Cine sunt Bvcovia și Alexandra Elena, cuplul pregătit să înfrunte orice provocare la Power Couple, sezonul 4

Bvcovia și Alexandra Elena intră în Power Couple, sezonul 4. Cine sunt cei doi și cum își vor testa relația după șase ani împreună.

Nouă cupluri de vedete sunt pregătite să își testeze relațiile în sezonul 4 al emisiunii „Power Couple România”. Printre cei care au acceptat provocarea se numără și Bvcovia și Alexandra Elena, un cuplu care este împreună de șase ani și care își dorește să descopere cum va reacționa relația lor atunci când vor fi puși în fața unor situații complet noi.

Cine sunt Bvcovia și Alexandra Elena

Bvcovia este un artist apreciat pentru muzica sa, în timp ce Alexandra Elena este creatoare de conținut și și-a construit o comunitate în mediul online. Cei doi formează un cuplu de șase ani, iar participarea la „Power Couple” vine într-un moment în care simt că este timpul pentru o nouă aventură împreună.

Bvcovia spune că îi place să încerce lucruri noi și să se provoace în situații care îl scot din rutina de zi cu zi. Pentru artist, competiția nu reprezintă doar o serie de probe dificile, ci și o experiență prin care el și Alexandra își pot testa relația.

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„Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc experiențe noi. Sunt o persoană destul de normală, când vine vorba de viața de zi cu zi, iar când am ocazia să fac ceva deosebit, nu ezit niciodată. Pentru noi, ca și cuplu, e un test nou, care cu siguranță, indiferent de rezultat ne va ajuta în relație. Îmi place să încerc noutăți, dar și să îmi testez propria persoană în competiții”, a declarat Bvcovia.

Artistul recunoaște că experiența va fi una complet diferită pentru amândoi, tocmai pentru că îi va scoate din zona de confort și îi va pune în situații pe care nu le-au mai întâlnit până acum.

„Participarea mea, alături de Alexandra, cred că va fi interesantă, având în vedere că e ceva nou pentru amândoi, ce ne scoate din zona de confort și din viața de zi cu zi. Nu mă sperie nimic, dau înainte”, a mai spus Bvcovia.

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Ce spune Alexandra Elena despre experineța de la Power Couple

Alexandra Elena: „Ne va testa relația mai mult decât am fi putut noi să ne-o testăm în 6 ani”

Dacă Bvcovia spune că nu se teme de provocările care urmează, Alexandra Elena privește experiența cu ceva mai multe emoții. Creatoarea de conținut recunoaște că necunoscutul o sperie puțin, însă tocmai acest lucru a făcut-o să accepte participarea.

„Am acceptat provocarea pentru că ne dorim să ieșim din zona de confort și să trăim ceva ce nu am mai făcut până acum, iar faptul că participăm împreună, credem că ne va ajuta… sau, dimpotrivă, o să ne testeze relația mai mult decât am fi putut noi să ne-o testăm în 6 ani”, a explicat Alexandra Elena.

Cei doi știu că probele de la „Power Couple” îi pot pune în situații-limită și sunt curioși să vadă cum vor reacționa atunci când presiunea va crește.

„Ne sperie puțin necunoscutul și faptul că nu știm la ce să ne așteptăm, dar suntem foarte curioși să vedem cum ne vom descurca și ce va scoate experiența asta din noi”, a mai spus Alexandra.

Pentru Bvcovia și Alexandra Elena, aventura de la „Power Couple” reprezintă, astfel, mai mult decât o competiție. După șase ani de relație, cei doi vor avea ocazia să se vadă într-un context complet diferit de cel în care s-au obișnuit să funcționeze împreună.

Sezonul 4 al emisiunii „Power Couple România” îi va aduce în fața unor provocări care le vor testa atât limitele individuale, cât și capacitatea de a lucra în echipă.