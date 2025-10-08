Chinezii, obligați să vadă o reclamă pentru fiecare bucată de hârtie igienică folosită în toaletele publice! De ce s-a întâmplat

Antena Căutare
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 11:05
sursa foto: Shutterstock

Recent, un clip video apărut pe internet arată cum o femeie din China este obligată să vadă o reclamă în schimbul unei bucăți de hârtie igienică. Descoperă de ce s-a ajuns la o asemenea „pedeapsă”.

Se spune că în China nimic nu te mai poate surprinde și că aici le poți vedea pe toate. Totuși, iată că un clip video apărut recent pe internet și devenit viral a reușit să bulverseze oameni din întreaga lume. În imagine, o femeie aflată într-o toaletă este nevoită să urmărească o reclamă, totul pentru a primi în schimb o bucată de hârtie igienică. Descoperă în rândurile de mai jos cum a fost posibil așa ceva.

De curând, pe internet a început să circule un clip video în care o femeie aflată într-o toaletă trebuie să scaneze un cod QR cu telefonul pentru a putea să primească o bucată de hârtie igienică. Imediat după scanare, femeia are două variante la dispoziție: fie alege să plătească o sumă mică pentru hârtia igienică, fie se uită la o reclamă și primește hârtie în mod gratuit.

Citește și: Laboratorul misterios de 300 de milioane de dolari din China. Ce experimente s-ar face în adâncul Pământului

Oricât de bizar ar suna, aceasta nu este întâmplarea surprinsă într-un film, ci o realitate din China. Și se pare că explicația e una cât se poate de simplă. În foarte multe locuri din China s-a observat faptul că oamenii au căpătat un obicei de a fura hârtie. Cee ace părea inițial un incident izolat s-a transformat într-o reală problemă constantă.

Citește și: China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează

Toaletele police rămâneau rapid fără hârtie igienică și se pare că problema era știută încă din anul 2017, când un articol din New York Times arăta faptul că vinovați de această situație nu sunt turiștii, ci localnicii care se aprovizionau pentru acasă. Și se pare că această „tentație” se întâmplă ca urmare a faptului că în China, în general, toaletele publice nu oferă hârtie igienică. Toaletele care oferă hârtie igienică sunt vânate și lăsate fără role de către localnicii dornici să mai economisească niște bani, au informat cei de la antena3.ro.

De aceea, autoritățile și companiile au început să testeze soluții tehnologice: de la dispensere cu recunoaștere facială, până la cele cu cod QR și reclame, precum cea explicată mai sus.

