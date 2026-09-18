Antena Căutare
Home Power Couple Stiri Cine sunt Bvcovia și Alexandra Elena, cuplul pregătit să înfrunte orice provocare la Power Couple, sezonul 4

Cine sunt Bvcovia și Alexandra Elena, cuplul pregătit să înfrunte orice provocare la Power Couple, sezonul 4

Bvcovia și Alexandra Elena intră în Power Couple, sezonul 4. Cine sunt cei doi și cum își vor testa relația după șase ani împreună.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 23:48 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 23:51
Cine sunt Bvcovia și Alexandra Elena, cuplul pregătit să înfrunte orice provocare la Power Couple, sezonul 4 | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Nouă cupluri de vedete sunt pregătite să își testeze relațiile în sezonul 4 al emisiunii „Power Couple România”. Printre cei care au acceptat provocarea se numără și Bvcovia și Alexandra Elena, un cuplu care este împreună de șase ani și care își dorește să descopere cum va reacționa relația lor atunci când vor fi puși în fața unor situații complet noi.

Cine sunt Bvcovia și Alexandra Elena

Bvcovia este un artist apreciat pentru muzica sa, în timp ce Alexandra Elena este creatoare de conținut și și-a construit o comunitate în mediul online. Cei doi formează un cuplu de șase ani, iar participarea la „Power Couple” vine într-un moment în care simt că este timpul pentru o nouă aventură împreună.

Bvcovia spune că îi place să încerce lucruri noi și să se provoace în situații care îl scot din rutina de zi cu zi. Pentru artist, competiția nu reprezintă doar o serie de probe dificile, ci și o experiență prin care el și Alexandra își pot testa relația.

Articolul continuă după reclamă

„Întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc experiențe noi. Sunt o persoană destul de normală, când vine vorba de viața de zi cu zi, iar când am ocazia să fac ceva deosebit, nu ezit niciodată. Pentru noi, ca și cuplu, e un test nou, care cu siguranță, indiferent de rezultat ne va ajuta în relație. Îmi place să încerc noutăți, dar și să îmi testez propria persoană în competiții”, a declarat Bvcovia.

Artistul recunoaște că experiența va fi una complet diferită pentru amândoi, tocmai pentru că îi va scoate din zona de confort și îi va pune în situații pe care nu le-au mai întâlnit până acum.

„Participarea mea, alături de Alexandra, cred că va fi interesantă, având în vedere că e ceva nou pentru amândoi, ce ne scoate din zona de confort și din viața de zi cu zi. Nu mă sperie nimic, dau înainte”, a mai spus Bvcovia.

Citește și: Power Couple 2026, sezonul 4. Cine sunt cele 9 cupluri de vedete care au acceptat provocarea. Surprize mari în noul sezon

Ce spune Alexandra Elena despre experineța de la Power Couple

Alexandra Elena: „Ne va testa relația mai mult decât am fi putut noi să ne-o testăm în 6 ani”

Dacă Bvcovia spune că nu se teme de provocările care urmează, Alexandra Elena privește experiența cu ceva mai multe emoții. Creatoarea de conținut recunoaște că necunoscutul o sperie puțin, însă tocmai acest lucru a făcut-o să accepte participarea.

„Am acceptat provocarea pentru că ne dorim să ieșim din zona de confort și să trăim ceva ce nu am mai făcut până acum, iar faptul că participăm împreună, credem că ne va ajuta… sau, dimpotrivă, o să ne testeze relația mai mult decât am fi putut noi să ne-o testăm în 6 ani”, a explicat Alexandra Elena.

Cei doi știu că probele de la „Power Couple” îi pot pune în situații-limită și sunt curioși să vadă cum vor reacționa atunci când presiunea va crește.

„Ne sperie puțin necunoscutul și faptul că nu știm la ce să ne așteptăm, dar suntem foarte curioși să vedem cum ne vom descurca și ce va scoate experiența asta din noi”, a mai spus Alexandra.

Pentru Bvcovia și Alexandra Elena, aventura de la „Power Couple” reprezintă, astfel, mai mult decât o competiție. După șase ani de relație, cei doi vor avea ocazia să se vadă într-un context complet diferit de cel în care s-au obișnuit să funcționeze împreună.

Sezonul 4 al emisiunii „Power Couple România” îi va aduce în fața unor provocări care le vor testa atât limitele individuale, cât și capacitatea de a lucra în echipă.

Cine sunt Ionuț Pitbull Atodiresei și soția sa, Oana. Cuplul pregătit de adrenalină și provocări la Power Couple, sezonu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia!
Observatornews.ro Încă un oraș din România face pași pentru a renunța la banii cash. Plăți doar cu cardul la Permise Încă un oraș din România face pași pentru a renunța la banii cash. Plăți doar cu cardul la Permise
Antena 3 Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!” Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
Comentarii


Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Cine sunt Ionuț Pitbull Atodiresei și soția sa, Oana. Cuplul pregătit de adrenalină și provocări la Power Couple, sezonul 4
Cine sunt Ionuț Pitbull Atodiresei și soția sa, Oana. Cuplul pregătit de adrenalină și provocări la Power...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine sunt Bogdan Medvedi și Oana Zara. Cei doi sunt determinați să câștige Power Couple, sezonul 4
Cine sunt Bogdan Medvedi și Oana Zara. Cei doi sunt determinați să câștige Power Couple, sezonul 4
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x