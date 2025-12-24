Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Fanii Chefi la cuțite au descoperit cu surpriză cine este soțul Sorinei. Din ce proiect televizat a făcut parte Nobo

Fanii Chefi la cuțite au descoperit cu surpriză cine este soțul Sorinei. Din ce proiect televizat a făcut parte Nobo

Sorina Jumaga, de la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, a ajuns în semifinala Chefi la cuțite. Iată cine este soțul ei.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:33 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:33

Sorina Jumuga a încântat la audiții cu un desert delicios, iar pe parcursul competiției Chefi la cuțite sezonul 16, a demonstrat că este nu doar un patiser înzestrat, ci și un bucătar priceput.

Sorina și soțul ei, Daniel, dețin un laborator unde pregătesc prăjituri și surprize dulci. Puțini știu însă că soțul concurentei Chefi la cuțite este un cunoscut al emisiunii culinare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei

Cine este Nobo, soțul Sorinei de la echipa verde Chefi la cuțite, sezonul 16

Cunoscut ca Nobo, soțul Sorinei Jumuga, este un fost concurent al emisiunii Chefi fără limite. Nobo este un cofetar care a ieșit în evidență pe parcursul emisiunii. El este și câștigătorul primului sezon Chefi fără limite, care s-a desfășurat în Grecia.

Sorina i-a fost alături în 2022 în finala Chefi fără limite lui Nobo, iar acesta a pășit din nou în platoul emisiunii în ediția difuzată aseară pentru a-i da o mână de ajutor soției sale.

„Nu am știut cum să reacționez, nu știam ce să fac să țip, să plâng, să mă bucur, să urlu!” spunea Nobo când Sorina și-a făcut apariția în platoul Chefi la limite.

Citește și: Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii

O coincidență drăguță face ca echipa Sorinei să poarte fix culoarea pe care a purtat-o și echipa din care a făcut parte Nobo. Dacă pentru coefetar culoarea verde a fost câștigătoare, Sorina mai are doar câștiva pași până la verdict.

„Fraților, vă mulțumesc din suflet! Îmi cer mii de scuze, dar efectiv nu am cum să răspund tuturor mesajelor, tuturor telefoanelor, apelurilor, notificărilor pe care le primesc acum. Telefonul meu a luat-o efectiv razna”, spunea Nobo după câștigarea marelui premiu.

„N-am câștigat în viața mea nimic, nu mă așteptam să câștig acum ceva!” a mai declarat el.

Citește și: Victorie istorică pentru Chef Sautner, cu un singur concurent, ieri, la Chefi la cuțite, într-o ediție lider de audiență

Imagini înduioșătoare cu fetița Sorinei Jumuga de la Chefi la cuțite sezonul 16

Dacă în 2022 Sorina era însărcinată cu Victoria, acum fetița și-a susținut mama de acasă, din fața televizorului. Micuța i-a transmis și un mesaj emoționant înainte de semifinală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul dureros transmis de Darius Ticmenov după ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite chiar înainte de semifinală

„Sper ca așa cum zeii greci au fost de partea mea, să fie și de-a ta”, i-a transmis Nobo soției sale înainte de semifinală.

„Mi-a ridicat un pic moralul”, a mărturisit Sorina după ce a ascultat încurajările soțului.

„O iubesc pe mami tare-tare-tare”, spune Victoria. „Succes!”

„Punctul culminant a fost Victoria și nu mă așteptam la asta”, spune emoționată concurenta lui Chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Chefi la cuțite, 22 decembrie 2025. Cine sunt semifinaliștii sezonului 16. Patru concurenți au părăsit marea competiție în lacrimi

Când a intrat Nobo în platou, Sorina a mărturisit că își dorea să gătească împreună, sub presiunea inevitabilă a competiției.

colaj sorina jumuga și sorina și nobo în semifinală chefi la cuțite sezonul 16
+41
Mai multe fotografii

„Sorina este combinația perfectă dintre putere și finețe, atunci când este cazul. Mă bucur foarte mult că a ajuns în semifinală”, a declarat câștigătorul Chefi la limite.

Cine este soțul Ștefanei Mercori de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Bărbatul, foarte cunoscut în mediul online. Cu ce se...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Observatornews.ro Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Antena 3 Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Citește și
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat cu scântei
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Ce probe i-au pus pe jar pe concurenți. Ultima jurizare s-a lăsat...
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții Catine.ro
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut alături de familii
Semifinala Chefi la cuțite, 23 decembrie 2025. Semifinaliștii au gătit pentru concurenții din sezonul trecut...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț HelloTaste.ro
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x