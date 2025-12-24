Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri

Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri

Ianuarie 2026 va veni cu vești excelente pentru o parte dintre nativii zodiacului. Astrele se vor alinia favorabil, iar câteva zodii vor simți că norocul va fi de partea lor încă din primele zile ale anului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 12:50 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 13:41
Galerie
Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri | Shutterstock

Potrivit astrologilor, această perioadă le va aduce protecție, liniște și șanse importante de reușită.

Configurațiile astrale ale începutului de an vor favoriza schimbările constructive, mai ales în plan personal și profesional. Anumite semne zodiacale vor fi ferite de conflicte și obstacole, bucurându-se de un start de an armonios.

Taur – stabilitate și siguranță

Pentru nativii Taur, ianuarie 2026 va veni cu un sentiment profund de siguranță. După o perioadă agitată, aceștia vor simți că lucrurile se vor așeza în mod natural. Planeta Venus le va oferi sprijin în relații, iar pe plan financiar vor putea apărea vești bune sau oportunități de câștig.

Articolul continuă după reclamă

Taurii vor avea impresia că universul va lucra în favoarea lor. Obstacolele se vor risipi, iar deciziile inspirate le vor putea aduce stabilitatea mult dorită.

Citește și: Horoscopul lunii ianuarie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Rac – liniște în familie și protecție emoțională

Racii se vor număra printre cei mai ocrotiți nativi ai începutului de an. Accentul va cădea pe viața de familie și pe relațiile apropiate. Conflictele se vor atenua, iar atmosfera va deveni una de susținere și înțelegere.

Luna, guvernatoarea Racului, le va oferi claritate emoțională și puterea de a lua decizii care le vor aduce pace interioară. Va fi o perioadă bună pentru reconciliere și pentru întărirea legăturilor cu cei dragi.

Leu – noroc și recunoaștere

Pentru Lei, prima lună din 2026 va veni cu șanse mari de afirmare. Fie că va fi vorba despre carieră sau proiecte personale, acești nativi vor fi în centrul atenției și vor primi aprecierea pe care o vor aștepta de mult timp.

Soarele, astrul lor guvernator, le va amplifica energia și încrederea. Astrologii vor spune că Leii vor fi protejați de eșecuri și vor avea capacitatea de a transforma orice provocare într-un succes.

Balanță – echilibru și armonie

Balanțele se vor bucura de un început de an marcat de armonie. Relațiile cu cei din jur se vor îmbunătăți, iar tensiunile se vor diminua considerabil. Va fi o perioadă favorabilă pentru negocieri, împăcări și decizii importante.

Influența lui Venus va aduce echilibru și deschidere către dialog, iar Balanțele vor simți că vor fi ghidate spre alegeri corecte, ferite de necazuri.

Citește și: Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 3 luni. Ce nativi sunt favoriții astrelor

Pești – inspirație și protecție spirituală

Nativii Pești vor simți o conexiune specială cu latura lor spirituală. Intuiția le va fi aliat de nădejde, ajutându-i să evite situațiile neplăcute și să aleagă drumurile potrivite.

Neptun le va oferi inspirație și protecție, iar ianuarie 2026 va putea fi o lună de vindecare emoțională și regăsire interioară.

Chiar dacă aceste zodii vor fi considerate cele mai favorizate, astrologii vor atrage atenția că fiecare nativ își va putea influența destinul prin atitudine și alegeri. Energiile astrale vor fi un sprijin, dar va depinde de fiecare cum le va valorifica.

+9
Mai multe fotografii

Prima lună din 2026 se va anunța, așadar, una plină de speranță pentru mulți. Pentru cei ocrotiți de univers, ianuarie va putea deveni un punct de plecare către un an prosper, echilibrat și lipsit de griji majore.

Horoscop zilnic 24 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Observatornews.ro Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Antena 3 În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise În Cecenia lui Kadîrov femeile n-au nicio șansă. Cazul șocant al tinerelor care au fugit din țară ca să se salveze. Apoi au fost ucise
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 24 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 24 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții Catine.ro
Horoscop zilnic 23 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 23 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț HelloTaste.ro
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x