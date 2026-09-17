Calendar ortodox 17 septembrie 2026. Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale. Rugăciune puternică pentru părinți și copii

După ce a devenit mamă a trei fiice, Sfânta Sofia a rămas văduvă și și-a dedicat viața credinței. A trăit cu evlavie, rugându-se, postind și ajutându-i pe cei aflați în nevoie. Alături de cele trei fiice ale sale, le-a insuflat dragostea pentru Dumnezeu și le-a călăuzit pe calea credinței. Ce rugăciune puternică se spune astăzi, pentru a o cinsti.

Rugăciune pentru dragoste creştinească şi unire de cuget între părinţi şi copii, către Sfintele Muceniţe Elpis, Pistis, Agapis şi maica lor Sofia

Pe voi, Sfintelor Muceniţe Elpis, Pistis şi Agapis, vă slăvim, vă mărim şi vă fericim, dimpreună şi pe înţeleapta voastră maică Sofia, căreia ne închinăm, că s-a arătat chip al grijii de Dumnezeu înţelepţite. Roagă-L, Sfântă Elpis, pe Făcătorul celor văzute şi al celor nevăzute, ca să ne dăruiască nouă credinţă tare, nesmintită şi nestricată.

Mijloceşte, Sfântă Pistis, înaintea Domnului Iisus pentru noi, păcătoşii, ca să nu depărteze de la noi nădejdea în bunătăţile Sale, ci să ne izbăvească din tot necazul şi nevoia. Povesteşte-I, Sfântă Agapis, Duhului adevărului, Mângâietorului, necazurile şi întristările noastre, ca să trimită de Sus sufletelor noastre dulceaţa cea cerească.

Ajutaţi-ne, dar, în nevoile noastre, Sfintelor Muceniţe, şi dimpreună cu înţeleapta voastră maică Sofia, rugaţi-vă Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor ca să-i păzească pe (numele) sub acoperământul Său, ca împreună cu voi şi cu toţi Sfinţii să preaînălţăm şi să preaslăvim preasfântul şi de mare cuviinţă numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Dumnezeu, Stăpânului Celui mai înainte de veci, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

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Viața Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor sale: Pistis, Elpis și Agapis

În timpul împăratului Adrian, la Roma trăia Sofia, o femeie creștină rămasă văduvă după nașterea celor trei fiice ale sale. Numele Sofiei înseamnă „înțelepciune”, iar viața ei era dedicată credinței, rugăciunii, postului și milosteniei. Ea și-a crescut fiicele în spirit creștin și le-a dat nume care simbolizau principalele virtuți: Pistis – Credința, Elpida – Nădejdea și Agapi – Dragostea.

Cele trei fete au primit o educație religioasă aleasă, studiind cărțile prorocilor și ale apostolilor și deprinzându-se cu rugăciunea și faptele bune. Pe măsură ce au crescut, frumusețea și credința lor au devenit cunoscute în Imperiul Roman. Pentru că își mărturiseau fără teamă credința în Iisus Hristos și respingeau închinarea la idoli, vestea despre ele a ajuns la împăratul Adrian, care a poruncit să fie aduse la judecată.

Sofia și fiicele sale s-au rugat înainte de a merge la împărat, cerându-i lui Dumnezeu putere pentru încercările care urmau. În fața lui Adrian, Sofia și-a mărturisit cu fermitate credința, iar împăratul a încercat să le convingă pe fete să renunțe la creștinism, promițându-le bogății, cinste și protecție, arată site-ul doxologia.ro.

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Cele trei surori au refuzat însă și au ales să rămână credincioase lui Hristos. Prima, Pistis, în vârstă de 12 ani, a fost supusă unor chinuri cumplite și, în cele din urmă, a fost ucisă prin tăierea capului. Elpida, de 10 ani, a trecut la rândul ei prin chinuri și a avut aceeași soartă. În tot acest timp, Sofia și-a încurajat fiicele să rămână statornice și s-a rugat pentru ele.

Ultima a fost Agapi, în vârstă de nouă ani. Nici ea nu s-a lepădat de credință, deși a fost supusă unor chinuri grele. A rămas neclintită și a primit, asemenea surorilor sale, moartea mucenicească.

După moartea celor trei fiice, Sofia le-a îngropat cu cinste și a rămas timp de trei zile lângă mormântul lor, rugându-se. Apoi și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu și a fost îngropată alături de ele.

Sfânta Sofia este astfel prezentată ca o mamă care și-a crescut copiii în credință, iar Pistis, Elpida și Agapi au rămas în tradiția creștină drept simboluri ale credinței, nădejdii și dragostei.