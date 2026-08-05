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Ce mesaje de susținere au transmis mai mulți foști concurenți Asia Express după diagnosticul primit de Alina Pușcău

După ce Alina Pușcău a anunțat în spațiul public că suferă de o boală grea și că urmează să înceapă tratamentul pe 7 august în California, mai mulți foști colegi de la Asia Express au transmis mesaje de încurajare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 15:58 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 16:06
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Mai mulți concurenți Asia Express sezon 8, mesaje de susținere pentru Alina Pușcău | Antena 1
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Alina Pușcău s-a filmat plângând și rugându-i pe fani să se roage pentru ea, precizând că are 5 tumori.La scurt timp, mai mulți foști colegi de la Asia Express i-au transmis mesaje de susținere.

Citește și: Cât ar costa tratamentele pentru Alina Pușcău. Olga Barcari a vorbit despre starea prietenei sale, după diagnosticul crunt

Ce a transmis Cristina Postu, partenera Alinei Pușcău la Asia Express

Printre cei care i-au transmis gânduri bune Alinei Pușcău s-a numărat Cristina Postu, partenera sa din Asia Express:

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„Eu vorbesc cu ea tot timpul. Noi ținem legătura. Nici nu știu ce e de spus în astfel de situații… Îmi pare foarte rău că trece prin asta! Îi dorim multă putere și suntem alături de ea. E o tragedie și nu merită nimeni, cu atât mai mult ea, care e un om atât de bun. Ea încearcă să găsească o cale să fie puternică. Numai ea știe ce e în sufletul ei. E un om pozitiv și o să încerce întotdeauna să lupte. Sunt alături de ea și știe cât de mult o iubim. Noi nu putem să facem nimic în situația asta, decât să ne rugăm. Oamenii sunt alături de ea!, a mărturisit Cristina Postu pentru CANCAN.RO

Ce a transmis Olga Barcari. Când a primit Alina Pușcău diagnosticul, de fapt

Olga Barcari este și ea alături de prietena sa în aceste momente dificile. Aceasta a precizat că Alina Pușcău a primit diagnosticul la începutul acestui an.

”Chiar la începutul anului a aflat. Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară tam nesam. Nu se simțea bine (n.r. Asia Express). Boala asta ți-o dă așa... ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări. Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars.

Ce a transmis Dan Alexa, câștigătorul Asia Express

Și Dan Alexa, câștigătorul Asia Express, ține legătura cu Alina Pușcău în această perioadă.

„Am vorbit cu ea chiar acum câteva zile. Într-adevăr, nu era bine din punct de vedere mental, e logic. Eu țin foarte mult la ea și cred că toți care am apucat să o cunoaștem știm cum este. Este un om foarte bun, foarte de treabă și îmi doresc foarte mult să fie tare. I-am propus și eu și mai multă lume să vină în România, pentru că și aici avem medici foarte buni, dar a spus că trebuie să înceapă tratamentul de urgență. Când a aflat, a început în America tratamentul, ea stă în America de vreo nouă luni sau zece luni. Noi suntem alături de ea, îți dai seama. Este un om minunat, este ca sora mea Alina. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate, dar cel mai important este ca ea să fie tare, pentru că este un moment greu pentru ea”, a declarat Dan Alexa, potrivit Spynews.

Ce a transmis Raluca Bădulescu: „Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate”

Raluca Bădulescu a fost și ea colegă de sezon cu Alina Pușcău la Asia Express și a precizat că știa despre boală de mai mult timp:

Asia Express sezon 8, careu
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„Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Eu cred foarte mult în puterea lui Dumnezeu. Cred foarte mult în știință. Știu că doctorii de aici, din România, sunt foarte buni. Sunt alături de ea la orice oră din zi și din noapte, pe viață. Repet, este un om minunat. Sunt binecuvântată că am cunoscut-o și sunt alături de ea cu tot sufletul meu, cu tot sufletul din toată inima mea. Sunt sigură însă, că sunt alături foarte, foarte mulți oameni și foarte mulți prieteni pentru că, Alina are o magie cu care atinge inimile fiecăruia dintre noi. Adică toți cei care am avut ocazia să o cunoaștem, pe toți ne-a marcat cu fericire, cu minune, cu o glumă, cu o vorbă frumoasă. O susțin din tot sufletul ca și toți cei care o cunoaștem. Ne rugăm pentru ea! Să aibă încredere în doctori, în Dumnezeu și în toți cei care sunt alături de ea, care ne rugăm pentru ea și în toți cei care o admiră, care o văd, care o cunosc. Sunt sigură că o rugăciune și un gând frumos o vor ajuta. E un om minunat, căruia sigur i se va întâmpla o minune., a răspuns Raluca Bădulescu pentru CANCAN.RO

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