Antena Căutare
Home Lifestyle Gadget & Tech (P) Vrei un smartwatch casual, adaptat pentru sport? Vezi oferta YZZY Suceava pentru Apple Watch Ultra 3!

(P) Vrei un smartwatch casual, adaptat pentru sport? Vezi oferta YZZY Suceava pentru Apple Watch Ultra 3!

În ceea ce privește piața ceasurilor inteligente, produsele Apple s-au clasat mereu printre primele opțiuni ale clienților. Cu o construcție robustă, tehnologie de ultimă oră și o autonomie sporită, Apple Watch Ultra 3 este un model optim pentru cei exigenți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 15:53 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 15:54
Descoperă cum alegi un smartwatch potrivit pentru tine | yzzy.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un magazin specializat în dispozitive utilizate, YZZY Suceava propune prin gama sa largă de produse o multitudine de variante ale acestui device pentru clienții care doresc o alternativă avantajoasă la cumpărarea unui produs nou.

Ce este și cui se adresează Apple Watch Ultra 3?

Apple Watch Ultra 3 este un ceas inteligent, menit atât pentru utilizarea de zi cu zi, cât și pentru activități sportive. Dispozitivul este caracterizat de o carcasă durabilă, un ecran mai mare decât al generațiilor anterioare, o autonomie ridicată a bateriei și de impermeabilitatea la apă. De asemenea, sistemul GPS performant și funcțiile dedicate antrenamentelor sportive, drumețiilor și alergării fac din acest device un bun asistent pentru cei pasionați de sport.

Pentru cei interesați de un Apple Watch Ultra 3, YZZY propune în catalogul său mai multe variante ale acestui dispozitiv, clienții având posibilitatea de a alege dintre mai multe culori și mai multe designuri ale curelei, în funcție de scopul utilizării și preferințele estetice.

Articolul continuă după reclamă

Cum sunt verificate ceasurile utilizate comercializate de YZZY Suceava?

Echipa de profesioniști a companiei sucevene asigură verificarea riguroasă a fiecărui produs înainte de a fi propus spre vânzare. Printre elementele vizate se numără:

  • Starea bateriei;
  • Starea estetică;
  • Funcționarea ecranului, butoanelor, microfoanelor și a funcțiilor de conectivitate.

Pentru a sublinia calitatea și durabilitatea produselor din ofertă, în cazul Apple Watch Ultra 3, compania oferă 12 luni garanție la achiziționarea unui astfel de device.

Care sunt celelalte avantaje de care beneficiază clienții YZZY?

Pe lângă verificarea minuțioasă a produselor și garanția oferită, clienții YZZY pot profita și de alte avantaje, precum:

  • Transparență și informații clare despre specificațiile și starea produselor;
  • Posibilitatea de a achiziționa produsul în rate, prin partenerii bancari;
  • Asistență și consultanță atât înainte, cât și după realizarea unei achiziții la YZZY;
  • Posibilitatea de a returna produsele în termen de 30 de zile dacă nu mai dorești produsul.

Echipa de profesioniști de la YZZY asigură un proces de achiziție transparent, având o abordare centrată pe produse și servicii de calitate și punând dorințele clientului în prim-plan.

Întrebări frecvente:

  1. Ce este Apple Watch Ultra 3 și cui i se adresează?

Un ceas inteligent versatil, Apple Watch Ultra 3 este potrivit atât pentru utilizarea clasică, de zi cu zi, cât și pentru persoanele pasionate de sport, având o construcție solidă și utilizând tehnologie avansată pentru a urmări anumiți parametri.

  1. De ce merită să achiziționez un Apple Watch Ultra 3 utilizat?

Achiziționarea unui astfel de smartwatch utilizat este o variantă mai avantajoasă și prietenoasă cu bugetul în comparație cu achiziționarea unui dispozitiv nou.

  1. În ce condiții pot achiziționa un produs de la YZZY?

Produsele YZZY, inclusiv întreaga gamă de ceasuri inteligente, pot fi achiziționate atât prin achitarea integrală a prețului în momentul cumpărării, cât și în rate, prin intermediul partenerilor bancari.

Mini-rezumat

Apple Watch Ultra 3 este un produs din gama ceasurilor inteligente, care se remarcă prin rezistență și tehnologia inovatoare de la compania Apple. La YZZY Suceava, clienții pot cumpăra smartwatch-uri utilizate prin variante flexibile de plată, pentru a profita de un preț mai accesibil în comparație cu dispozitivele noi. Descoperă catalogul de produse al companiei YZZY Suceava și vezi ce model de ceas inteligent ți se potrivește!

Contact:

Adresă: Strada Ștefan cel Mare. 28, parter, 720002, Suceava

Telefon: 0761 053 053

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/yzzy.mobile

Sursa foto: yzzy.ro

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a „distrus” Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a &#8222;distrus&#8221;
Observatornews.ro Orașul din România care face economii la curent fără să stingă luminile Orașul din România care face economii la curent fără să stingă luminile
Antena 3 Ce avere are Mihaela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații" Ce avere are Mihaela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații"
SpyNews Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale. Ce bunuri și venituri are Mirabela Grădinaru Nicușor Dan a publicat declarațiile de avere și de interese ale partenerei sale. Ce bunuri și venituri are Mirabela Grădinaru
Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Citește și
(P) Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin – Ghid complet pentru alegerea modelului potrivit
(P) Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin – Ghid complet pentru alegerea modelului potrivit
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Când simplitatea devine cea mai îndrăzneață decizie tehnologică a anului
(P) Când simplitatea devine cea mai îndrăzneață decizie tehnologică a anului
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Andreea Frățilă a vorbit o oră la telefon cu Cătălin Cazacu. Andrei Ștefănescu i-a dat de gol. Cum a reacționat prezentatoarea
Andreea Frățilă a vorbit o oră la telefon cu Cătălin Cazacu. Andrei Ștefănescu i-a dat de gol. Cum a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie
Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Cheia unei vieți mai lungi, ascunsă într-un organ ignorat de medicină zeci de ani 
Cheia unei vieți mai lungi, ascunsă într-un organ ignorat de medicină zeci de ani  Jurnalul
Decizia prințului Harry care a surprins pe toată lumea: Ce le-a cerut fratelui său și lui Kate pentru Jocurile Invictus 2027
Decizia prințului Harry care a surprins pe toată lumea: Ce le-a cerut fratelui său și lui Kate pentru Jocurile... Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x