(P) Ce documente trebuie să depui pentru a obține zilele libere pentru căsătorie

Zilele libere pentru căsătorie sunt un drept acordat salariaților cu ocazia unuia dintre cele mai importante evenimente din viață. Mulți angajați știu că beneficiază de aceste zile libere plătite, însă nu este întotdeauna clar ce documente trebuie depuse, când se depun și cui trebuie prezentate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 11:39 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 11:40
Zilele libere pentru căsătorie sunt un drept acordat salariaților cu ocazia unuia dintre cele mai importante evenimente din viață | freepik.com

Află ce acte sunt necesare pentru obținerea zilelor libere de căsătorie, care este baza legală și ce trebuie să știi pentru a evita întârzieri sau neînțelegeri cu angajatorul.

Ce sunt zilele libere pentru căsătorie și cine beneficiază de ele

Zilele libere pentru căsătorie fac parte din categoria zilelor libere plătite acordate pentru evenimente familiale deosebite. Conform legislației muncii din România, salariații au dreptul la 5 zile lucrătoare libere plătite cu ocazia propriei căsătorii. Aceste zile nu se scad din concediul de odihnă și se acordă indiferent de vechimea în muncă, tipul contractului sau domeniul de activitate, atâta timp cât există un contract individual de muncă activ.

Baza legală pentru acordarea zilelor libere de căsătorie

Articolul continuă după reclamă

Acordarea zilelor libere pentru căsătorie este reglementată de:

· Codul Muncii;

· Contractul colectiv de muncă aplicabil (dacă există);

· Regulamentul intern al angajatorului.

De regulă, Codul Muncii stabilește dreptul la zile libere plătite, iar procedura concretă (documente, termen de depunere) este detaliată în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă.

Documente necesare la obținerea zilelor libere pentru căsătorie

Pentru a beneficia de zilele libere pentru căsătorie, angajatorul îți va solicita, în mod obișnuit, documente simple, ușor de obținut, care să dovedească evenimentul.

Cererea pentru zile libere

Primul document necesar este o cerere scrisă adresată angajatorului sau departamentului de resurse umane. Aceasta trebuie să conțină perioada pentru care soliciți zilele libere și mențiunea că este vorba despre căsătorie. Cererea se depune, de regulă, înainte de data evenimentului.

Certificatul de căsătorie

Documentul principal justificativ este certificatul de căsătorie, în copie. În unele cazuri, angajatorul poate solicita prezentarea originalului pentru conformitate, dar acesta nu rămâne la dosar.

Dacă certificatul nu este încă eliberat la momentul solicitării, unele companii acceptă temporar:

· dovada programării căsătoriei civile;

· declarație pe propria răspundere.

Certificatul de căsătorie se depune ulterior, imediat ce este disponibil.

Alte documente ce pot fi solicitate

În funcție de regulamentul intern, angajatorul poate solicita și:

· copie după actul de identitate actualizat (după schimbarea numelui, dacă este cazul);

· formular intern specific departamentului HR.

Aceste documente nu sunt obligatorii prin lege, dar pot fi cerute procedural.

Când trebuie depuse documentele

Cererea se depune cu câteva zile sau săptămâni înainte de eveniment, pentru a permite angajatorului organizarea activității. Documentele justificative, precum certificatul de căsătorie, se depun imediat după oficierea căsătoriei, dacă nu au fost disponibile anterior. Respectarea termenelor interne este importantă pentru ca zilele libere să fie acordate fără probleme și să fie plătite corespunzător.

Zilele libere pentru căsătorie sunt plătite?

Da. Zilele libere acordate pentru căsătorie sunt zile libere plătite, salariul fiind acordat integral, ca și cum salariatul ar fi lucrat. Aceste zile nu afectează concediul de odihnă și nu pot fi refuzate de angajator, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Ce se întâmplă dacă nu depui documentele justificative

În lipsa documentelor justificative, angajatorul poate să refuze acordarea zilelor libere plătite. De asemenea, este posibil să considere absența ca fiind concediu fără plată sau nemotivat. De aceea, este important să depui documentele solicitate în termenul stabilit de companie.

Informarea din timp și respectarea procedurilor interne te vor ajuta să te bucuri de acest beneficiu, fără stres administrativ. Dacă urmează să te căsătorești, verifică regulamentul intern al companiei și pregătește documentele necesare din timp, pentru a avea parte de zilele libere cuvenite. Casă de piatră!

