Paula Seling, reacție după valul de critici. Artista a spus un cuvânt în limba rusă la Eurovision Moldova. Ce a explicat

Paula Seling, membră a juriului internațional, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu expresia „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul în limba rusă pentru formula „Bravo, Moldova”. Gestul artistei a stârnit un val de critici. Aceasta a venit cu un mesaj ulterior, pentru a le cere scuze celor ofensați de gestul său, precizând că nu a fost intenționat.

Paula Seling, mesaj după ce a stârnit un val de critici cu un mesaj în limba rusă transmis în finala Eurovision Moldova 2026 | hepta

Expresia în limba rusă a stârnit un val de critici. Artistei i-a fost adus la cunoștință că limba oficială a Republicii Moldova este româna: „Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

După valul de critici, Paula Seling s-a filmat explicând de ce a folosit acea formulă. Mai precis, artista a spus că nu știa că este un cuvânt în limba rusă, ea auzidu-l la colegi de breaslă moldoveni. Clipul publicat pe Facebook a fost denumit: „Îmi pare rău...”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Al Bano s-a pus în genunchi în fața artistei Paula Seling și cineva a filmat totul, în timpul unui concert! Ce a urmat

Paula Seling, reacție după ce a stârnit un val de critici folosind un cuvânt în rusă la Eurovision Moldova. Cum și-a explicat artista gestul de a-i felicita pe moldoveni cu un cuvânt în limba rusă: „Încercând să fiu drăguță și simpatică...”

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care mărturisesc că habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce. Intenția mea nu a fost să exprim vreo ideologie politică sau să jignesc pe cineva. Pur și simplu a fost o situație de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie”, a spus Paula Seling.

Artista le-a cerut scuze public tuturor celor care au fost deranjați de cuvântul folosit de aceasta și organizatorilor show-ului.

„Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii, am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios”, a mai spus Paula Seling.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum a răspuns Paula Seling după ce a fost întrebată dacă devine din nou mamă și mireasă

Daniel Vodă i-a răspuns artistei arătând că scuzele i-au fost acceptate: „Mulțumim pentru acest mesaj plin de simpatie și sinceritate! Apreciem mult! Să vorbim pe limba noastră - limba română - că este atât de frumoasă pe ambele maluri ale Prutului! Ați avut o prestație fantastică la ESC Moldova! Mult succes!”