Cu ce se ocupă fiul lui Dragoș Dolănescu la 21 de ani în Costa Rica. Mama lui Ion a murit la scurt timp după ce el s-a născut

Dragoș Dolănescu a vorbit cu mândrie și entuziasm despre fiul său cel mare, Ion.

Cu ce se ocupă fiul lui Dragoș Dolănescu la 21 de ani în Costa Rica. Mama lui Ion a murit când el avea doar câteva zile | Captură Facebook

Ion are 21 de ani, iar Dragoș Dolănescu nu își mai încape în piele de mândrie când vorbește despre fiul său cel mare. Cu toate acestea, tânărul nu a avut un start prea fericit în viață. Nepotul lui Ion Dolănescu a rămas orfan de mamă la doar câteva zile după ce a venit pe lume.

După pierderea dureroasă, Dragoș Dolănescu a vrut să se întoarcă în România, unde l-a și botezat pe micuț. Dar, pentru că avea nevoie de sprijinul mamei sale, dr. Margarita Valenciano, s-a stabilit definitiv în Costa Rica, unde locuiește și în prezent, notează Revista Viva.

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Cu ce se ocupă Ion, fiul lui Dragoș Dolănescu

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Dragoș Dolănescu a vorbit cu mândrie despre Ion, fiul său cel mare. La 21 de ani, tânărul s-a angajat în Costa Rica ca inginer în informatică. Băiatul a absolvit Facultatea de Inginerie Informatică în aceeași țară, potrivit Revista Viva.

„S-a angajat, a găsit un loc de muncă, în alt oraș, ca inginer în informatică, pe profilul său. Face naveta, are program până la ora 17:00, îl duc eu cu mașina dimineața, până la autobuz. Are numai 21 de ani, dar e foarte serios și meticulos, la fel ca mama și ca bunicul lui, solistul Ion Dolănescu. Se trezește dimineața, prepară micul dejun, se pregătește cu toate. Acum a intrat și el pe salariu, va avea banul lui, muncit de el, pentru mine este o mare bucurie, după atâția ani în care a fost sârguincios și a învățat”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru click.ro, citat de sursa menționată mai sus.

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Mama lui Ion Dolănescu a murit la doar câteva zile după ce l-a adus pe lume

Mama lui Ion Dolănescu, fiul cel mare al lui Dragoș Dolănescu, a murit la scurt timp după ce l-a adus pe lume pe băiat, din cauza unei infecții severe contactate după naștere, care nu a mai putut fi tratată. Aceasta era studentă la Medicină în Spania.

„Ea a apucat să-l vadă pe Ion al nostru. Zicea că este frumos ca un prinț. După ce a născut, s-a îmbolnăvit, a suferit o infecție, care n-a mai putut fi tratată. M-a ajutat cu copilul mama, Margarita Valenciano, medic de profesie, dar și Melissa, soția mea. Melissa nu i-a fost însă mamă, mama lui este în cer, dar pot spune că i-a fost o bună prietenă și îndrumătoare în viață.

După nașterea lui Ion aș fi vrut să mă mut în România, unde l-am și botezat, dar am avut nevoie de ajutorul mamei, așa că m-am stabilit în Costa Rica, unde locuiesc și în prezent. Îl cheamă tot Ion, ca pe tatăl meu, a fost dorința lui și i-am îndeplinit-o, înainte să părăsească această lume”, a spus Dragoș Dolănescu, citat de Revista Viva.

Dragoș Dolănescu mai are doi copii. Cu ce se ocupă: „Sunt mândria mea!”

Dragoș Dolănescu mai are doi copii, o fiică pe nume Maria de Jesus și un băiat, Darius. Fata este avocat, dar a moștenit din familie și pasiunea pentru muzică.

„Ea cântă foarte bine, a făcut și niște cursuri muzicale, are și câteva premii, la nivel național. A fost silitoare, bună la învățătură, a studiat Dreptul, în Costa Rica”, a dezvăluit Dragoș Dolănescu, potrivit Revista Viva.

Darius, mezinul familiei, este la liceu și e pasionat de literatură. După ce a vizitat România, adolescentul și-a manifestat dorința de a învăța limba română.

„Am fost cu el și la mormântul bunicului, Ion Dolănescu, pentru a-i aprinde o lumânare și a-i aduce un omagiu. Lui Darius îi place să citească, e pasionat de literatură, acum citește cărți pentru adolescenți. Este la liceu, la profil uman.

Nici fata și nici băieții mei nu știu limba română, numai eu cu mama mea. Ea a fost studentă la Medicină, în România. De fapt, mă și ceartă, în română, ca să nu înțeleagă nimeni, acolo, în Costa Rica, unde locuim. După ce a vizitat România, Darius și-a manifestat dorința de a învăța româna, deja știe câteva cuvinte. Copiii mei sunt mândria mea!”, a mai spus Dragoș Dolănescu pentru click.ro, citat de sursa menționată mai sus.

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