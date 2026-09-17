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Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum de mama și copiii ei. Imagini emoționante de la funeralii

Mădălina Apostol a fost condusă astăzi pe ultimul drum. Mama și cei doi băieți i-au fost alături până în ultimele clipe. Imagini emoționante de la funeralii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 11:33 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 11:35
Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum de mama și copiii ei. Imagini emoționante de la funeralii | Instagram
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Mădălina Apostol a fost condusă astăzi pe ultimul drum, într-o atmosferă copleșitoare de durere. Familia, rudele, prietenii apropiați și oamenii care au cunoscut-o au venit să îi aducă un ultim omagiu. După slujba de înmormântare, Mădălina își va găsi locul de odihnă la Cimitirul Eternitatea din București.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum de mama și copiii ei

Printre cele mai emoționante imagini surprinse în timpul funeraliilor se numără cele cu mama Mădălinei. Îndurerată, aceasta nu s-a desprins de la căpătâiul fiicei sale și a fost alături de ea până în ultimele clipe ale ceremoniei. Durerea mamei a fost vizibilă în momentul în care sicriul Mădălinei a fost scos din biserică.

Mașina mortuară a fost urmată de membrii familiei, printre care mama regretatei Mădălina Apostol, dar și cei doi fii ai acesteia. Imaginile surprinse în timpul procesiunii au arătat cât de greu le este celor rămași în urmă să accepte pierderea.

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Mădălina Apostol a lăsat în urmă trei copii, doi băieți și o fetiță de doar 10 ani. Fiica sa cea mică a ajuns la capelă încă de miercuri, pentru a-și lua rămas-bun de la mama ei, într-un moment extrem de dureros pentru întreaga familie. Aceasta nu a fost adusă la înmormântarea mamei sale.

Citește și: EXCLUSIV | Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. Imagini și informații în timp real de la înmormântare

Imagini emoționante de la funeralii

La funeralii a fost prezent și Tony, fiul Mădălinei. Acesta a fost vizibil afectat de pierderea mamei sale și a trecut cu greu prin momentele ceremoniei. Alături de el s-a aflat și fratele său, care a trăit aceeași durere în momentul în care familia și-a luat rămas-bun.

În ultimele zile, la căpătâiul Mădălinei au venit numeroase persoane apropiate. Nick Rădoi, care a revenit de urgență în România după aflarea veștii, a fost, de asemenea, alături de familie în aceste momente grele.

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Pentru cei trei copii, pierderea mamei reprezintă o dramă greu de descris în cuvinte. Astăzi, familia a fost nevoită să accepte despărțirea și să o conducă pe Mădălina Apostol pe ultimul drum, înconjurată de cei care au iubit-o și care îi vor păstra vie amintirea.

EXCLUSIV | Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. Imagini și informații în timp real de la înmormântare...
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