Un gest pe care îl facem aproape fără să ne gândim a stârnit de-a lungul timpului nenumărate discuții: cum se pune, de fapt, corect rola de hârtie igienică? Cu capătul liber în față sau orientat spre perete?

Hârtia igienică se pune cu capătul în față sau spre perete? Care este poziția corectă și de ce este recomandată | arhivă

Pentru mulți este doar o chestiune de obișnuință. Există însă o variantă considerată mai practică și recomandată inclusiv din motive ce țin de igienă. Mai mult, un desen vechi de peste 130 de ani este adesea invocat în această dezbatere.

Cum se pune hârtia igienică: spre exterior sau spre perete

Varianta recomandată este cea în care capătul liber al hârtiei cade peste rolă, spre exterior, și nu rămâne ascuns între rolă și perete.

Conform www.cronista.com, această poziție are câteva avantaje foarte simple. Capătul hârtiei poate fi găsit mai repede, foile sunt mai ușor de desprins cu o singură mână, iar degetele au mai puține șanse să intre în contact cu peretele sau cu suportul atunci când folosim rola. Există însă și un detaliu istoric interesant care a alimentat de-a lungul timpului disputa.

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Ce arată brevetul din 1891

În anul 1891, inventatorul american Seth Wheeler a primit un brevet pentru un sistem îmbunătățit de hârtie igienică perforată. Desenul care însoțește brevetul arată rola cu foaia liberă venind peste partea superioară și coborând în fața acesteia.

Conform www.patents.google.com, brevetul american cu numărul 465.588 a fost acordat pe 22 decembrie 1891 și descrie modul în care foile sunt unite și pot fi desprinse mai ușor fără a le rupe. Imaginea a devenit ulterior unul dintre argumentele preferate ale celor care susțin că hârtia igienică trebuie pusă cu capătul în față.

Există însă o precizare importantă. Brevetul nu spune că aceasta este „poziția oficială” în care trebuie montată hârtia igienică. Documentul privește în primul rând construcția rolei și modul de separare a foilor. Cu alte cuvinte, desenul ne arată cum a fost reprezentată rola de inventator, dar nu reprezintă o regulă de utilizare.

De ce este preferată varianta cu hârtia în față

Explicația actuală este mai degrabă una practică. Atunci când capătul hârtiei este orientat spre exterior, acesta rămâne vizibil și poate fi prins fără să fie nevoie să cauți cu mâna între rolă și perete.

Conform www.cronista.com, printre avantajele acestei poziții se numără accesul mai rapid la capătul rolei, desprinderea mai ușoară a hârtiei cu o singură mână și reducerea contactului degetelor cu suprafețele din jur.

Ultimul aspect poate conta mai ales într-o baie folosită de mai multe persoane. Suprafețele din baie pot găzdui microorganisme, iar studiile realizate în toalete publice au identificat contaminare pe numeroase obiecte atinse frecvent, de la mânere și robinete până la butoanele sau manetele rezervoarelor. Prin urmare, cu cât este nevoie de mai puține atingeri pentru a desprinde hârtia, cu atât este mai simplu să evităm contactul inutil cu alte suprafețe.

Înseamnă că hârtia pusă spre perete este neigienică?

Nu. Poziția rolei nu stabilește, de una singură, cât de curată este o baie și nici nu există o regulă sanitară universală care să interzică montarea ei cu capătul spre perete. Este vorba mai degrabă despre reducerea manipulării inutile.

Dacă hârtia este montată cu capătul spre perete, uneori este nevoie să rotești rola sau să introduci mâna în spatele acesteia pentru a găsi marginea liberă. Astfel pot apărea mai multe contacte cu rola, suportul sau peretele. Conform www.cronista.com, tocmai acesta este motivul pentru care varianta cu hârtia orientată spre exterior este prezentată drept o practică mai bună pentru utilizarea de zi cu zi, nu drept o regulă obligatorie.

Există și situații în care varianta inversă poate fi mai practică

Cei care pun hârtia cu capătul spre perete nu o fac întotdeauna din obișnuință. În casele în care există copii mici sau animale de companie, poziția inversă poate avea chiar un avantaj. Dacă o pisică, de exemplu, lovește cu laba o rolă montată cu hârtia în exterior, aceasta se poate desfășura rapid până la podea.

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Atunci când capătul este orientat spre perete, desfășurarea accidentală poate fi mai dificilă. Așadar, disputa care a împărțit oamenii în două tabere de zeci de ani are un răspuns ceva mai nuanțat decât pare.

Dacă vorbim despre acces rapid și cât mai puține atingeri ale suprafețelor din jur, capătul hârtiei orientat spre exterior are avantajul. Dacă în casă există un copil sau un animal hotărât să golească întreaga rolă, varianta spre perete s-ar putea dovedi, totuși, mai practică.