(P) Digitalizarea în banking

Adaptarea la noi tehnologii a fost accelerată de criza actuală, pentru că a fost nevoie de regândirea unor noi moduri prin care companiile să se reconecteze cu consumatorii, fără contact fizic.

Iar, din fericire, acest proces nu se va încheia odată cu sfârșitul crizei, deoarece consumatorii vor trebui să învețe să se adapteze cu noile tehnologii pentru că activitățile lor vor fi tot mai dependente de mediul digital.

Nici domeniul financiar nu a fost ocolit de digitalizare, însă pentru instituțiile financiare nu este un subiect străin, pentru că acestea au fost mereu cu un pas în fața celorlalte domenii când vine vorba de folosirea tehnologiilor celor mai avansate. Și pentru că an de an se dezvoltă noi tehnologii și vrem să aflăm mai multe despre aceste schimbări și provocări, am stat de vorba cu Andrei Buzgan, CEO-ul Credius IFN SA, companie care și-a asigurat încă din primii ani de existență, locul bine meritat printre primele FinTech-uri din România, lansând primul credit online. “Când a lansat Credius primul credit online în 2017, în motorul de căutare Google România nu apărea această sintagmă „credit online”. Acum, aproape fiecare bancă sau IFN promovează activ creditarea online în oferta sa, oricare ar fi interpretarea „online-ului” în viziunea lor”, precizează CEO-ul companiei.

Ce caută astăzi consumatorul modern când selectează furnizorul serviciilor financiare?

Accesibilitate, rapiditate și posibilitatea de a rezolva orice problemă doar cu un singur click, așa cum consideră si Andrei Buzgan: “Consumatorul modern dorește să obțină totul aici și acum. El nu este obișnuit să aștepte, el dorește să facă cumpărăturile sau să obțină serviciile de care are nevoie rapid, ușor și confortabil; este un consumator mereu informat, mereu conectat. El este creativ, flexibil, caută și adoptă ușor inovațiile digitale.”

Bazându-se pe acest comportament, băncile și IFN-urile s-au văzut nevoite să se adapteze schimbărilor și să le ofere clienților experiențe și servicii la nivelul așteptărilor. Și bineînțeles, compania de servicii financiare Credius nu a ezitat să se afirme “Credius întotdeauna s-a bazat pe transformarea și optimizarea procesului de creditare, pe căutarea tehnologiilor inteligente care contribuie la simplificarea și reducerea timpului pentru client”, a ținut să precizeze Andrei Buzgan.

Care sunt trendurile din domeniul tehnologiile digitale și cum vor schimba acestea viitorul serviciilor financiare?

Trendurile digitale se vor regăsi din ce în ce mai mult în cadrul companiilor de orice fel: fie că vorbim de retail, imobiliar, educație, turism și bineînțeles financiar. Clienții vor continua să fie interesați de aplicații și platforme digitale care să le permită acțiuni simple precum shopping online, opțiune de pick-up, plată online și multiple alte modalități. Iar dacă vorbim de domeniul financiar, vor aprecia și vor caută companii care oferă o automatizare corectă a diferitelor acțiuni: plata ratelor, semnarea digitală a unui contract, aplicarea pentru un credit etc.

Ne așteptăm ca, în viitor, clientul să apeleze la anumite servicii folosind comenzi vocale „[...] cu ajutorul vocii, să facă transferul bancar, să aplice pentru un credit sau să efectueaze un schimb valutar. Observând tot mai mult comportamentul clienților care folosesc serviciile puse la dispoziție de către compania sa, Andrei Buzgan este de părere că „sunt noi generaţii de clienţi, care nu vor accepta o altfel de relaţie cu o instituţie financiară în afara celei complet digitalizate. Vom fi martorii unor transformări majore în aceasta direcţie. Probabil, în curând, consumatorul nu va avea nevoie nici de card, nici de telefonul mobil pentru efectuarea cumpărăturilor sau pentru obţinerea unui credit.”

Credius se poziţionează ca lider în inovaţii pe piaţa financiară. Ce înseamnă acest lucru pentru companie?

Tehnologia avansează, iar fiecare IFN care vrea să rămână relevant trebuie să se adapteze. Tocmai din acest motiv Credius a sprijinit mereu dezvoltarea tehnologiilor moderne pe piețele financiare nebancare implementând produse și servicii noi, chiar de la apariția sa pe piață.

Datorită inovațiilor și tehnologiilor inteligente, Credius a reinventat constant metodele de creditare, oferind posibilitatea de a aplica pentru diferite tipuri de credite din ce în ce mai ușor și mai rapid.

Astfel, celelalte IFN-uri și chiar și instituțiile financiare bancare au căutat să ridice standardele și să le ofere consumatorilor servicii și tehnologii inovative când vine vorba de procesul de creditare. Despre serviciile Credius, CEO-ul companiei subliniază faptul că „de la început, activitatea noastră a fost bazată pe tehnologii avansate care ne-au oferit avantajul de a fi cu un pas înaintea competitorilor. Noi doar am continuat dezvoltarea în aceeaşi direcţie”.

Ce inovații oferă Credius în 2021?

Fiind printre primele companii financiare care a schimbat abordarea tradițională de creditare, transformând procesul de acordare a creditelor într-unul simplu, rapid și liberalizat, Credius a creat și implementat cu succes o nouă modalitate de a oferi credite online.

În 2021, compania s-a adaptat rapid la nevoile clienților și a introdus o inovație în domeniul financiar, un credit 100% online și o tehnologie care permite acordarea instantanee a creditului, fără niciun fel de interacțiune umană, cu aprobare în 5 minute. Aceasta inovație vine și ca o soluție a nevoii de distanțare socială impusă de contextul pandemic actual, dar și ca răspuns la cerințele actuale de servicii rapide și eficiente ale consumatorilor. Despre această inovație, CEO-ul companiei Fintech ne spune că „acest tip de credit este cel mai simplu şi cel mai rapid de pe piaţă.[..] Clientul parcurge întregul proces, fără interacţiune umană şi obţine creditul în maxim 5 minute, fără interviu telefonic ori drumuri la birourile noastre. Tehnologia îi permite să acceseze acest serviciul 24/7, din orice locaţie, având la dispoziţie doar un smartphone sau un PC conectat la internet”.

În concluzie

Având întotdeauna în vedere nevoile consumatorilor - de a accesa o sumă de bani într-un timp cât mai scurt, Credius își întărește poziția de cea mai simplă, cea mai rapidă si cea mai tehnologizată platformă de accesare a unui credit online.

Iar rolul nostru principal este îndeplinit cu succes an de an, acela de a veni cu soluții în întâmpinarea nevoilor consumatorilor prin a le oferi servicii financiare digitalizate de care pot profita oricând, la orice oră, 100% online!