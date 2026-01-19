Mesajul Iuliei Istrate după plecarea de la Survivor 2026. Ce a transmis pe rețelele sociale: „Plec cu capul sus”

Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor România 2026. Concurenta a transmis un mesaj emoționant la scurt timp de la vestea pe care au primit-o telespectatorii duminică seară, 18 ianuarie 2026.

În cea de-a doua săptămână din Survivor 2026, Niky Salman și Iulia Istrate au ajuns la duelul pentru eliminare. După o luptă aprigă, Adi Vasile a dat verdictul pe care publicul l-a așteptat cu nerăbdare.

Confruntarea a ajuns la final cu un scor de 0 - 2 pentru Niky Salman. Așadar, Iulia Istrate a fost nevoită să plece acasă. Tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața camerelor de filmat. Aceasta și-a luat la revedere de la colegi și a părăsit emisiune cu capul sus.

Ce mesaj a transmis Iulia Istrate după eliminarea de la Survivor România 2026

La scurt timp de la eliminare, Iulia Istrate a ținut să transmită un mesaj emoționant prietenilor virtuali. Concurenta a povestit că și-a dorit foarte mult să ajungă la Survivor România, iar experiența trăită în Dominicană a fost de neuitat.

„Survivor a fost cea mai dura dar și cea mai frumoasă experiență trăită în viața mea. Un adevărat amalgam de sentimente, trăiri intense, limite depășite și lecții care nu se învață nicăieri altundeva.

Timp de 2 ani m-am luptat să ajung în această competiție și am reușit. Am visat, am sperat, am tras de mine și am ajuns acolo. Am fost, am văzut, am trăit și am plecat. Sunt mândră de mine pentru acest parcurs, chiar dacă a fost extrem de greu, poate cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Conflictele apărute nu au fost despre răutate, ci despre condiții, despre foame, oboseală, presiune, dureri, probleme de sănătate și despre un mediu care te dezbracă de orice mască. În schimb am avut cele mai multe momente frumoase alături de coechipieri”, a scris Iulia Istrate pe contul de Instagram.

„Survivor ne-a schimbat ca oameni. Ne-a scos din zona de confort și ne-a pus față în față cu noi înșine. Au fost momente foarte dificile și 100% reale, momente pe care cei de acasă nu le pot înțelege din fața televizorului, așa cum nici eu nu le-am înțeles privind sezoanele anterioare. Abia când trăiești acolo înțelegi ce înseamnă cu adevărat lipsa, frustrarea, neputința, lupta continuă cu propriul corp și cu propriul psihic. Nu degeaba se spune că Survivor „scoate fiara din tine”. Toți cei ajunși acolo suntem oameni diferiți, cu personalități diferite, istorii diferite și limite diferite. Nu toți reacționăm la fel și nu toți ducem lucrurile în același mod.

Am ales să merg acolo unde simt căldură, iubire și înțelegere: la familia mea. Am ales să plec atât emoțional, cât și din punct de vedere medical, pentru mine, pentru sănătatea mea și pentru echilibrul meu. Plec cu lecții grele, cu cicatrici nevăzute dar și cu o forță interioară pe care nu știam că o am. Plec cu respect pentru toți cei care sunt acolo, pentru lupta fiecăruia, chiar dacă nu am fost mereu de acord unii cu alții. Survivor nu este doar un show. Este o experiență care te rupe și te reconstruiește. Iar eu plec împăcată, asumată, cu capul sus și cu sufletul plin. Încep un nou capitol, un bussines inspirat de experiența Survivor, reinterpretată prin mâncare, gust și poveste. Mulțumesc Survivor pentru această experiență”, a mai adăugat ea.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, sâmbătă și duminică pe Antena 1 și în AntenaPLAY.