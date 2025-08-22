Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe care afectează fertilitatea

Pentru un cuplu care își dorește cu ardoare un copil, fiecare lună fără cele două liniuțe pe testul de sarcină poate aduce teamă, frustrare și întrebări fără răspuns. În spatele acestor încercări nereușite se poate ascunde uneori un diagnostic mai puțin cunoscut, hidrosalpinx – o afecțiune tăcută, dar cu impact major asupra fertilității.

Dr. Andreas Vythoulkas, specialist în infertilitate, explică în continuare ce înseamnă hidrosalpinx, care sunt cauzele acestei afecțiuni, de ce împiedică apariția unei sarcini și ce opțiuni au la dispoziție cuplurile care primesc acest diagnostic pentru ca visul lor de a avea un copil să devină realitate.

Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe

Hidrosalpinx este o afecțiune în care una sau ambele trompe uterine se blochează și se umplu cu un lichid seros. Acest blocaj împiedică ovulul să ajungă la uter și, de asemenea, afectează funcția normală a trompei, scăzând drastic șansele de concepție naturală.

Acest lichid este toxic pentru spermatozoizi, pentru ovul și chiar pentru embrioni, motiv pentru care hidrosalpinxul este o cauză importantă de infertilitate.

Articolul continuă după reclamă

„Pentru a înțelege ce este hidrosalpinxul, trebuie să ne imaginăm sistemul reproducător feminin. Trompele uterine sunt două tuburi subțiri care conectează ovarele de uter. Rolul lor este crucial: ele sunt drumul pe care ovulul călătorește după ovulație pentru a se întâlni cu spermatozoidul și unde are loc fertilizarea.

Cele mai frecvente cauze ale formării acestui lichid în trompele uterine sunt infecțiile pelvine netratate (cum ar fi cele cu transmitere sexuală – de exemplu Chlamydia sau Gonoreea), intervențiile chirurgicale din sfera abdominală și ginecologică, mai precis aderențele sau țesuturile post-chirurgicale care blochează trompele, endometrioza sau complicațiile după o sarcină sau după un avort. Toate acestea pot produce infecții, inflamație și cicatrizare la nivelul trompelor, ducând în timp la hidrosalpinx”, explică dr. Andreas Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: Care este legătura dintre calitatea somnului și rata de succes FIV

Este posibilă sarcină pe cale naturală cu hidrosalpinx?

Din păcate, șansele de a obține dar mai ales de a duce la termen o sarcină obținută pe cale naturală, atunci când femeia suferă de hidrosalpinx, sunt extrem de mici.

Trompa afectată nu mai funcționează normal, iar lichidul toxic acumulat reduce foarte mult probabilitatea ca o sarcină să apară natural. Chiar dacă, rar, se obține o sarcină, există riscul ca aceasta să fie extrauterină – adică sarcina se dezvoltă în trompa afectată, nu în uter.

„O astfel de situație nu este de dorit, deoarece lichidul acela toxic crește riscul de avort spontan și chiar de complicații pentru făt și mamă. Lichidul din trompe poate curge în uter și poate împiedica dezvoltarea normală a sarcinii. De aceea, atunci când diagnosticăm hidrosalpinxul, recomandăm tratarea lui înainte de a încerca să obținem o sarcină, chiar și prin fertilizare in vitro”, spune medicul specialist.

Șansele de a obține sarcina prin FIV cresc dacă hidropsalpinx este tratat înainte

Studiile arată clar că prezența hidrosalpinxului reduce la jumătate șansele de succes ale FIV. Din acest motiv, recomandarea standard este să se elimine problema înainte de procedură.

Asta înseamnă fie îndepărtarea trompelor afectate (operație numită salpingectomie), fie blocarea chirurgicală a trompelor (clipsarea) astfel încât lichidul să nu mai poată ajunge în uter. Abia după această etapă, șansele ca FIV să reușească cresc semnificativ.

„Odată rezolvat hidrosalpinxul, șansele de a obține o sarcină prin FIV sunt comparabile cu cele ale pacientelor fără această problemă. Practic, eliminăm lichidul toxic și lăsăm embrionii să se dezvolte într-un mediu favorabil. Este foarte important ca pacientele să știe că această intervenție crește considerabil rata de implantare și de sarcină dusă la termen. Important este să nu amâne și să caute un centru specializat în infertilitate, unde să primească îngrijirea potrivită”, încheie dr. Andreas Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: Timpul necesar pentru a rămâne însărcinată: când e cazul să te îngrijorezi