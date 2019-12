6 reguli de igienă pe care copilul tău trebuie să le învețe încă de mic

Spălatul pe dinți

Fără o îngrijire corectă, dantura copiilor se poate caria rapid, iar în timp dinții se pot îngălbeni și își pot pierde strălucirea. Lipsa unei bune igiene orale poate inclusiv să cauzeze respirație urât mirositoare sau probleme gingivale. Atunci când îți înveți copilul cum să se spele pe dinți, încearcă pe cât posibil să transformi acest lucru într-o experiență cât mai plăcută. Lasă-l să folosească o periuță colorată sau imprimată cu personajele sale preferate din desene animate, ia-i o pastă de dinți pentru copii, care să aibă o aromă plăcută, și asigură-te că își periază dantura corect, de cel puțin două ori pe zi, timp de două minute.

Igiena unghiilor

Sub unghiile copiilor se pot acumula murdărie sau microbi, mai ales atunci când se joacă afară. Iar dacă cel mic are obiceiul de a-și roade unghiile, microbii pot ajunge cu ușurință în cavitatea bucală, apoi în organism, cauzând probleme de sănătate. De aceea, este bine să îi tai periodic unghiile copilului și să îl înveți să se spele energic sub unghii folosind o perie moale, până când acestea sunt perfect curate. De asemenea, încearcă să îl dezveți să își roadă unghiile sau să bage degetele în gură, în special atunci când nu s-a spălat pe mâini înainte.

Igiena corporală zilnică