Antena Căutare
Home Lifestyle Health Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe care afectează fertilitatea

Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe care afectează fertilitatea

Pentru un cuplu care își dorește cu ardoare un copil, fiecare lună fără cele două liniuțe pe testul de sarcină poate aduce teamă, frustrare și întrebări fără răspuns. În spatele acestor încercări nereușite se poate ascunde uneori un diagnostic mai puțin cunoscut, hidrosalpinx – o afecțiune tăcută, dar cu impact major asupra fertilității.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:34 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:40
Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe care afectează fertilitatea | Shutterstock

Dr. Andreas Vythoulkas, specialist în infertilitate, explică în continuare ce înseamnă hidrosalpinx, care sunt cauzele acestei afecțiuni, de ce împiedică apariția unei sarcini și ce opțiuni au la dispoziție cuplurile care primesc acest diagnostic pentru ca visul lor de a avea un copil să devină realitate.

Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe

Hidrosalpinx este o afecțiune în care una sau ambele trompe uterine se blochează și se umplu cu un lichid seros. Acest blocaj împiedică ovulul să ajungă la uter și, de asemenea, afectează funcția normală a trompei, scăzând drastic șansele de concepție naturală.

Acest lichid este toxic pentru spermatozoizi, pentru ovul și chiar pentru embrioni, motiv pentru care hidrosalpinxul este o cauză importantă de infertilitate.

Articolul continuă după reclamă

„Pentru a înțelege ce este hidrosalpinxul, trebuie să ne imaginăm sistemul reproducător feminin. Trompele uterine sunt două tuburi subțiri care conectează ovarele de uter. Rolul lor este crucial: ele sunt drumul pe care ovulul călătorește după ovulație pentru a se întâlni cu spermatozoidul și unde are loc fertilizarea.

Cele mai frecvente cauze ale formării acestui lichid în trompele uterine sunt infecțiile pelvine netratate (cum ar fi cele cu transmitere sexuală – de exemplu Chlamydia sau Gonoreea), intervențiile chirurgicale din sfera abdominală și ginecologică, mai precis aderențele sau țesuturile post-chirurgicale care blochează trompele, endometrioza sau complicațiile după o sarcină sau după un avort. Toate acestea pot produce infecții, inflamație și cicatrizare la nivelul trompelor, ducând în timp la hidrosalpinx”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: Care este legătura dintre calitatea somnului și rata de succes FIV

Este posibilă sarcină pe cale naturală cu hidrosalpinx?

Din păcate, șansele de a obține dar mai ales de a duce la termen o sarcină obținută pe cale naturală, atunci când femeia suferă de hidrosalpinx, sunt extrem de mici.

Trompa afectată nu mai funcționează normal, iar lichidul toxic acumulat reduce foarte mult probabilitatea ca o sarcină să apară natural. Chiar dacă, rar, se obține o sarcină, există riscul ca aceasta să fie extrauterină – adică sarcina se dezvoltă în trompa afectată, nu în uter.

„O astfel de situație nu este de dorit, deoarece lichidul acela toxic crește riscul de avort spontan și chiar de complicații pentru făt și mamă. Lichidul din trompe poate curge în uter și poate împiedica dezvoltarea normală a sarcinii. De aceea, atunci când diagnosticăm hidrosalpinxul, recomandăm tratarea lui înainte de a încerca să obținem o sarcină, chiar și prin fertilizare in vitro”, spune medicul specialist.

Șansele de a obține sarcina prin FIV cresc dacă hidropsalpinx este tratat înainte

Studiile arată clar că prezența hidrosalpinxului reduce la jumătate șansele de succes ale FIV. Din acest motiv, recomandarea standard este să se elimine problema înainte de procedură.

Asta înseamnă fie îndepărtarea trompelor afectate (operație numită salpingectomie), fie blocarea chirurgicală a trompelor (clipsarea) astfel încât lichidul să nu mai poată ajunge în uter. Abia după această etapă, șansele ca FIV să reușească cresc semnificativ.

„Odată rezolvat hidrosalpinxul, șansele de a obține o sarcină prin FIV sunt comparabile cu cele ale pacientelor fără această problemă. Practic, eliminăm lichidul toxic și lăsăm embrionii să se dezvolte într-un mediu favorabil. Este foarte important ca pacientele să știe că această intervenție crește considerabil rata de implantare și de sarcină dusă la termen. Important este să nu amâne și să caute un centru specializat în infertilitate, unde să primească îngrijirea potrivită”, încheie dr. Andreas Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: Timpul necesar pentru a rămâne însărcinată: când e cazul să te îngrijorezi

Leacuri din bătrâni pentru constipație. Ce remedii simple și naturale poți să încerci...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Observatornews.ro Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Joi, 21.08.2025, 15:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Joi, 21.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult
Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
CONCURS! Câștigă invitații la Sense4FIT în aplicația Antena 1. Iată ce trebuie să faci
CONCURS! Câștigă invitații la Sense4FIT în aplicația Antena 1. Iată ce trebuie să faci
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x