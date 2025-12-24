Fanii Chefi la cuțite au descoperit cu surpriză cine este soțul Sorinei. Din ce proiect televizat a făcut parte Nobo

Sorina Jumaga, de la echipa lui Chef Richard Abou Zaki, a ajuns în semifinala Chefi la cuțite. Iată cine este soțul ei.

Sorina Jumuga a încântat la audiții cu un desert delicios, iar pe parcursul competiției Chefi la cuțite sezonul 16, a demonstrat că este nu doar un patiser înzestrat, ci și un bucătar priceput.

Sorina și soțul ei, Daniel, dețin un laborator unde pregătesc prăjituri și surprize dulci. Puțini știu însă că soțul concurentei Chefi la cuțite este un cunoscut al emisiunii culinare.

Cine este Nobo, soțul Sorinei de la echipa verde Chefi la cuțite, sezonul 16

Cunoscut ca Nobo, soțul Sorinei Jumuga, este un fost concurent al emisiunii Chefi fără limite. Nobo este un cofetar care a ieșit în evidență pe parcursul emisiunii. El este și câștigătorul primului sezon Chefi fără limite, care s-a desfășurat în Grecia.

Sorina i-a fost alături în 2022 în finala Chefi fără limite lui Nobo, iar acesta a pășit din nou în platoul emisiunii în ediția difuzată aseară pentru a-i da o mână de ajutor soției sale.

„Nu am știut cum să reacționez, nu știam ce să fac să țip, să plâng, să mă bucur, să urlu!” spunea Nobo când Sorina și-a făcut apariția în platoul Chefi la limite.

O coincidență drăguță face ca echipa Sorinei să poarte fix culoarea pe care a purtat-o și echipa din care a făcut parte Nobo. Dacă pentru coefetar culoarea verde a fost câștigătoare, Sorina mai are doar câștiva pași până la verdict.

„Fraților, vă mulțumesc din suflet! Îmi cer mii de scuze, dar efectiv nu am cum să răspund tuturor mesajelor, tuturor telefoanelor, apelurilor, notificărilor pe care le primesc acum. Telefonul meu a luat-o efectiv razna”, spunea Nobo după câștigarea marelui premiu.

„N-am câștigat în viața mea nimic, nu mă așteptam să câștig acum ceva!” a mai declarat el.

Imagini înduioșătoare cu fetița Sorinei Jumuga de la Chefi la cuțite sezonul 16

Dacă în 2022 Sorina era însărcinată cu Victoria, acum fetița și-a susținut mama de acasă, din fața televizorului. Micuța i-a transmis și un mesaj emoționant înainte de semifinală.

„Sper ca așa cum zeii greci au fost de partea mea, să fie și de-a ta”, i-a transmis Nobo soției sale înainte de semifinală.

„Mi-a ridicat un pic moralul”, a mărturisit Sorina după ce a ascultat încurajările soțului.

„O iubesc pe mami tare-tare-tare”, spune Victoria. „Succes!”

„Punctul culminant a fost Victoria și nu mă așteptam la asta”, spune emoționată concurenta lui Chef Richard Abou Zaki.

Când a intrat Nobo în platou, Sorina a mărturisit că își dorea să gătească împreună, sub presiunea inevitabilă a competiției.

„Sorina este combinația perfectă dintre putere și finețe, atunci când este cazul. Mă bucur foarte mult că a ajuns în semifinală”, a declarat câștigătorul Chefi la limite.