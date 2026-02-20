Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump

Nicuşor Dan a vorbit despre concluziile reuniunii inaugurale ale Consiliului pentru Pace, organizată la Washington la inițiativa președintelui american Donald Trump, într-un interviu acordat în exclusivitate Alessandrei Stoicescu, aseară, la Observator 19.

Şeful statului a făcut referire la relaţia României cu SUA şi Uniunea Europeană, interesele economice şi de securitate în Orientul Mijlociu, dar şi la decizia CCR privind pensiile speciale. Nicuşor Dan a subliniat că România nu trebuie să aleagă între parteneriatele strategice, ci să le valorifice activ în beneficiul naţional.

„Am răspuns invitaţiei Preşedintelui, în al doilea rând am participat la o iniţiativă care nu numai că e onorabilă, ci şi foarte eficientă în a rezolva o problemă umanitară de război în Fâşia Gaza. (...) Toată lumea cu care am vorbit după ce s-a terminat întâlnirea a subliniat că nu a fost o întâlnire diplomatică oarecare, a fost o întâlnire de diplomaţie economică în care s-au făcut paşi concreţi către rezolvarea unor probleme.” - Nicușor Dan, președintele României

Acuzat că ar avea de ales între Uniunea Europeană şi Statele Unite, preşedintele Nicuşor Dan a explicat la Observator cum privește aceste declarații.

„Nu trebuie să vezi tot timpul viața ca un meci. Ăsta este răspunsul meu. Aduc aminte că încă din campania electorală s-a pus discuția asta, ce alege România între Statele Unite și Europa și am spus încă din campania electorală și continui să o spun, avem o relație cu Statele Unite strategică, de apărare, de securitate, avem o relație cu Uniunea Europeană care ne ajută foarte mult în zona special economică.”, a declarat Președintele în direct la Observator Antena 1.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a adăugat că ţara noastră participă activ la procesul decizional de la Bruxelles.

„Ăsta este un clișeu că urmăm deciziile UE. Deciziile se iau mereu la multe niveluri, la nivelul şefilor de stat şi de guvern, la nivelul miniştrilor. În UE se iau zeci de decizii în fiecare lună şi fiecare dintre acestea se ia cu o majoritate în care România votează într-un fel sau altul. Nu înseamnă că noi ne subordonăm vreunei politici. Nu suntem suficient de activi, nici pe departe. Nu ne folosim potențialul... noi suntem priviți cu prietenie, de exemplu, am discutat cu prim-ministrul Armeniei. În multe locuri din lumea asta, România este privită cu prietenie şi aceasta se transformă în beneficiu reciproc în relații comerciale. Și mai avem mult de muncă pentru a o face.” - președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre momentul în care i-a strâns mâna lui Donald Trump la Consiliul de Pace și despre discuția purtată cu liderul american. Șeful statului a descris întâlnirea drept un gest simbolic important pentru relația româno-americană și a explicat în ce stadiu se află pregătirea vizitei fostului președinte american în România.

"Chestiuni de politeţe, cum e România, în câteva zeci de secunde nu poţi să intri în chestiuni de substanţă. Comisia Europeană a participat şi foarte multe ţări europene au avut reprezentanţi, ca noi, cu statut de observator, la această conferinţă. Fiecare şi-a ales propria strategie pentru ţara sa şi asta nu înseamnă decât că fiecare îşi vede de propriul interes naţional. (...) Această pregătire a vizitei (n.r. lui Donald Trump în România) se face după cum am spus pe dosare tehnice la care lucrează ambasadele şi miniştrii. Faptul că am participat la această întâlnire (n.r. Consiliul de Pace) a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană.", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

O altă temă importantă abordată de Alessandra Stoicescu în discuția cu președintele Nicușor Dan a fost cea a pensiilor speciale ale magistraţilor.

Alessandra Stoicescu: „Cum credeți că va continua atmosfera în tot ceea ce înseamnă lumea magistraților după această decizie a Curții Constitutionale?”

Nicușor Dan, președintele României: „Era anormal ca pensia să fie cât salariu, cum a fost și era și mai anormal acum șapte-opt ani când pensia era mai mare decât salariul. Deci faptul că s-a corectat această chestiună este pozitivă. (…) Din păcate, am avut o campanie de demonizare sau o campanie foarte agresivă împotriva magistraților fără ca ei să aibă vreo vină că niște politicieni la un moment dat au făcut un sistem care era absolut defectuos și nu e sănătos într-o democrație să duci ura socială către o categorie socială profesională.”

