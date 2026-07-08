Antena Căutare
Home Lifestyle Gadget & Tech (P) Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin – Ghid complet pentru alegerea modelului potrivit

(P) Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin – Ghid complet pentru alegerea modelului potrivit

Tăierea lemnului de foc, toaletarea pomilor sau curățarea grădinii după furtună devin lucrări simple atunci când ai unealta potrivită la îndemână.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 14:45 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 14:46
(P) Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin – Ghid complet pentru alegerea modelului potrivit | pexels.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La Leroy Merlin găsești una dintre cele mai complete game de drujbe și fierăstraie din România, acoperind tot ce ai nevoie, de la întreținerea curentă a grădinii până la pregătirea lemnului de foc pentru iarnă.

Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin sunt fierăstraiele electrice cu lanț pentru uz casnic, fierăstraiele pe acumulator cu tijă pentru toaletare la înălțime, despicatoarele de bușteni electrice și ascuțitoarele de lanț. Clienții le aleg constant Leroy Merlin pentru că oferă:

  • gamă variată, adaptată oricărui tip de lucrare;
  • branduri de încredere și unelte fiabile;
  • raport calitate–preț foarte bun;
  • servicii complete: livrare, finanțare și retur extins;
  • disponibilitate rapidă, cu ridicare în 2 ore din magazin;
  • consultanță gratuită pentru alegerea modelului potrivit.

Gamă variată pentru orice tip de lucrare

Articolul continuă după reclamă

Indiferent dacă ai nevoie de putere pentru tăierea buștenilor groși sau de o unealtă ușoară pentru curățarea grădinii, găsești soluția potrivită. Pentru tăierile obișnuite din curte, o drujba electrica este alegerea ideală: pornește instant, nu necesită amestec de carburant și produce mai puțin zgomot decât variantele pe benzină. Gama include și despicatoare de bușteni electrice, fierăstraie pe acumulator cu tijă și ascuțitoare dedicate, astfel încât întregul proces de pregătire a lemnului să fie acoperit dintr-un singur loc.

Branduri de încredere și unelte fiabile

Drujbele de la Leroy Merlin provin de la producători recunoscuți pentru durabilitate și performanță, dar și de la branduri proprii dezvoltate special pentru utilizatorul casnic. Această combinație îți oferă atât unelte profesionale, cât și variante accesibile pentru lucrări ocazionale, toate testate pentru fiabilitate în condiții reale de utilizare.

Raport calitate–preț foarte bun

Unul dintre motivele principale pentru care clienții revin este echilibrul dintre calitate și cost. Materialele rezistente, motoarele eficiente și construcția robustă justifică investiția, iar diversitatea gamei îți permite să alegi exact nivelul de putere de care ai nevoie, fără să plătești pentru funcții pe care nu le vei folosi.

Mobilitate pe acumulator pentru orice colț al grădinii

Uneltele pe acumulator au devenit favoritele celor care vor libertate de mișcare, fără cabluri și fără carburant. Pe lângă fierăstraiele pe acumulator cu tijă, ideale pentru toaletarea crengilor înalte, îți poți completa trusa de grădină și cu flex cu acumulator, util la tăieri de precizie și la întreținerea uneltelor. Astfel, ai un sistem complet de scule mobile, practic în orice colț al curții.

Servicii complete și experiență fără stres

La Leroy Merlin nu cumperi doar unealta, ci o experiență completă. Beneficiezi de servicii de livrare la domiciliu sau la locker, opțiuni flexibile de finanțare în rate fără dobândă și politică de retur extinsă pe baza cardului de client. Toate acestea fac achiziția simplă și sigură, indiferent dacă alegi din magazin sau online.

Disponibilitate rapidă și consultanță gratuită

Pentru cei care au nevoie de unealtă chiar acum, serviciul de rezervare și ridicare în 2 ore din magazin este un avantaj real. În plus, consilierii din magazin te ajută să compari modelele și să alegi drujba potrivită puterii și frecvenței lucrărilor tale, astfel încât să investești corect de prima dată.

Combinând gama variată, brandurile de încredere și serviciile complete, Leroy Merlin se impune ca una dintre cele mai frecvente alegeri ale românilor care caută cele mai bune drujbe pentru casă și grădină.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta A uimit pe toată lumea! Cine este puştiul care a terminat BAC-ul cu 10! E singurul din tot judeţul care a reuşit asta
Observatornews.ro Vremea de mâine 9 iulie. Vreme instabilă în sudul și estul țării: temperaturile scad și apar furtunile Vremea de mâine 9 iulie. Vreme instabilă în sudul și estul țării: temperaturile scad și apar furtunile
Antena 3 "I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și președintele SUA "I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și președintele SUA
SpyNews De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Explicațiile autorităților De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Explicațiile autorităților
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
(P) Când simplitatea devine cea mai îndrăzneață decizie tehnologică a anului
(P) Când simplitatea devine cea mai îndrăzneață decizie tehnologică a anului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Casino online: cum separi faptele de mituri
(P) Casino online: cum separi faptele de mituri
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii. Explicațiile autorităților
De ce mama din Constanța care și-a agresat fetița pe stradă nu are interdicție să-și vadă copiii.... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!”
Vom avea alegeri anticipate? Claudiu Manda: „Asta nu rezolvă situația!” BZI
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice
Noua mașinărie de taxat șoferii e greu de pornit. Cum va funcționa sistemul pe drumurile publice Jurnalul
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027
Istanbul se pregătește să găzduiască Jocurile Europene 2027 Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze
Cum să vorbești cu copilul despre furie și cum să o gestioneze DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x