usturoi și parmezan. Cea mai simplă, dar gustoasă rețetă de paste HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025. Berbecii exersează calmul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică
Sabina, sora lui Gabi Bădălău, a devenit mamă pentru prima dată. Cum arată proaspăta mămică Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac
Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac Gandul
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți
Cum faci muștar de casă. Rețeta simplă, fără conservanți Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x