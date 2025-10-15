(P) FlexPayz, partener cu Mastercard, lansează în premieră inelul de plată inteligent

FlexPayz Ring funcționează prin tehnologia NFC. O simplă atingere de POS este suficientă pentru a finaliza plata, fără telefon, fără card, fără efort.

FlexPayz, partener cu Mastercard, lansează în România primul inel de plată inteligent, o inovație care transformă plățile contactless într-o experiență elegantă, rapidă și sigură. Noua tehnologie combină designul scandinav cu funcționalitatea modernă, oferind o alternativă unică pentru cei care își doresc libertate deplină și control total asupra plăților.

Viitorul plăților, direct pe deget

FlexPayz Ring funcționează prin tehnologia NFC. O simplă atingere de POS este suficientă pentru a finaliza plata, fără telefon, fără card, fără efort.

Prin aplicația mobilă FlexPayz, utilizatorul poate conecta mai multe carduri bancare diferite, alegând oricând cardul activ, personal sau de business. Această flexibilitate oferă o experiență complet nouă, perfectă pentru antreprenori, călători sau pentru cei care vor să scape de portofelul clasic.

Un inel, șapte funcții inteligente

Dincolo de plăți, FlexPayz Ring redefinește conceptul de wearable inteligent. Prin simpla atingere a telefonului, inelul FlexPayz poate activa una dintre cele șapte funcții smart din aplicația dedicată:

Carte de vizită digitală – schimb instant de date de contact printr-o simplă atingere.

Redirecționare către o pagină web personalizată – ideală pentru profesioniști, artiști sau branduri.

Distribuire rapidă de fișiere PDF – pentru oferte, prezentări sau cataloage digitale.

Share video – perfect pentru campanii multimedia, trailere sau prezentări de produse.

Share audio – distribuire de podcasturi, mesaje vocale sau clipuri audio personalizate.

Linkuri către rețelele sociale – conectează-ți instant publicul la profilurile tale online.

Acces securizat la jurnalul medical – pentru gestionarea rapidă a informațiilor medicale personale sau ale copiilor.

Astfel, FlexPayz devine primul inel multifuncțional din lume care combină plățile contactless cu funcții digitale și de identitate inteligentă.

Tehnologie sigură, design premium

Fiecare inel de plată FlexPayz este realizat din materiale hipoalergenice și rezistente la apă, gândit pentru utilizare zilnică și durabilitate extinsă. Dispozitivul nu necesită baterie sau încărcare, funcționează permanent, datorită sistemului NFC pasiv, care oferă autonomie completă și siguranță totală.

Parteneriatul cu Mastercard asigură standarde bancare de securitate și compatibilitate cu toate POS-urile moderne din România și Europa. Fiecare plată efectuată cu inelul inteligent FlexPayz este criptată și protejată conform celor mai stricte norme internaționale.

O inovație europeană cu ADN suedez

Dezvoltat în Suedia, FlexPayz a fost premiat pentru design si inovație și sustenabilitate, devenind un exemplu de tehnologie purtabilă care simplifică viața și inspiră încredere. Brandul a fost creat din dorința de a aduce tehnologia mai aproape de oameni, fără ecrane, cabluri sau baterii, doar prin gesturi naturale și interacțiuni intuitive.

Lansarea în România marchează începutul unei noi ere a plăților contactless inteligente și poziționează țara printre primele din Europa de Est care adoptă această tehnologie inovatoare.

FlexPayz Ring – viitorul la o atingere distanță

Prin combinarea eleganței nordice cu performanța tehnologică, FlexPayz Ring devine mai mult decât un accesoriu, este un simbol al libertății digitale. Într-o lume în care totul devine conectat, inelul pentru plăți FlexPayz reprezintă echilibrul perfect între stil, siguranță și funcționalitate.

FlexPayz Ring este disponibil oficial în România. Descoperă toate funcțiile și variantele disponibile pe siteul oficial https://flexpayz.ro/