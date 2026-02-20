Antena Căutare
Home News Politic Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump

Nicuşor Dan a vorbit despre concluziile reuniunii inaugurale ale Consiliului pentru Pace, organizată la Washington la inițiativa președintelui american Donald Trump, într-un interviu acordat în exclusivitate Alessandrei Stoicescu, aseară, la Observator 19.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 11:45 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 11:48
Galerie
Președintele Nicușor Dan, interviu exclusiv la Observator Antena 1, după întâlnirea cu Donald Trump | Observator

Şeful statului a făcut referire la relaţia României cu SUA şi Uniunea Europeană, interesele economice şi de securitate în Orientul Mijlociu, dar şi la decizia CCR privind pensiile speciale. Nicuşor Dan a subliniat că România nu trebuie să aleagă între parteneriatele strategice, ci să le valorifice activ în beneficiul naţional.

„Am răspuns invitaţiei Preşedintelui, în al doilea rând am participat la o iniţiativă care nu numai că e onorabilă, ci şi foarte eficientă în a rezolva o problemă umanitară de război în Fâşia Gaza. (...) Toată lumea cu care am vorbit după ce s-a terminat întâlnirea a subliniat că nu a fost o întâlnire diplomatică oarecare, a fost o întâlnire de diplomaţie economică în care s-au făcut paşi concreţi către rezolvarea unor probleme.” - Nicușor Dan, președintele României

Acuzat că ar avea de ales între Uniunea Europeană şi Statele Unite, preşedintele Nicuşor Dan a explicat la Observator cum privește aceste declarații.

„Nu trebuie să vezi tot timpul viața ca un meci. Ăsta este răspunsul meu. Aduc aminte că încă din campania electorală s-a pus discuția asta, ce alege România între Statele Unite și Europa și am spus încă din campania electorală și continui să o spun, avem o relație cu Statele Unite strategică, de apărare, de securitate, avem o relație cu Uniunea Europeană care ne ajută foarte mult în zona special economică.”, a declarat Președintele în direct la Observator Antena 1.

Articolul continuă după reclamă

Nicuşor Dan a adăugat că ţara noastră participă activ la procesul decizional de la Bruxelles.

„Ăsta este un clișeu că urmăm deciziile UE. Deciziile se iau mereu la multe niveluri, la nivelul şefilor de stat şi de guvern, la nivelul miniştrilor. În UE se iau zeci de decizii în fiecare lună şi fiecare dintre acestea se ia cu o majoritate în care România votează într-un fel sau altul. Nu înseamnă că noi ne subordonăm vreunei politici. Nu suntem suficient de activi, nici pe departe. Nu ne folosim potențialul... noi suntem priviți cu prietenie, de exemplu, am discutat cu prim-ministrul Armeniei. În multe locuri din lumea asta, România este privită cu prietenie şi aceasta se transformă în beneficiu reciproc în relații comerciale. Și mai avem mult de muncă pentru a o face.” - președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a vorbit și despre momentul în care i-a strâns mâna lui Donald Trump la Consiliul de Pace și despre discuția purtată cu liderul american. Șeful statului a descris întâlnirea drept un gest simbolic important pentru relația româno-americană și a explicat în ce stadiu se află pregătirea vizitei fostului președinte american în România.

"Chestiuni de politeţe, cum e România, în câteva zeci de secunde nu poţi să intri în chestiuni de substanţă. Comisia Europeană a participat şi foarte multe ţări europene au avut reprezentanţi, ca noi, cu statut de observator, la această conferinţă. Fiecare şi-a ales propria strategie pentru ţara sa şi asta nu înseamnă decât că fiecare îşi vede de propriul interes naţional. (...) Această pregătire a vizitei (n.r. lui Donald Trump în România) se face după cum am spus pe dosare tehnice la care lucrează ambasadele şi miniştrii. Faptul că am participat la această întâlnire (n.r. Consiliul de Pace) a fost un mesaj simbolic important în relaţia româno-americană.", a spus preşedintele Nicuşor Dan.

O altă temă importantă abordată de Alessandra Stoicescu în discuția cu președintele Nicușor Dan a fost cea a pensiilor speciale ale magistraţilor.

Alessandra Stoicescu: „Cum credeți că va continua atmosfera în tot ceea ce înseamnă lumea magistraților după această decizie a Curții Constitutionale?”

Nicușor Dan, președintele României: „Era anormal ca pensia să fie cât salariu, cum a fost și era și mai anormal acum șapte-opt ani când pensia era mai mare decât salariul. Deci faptul că s-a corectat această chestiună este pozitivă. (…) Din păcate, am avut o campanie de demonizare sau o campanie foarte agresivă împotriva magistraților fără ca ei să aibă vreo vină că niște politicieni la un moment dat au făcut un sistem care era absolut defectuos și nu e sănătos într-o democrație să duci ura socială către o categorie socială profesională.”

Întregul interviu, realizat în exclusivitate de Alessandra Stoicescu, este disponibil pe ObservatorNews.ro, dar şi în aplicaţia Observator News. Principalele declarații pot fi umărite și pe Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

Alessandra Stoicescu și Nicușor Dan

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial: „Să nu rămână ceva nec...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Antena 3 Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial: „Să nu rămână ceva neclarificat”
Primarul Robert Negoiță și-a arătat testul de la INML la cocaină. Care a fost rezultatul oficial: „Să nu...
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
Manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi. Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie
Manifestările de Ziua Unirii de la Iaşi. Ce va face Nicuşor Dan pe 24 ianuarie
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 €... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere Jurnalul
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x