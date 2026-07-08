(P) Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin – Ghid complet pentru alegerea modelului potrivit

Tăierea lemnului de foc, toaletarea pomilor sau curățarea grădinii după furtună devin lucrări simple atunci când ai unealta potrivită la îndemână.

La Leroy Merlin găsești una dintre cele mai complete game de drujbe și fierăstraie din România, acoperind tot ce ai nevoie, de la întreținerea curentă a grădinii până la pregătirea lemnului de foc pentru iarnă.

Cele mai bune drujbe de la Leroy Merlin sunt fierăstraiele electrice cu lanț pentru uz casnic, fierăstraiele pe acumulator cu tijă pentru toaletare la înălțime, despicatoarele de bușteni electrice și ascuțitoarele de lanț. Clienții le aleg constant Leroy Merlin pentru că oferă:

gamă variată, adaptată oricărui tip de lucrare;

branduri de încredere și unelte fiabile;

raport calitate–preț foarte bun;

servicii complete: livrare, finanțare și retur extins;

disponibilitate rapidă, cu ridicare în 2 ore din magazin;

consultanță gratuită pentru alegerea modelului potrivit.

Gamă variată pentru orice tip de lucrare

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Indiferent dacă ai nevoie de putere pentru tăierea buștenilor groși sau de o unealtă ușoară pentru curățarea grădinii, găsești soluția potrivită. Pentru tăierile obișnuite din curte, o drujba electrica este alegerea ideală: pornește instant, nu necesită amestec de carburant și produce mai puțin zgomot decât variantele pe benzină. Gama include și despicatoare de bușteni electrice, fierăstraie pe acumulator cu tijă și ascuțitoare dedicate, astfel încât întregul proces de pregătire a lemnului să fie acoperit dintr-un singur loc.

Branduri de încredere și unelte fiabile

Drujbele de la Leroy Merlin provin de la producători recunoscuți pentru durabilitate și performanță, dar și de la branduri proprii dezvoltate special pentru utilizatorul casnic. Această combinație îți oferă atât unelte profesionale, cât și variante accesibile pentru lucrări ocazionale, toate testate pentru fiabilitate în condiții reale de utilizare.

Raport calitate–preț foarte bun

Unul dintre motivele principale pentru care clienții revin este echilibrul dintre calitate și cost. Materialele rezistente, motoarele eficiente și construcția robustă justifică investiția, iar diversitatea gamei îți permite să alegi exact nivelul de putere de care ai nevoie, fără să plătești pentru funcții pe care nu le vei folosi.

Mobilitate pe acumulator pentru orice colț al grădinii

Uneltele pe acumulator au devenit favoritele celor care vor libertate de mișcare, fără cabluri și fără carburant. Pe lângă fierăstraiele pe acumulator cu tijă, ideale pentru toaletarea crengilor înalte, îți poți completa trusa de grădină și cu flex cu acumulator, util la tăieri de precizie și la întreținerea uneltelor. Astfel, ai un sistem complet de scule mobile, practic în orice colț al curții.

Servicii complete și experiență fără stres

La Leroy Merlin nu cumperi doar unealta, ci o experiență completă. Beneficiezi de servicii de livrare la domiciliu sau la locker, opțiuni flexibile de finanțare în rate fără dobândă și politică de retur extinsă pe baza cardului de client. Toate acestea fac achiziția simplă și sigură, indiferent dacă alegi din magazin sau online.

Disponibilitate rapidă și consultanță gratuită

Pentru cei care au nevoie de unealtă chiar acum, serviciul de rezervare și ridicare în 2 ore din magazin este un avantaj real. În plus, consilierii din magazin te ajută să compari modelele și să alegi drujba potrivită puterii și frecvenței lucrărilor tale, astfel încât să investești corect de prima dată.

Combinând gama variată, brandurile de încredere și serviciile complete, Leroy Merlin se impune ca una dintre cele mai frecvente alegeri ale românilor care caută cele mai bune drujbe pentru casă și grădină.