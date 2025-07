Cafeaua cu scorțișoară - slăbește sau e doar un mit? Ce spun nutriționiștii

Rețeta de cafea cu scorțișoară a devenit un trend viral pe rețelele sociale, unde este prezentată ca o soluție-minune pentru arderea grăsimilor. Cafeaua cu scorțișoară slăbește fără prea mari eforturi, promit mulți influenceri. Dar este un aliat real în lupta cu kilogramele? Iată ce spun studiile.

Mii de utilizatori ai platformelor TikTok și Instagram susțin că au obținut rezultate vizibile în procesul de slăbire doar adăugând scorțișoară în cafeaua obișnuită de dimineață. Acest truc simplu oferă promisiunea unei soluții rapide și accesibile pentru cei care vor să slăbească fără diete stricte sau ore în șir la sală.

Poate fi combinația de cafea cu scorțișoară un aliat real în lupta cu kilogramele sau este încă unul dintre miturile care iau amploare pe rețelele sociale?

Cât de mult ajută cafeaua cu scorțișoară în procesul de slăbit

Mai multe cercetări au analizat legătura dintre scorțișoară și slăbit, iar concluziile sunt interesante:

Articolul continuă după reclamă

O sinteză din 2022 a mai multor meta-analize a arătat că persoanele care au luat scorțișoară sub formă de supliment (pudră sau extract) au slăbit, în medie, 0,67 kg. Deși nu este o slăbire spectaculoasă, efectul poate fi vizibil în timp. Studiile analizate au avut o durată între două și șase luni, iar doza care a dat cele mai bune rezultate a fost de 3 grame pe zi sau mai mult;

O meta-analiză a 21 de studii clinice, cu un total de 1.480 de participanți, a arătat că scorțișoara a redus indicele de masă corporală (IMC) cu 0,40 kg/m² și greutatea corporală cu 0,92 kg. Totuși, nu a modificat compoziția corpului, adică proporția de grăsime sau masă musculară;

O analiză amplă, care a inclus 35 de studii, a evaluat impactul scorțișoarei asupra circumferinței taliei. Cercetătorii au constatat că dozele sub 1,5 grame pe zi (echivalentul a circa o jumătate de linguriță) au dus la o reducere medie de 1,68 cm a taliei. Dozele mai mari de atât nu au avut efecte semnificative.

Per ansamblu, scăderea în greutate observată în aceste studii a fost mică. Cercetătorii au administrat suplimente cu extracte de scorțișoară sau pudră de scorțișoară, însă nu au folosit în niciun studiu scorțișoara obișnuită din magazinele alimentare, scrie Science Alert.

Efectul acestui condiment asupra greutății este explicat de specialiști prin mai multe mecanisme posibile. Scorțișoara pare să ajute glucoza din sânge să intre mai rapid în celulele corpului, ceea ce scade nivelul glicemiei și reduce pofta de mâncare. O glicemie mai stabilă înseamnă mai puține fluctuații de energie și mai puține pofte alimentare.

În plus, scorțișoara are efecte pozitive asupra metabolismului: ajută corpul să descompună mai ușor grăsimile și crește senzația de sațietate prin efectul de încetinire a digestiei, potrivit publicației New York Post.

În concluzie, cafeaua cu scorțișoară slăbește, însă eficiența ei este maximă atunci când face parte dintr-un regim complet, care include o alimentație corectă și activitate fizică.

Proprietățile benefice ale scorțișoarei

Scorțișoara este un condiment apreciat nu doar pentru aroma sa plăcută, ci și pentru proprietățile terapeutice. În medicina tradițională, este folosită de mii de ani ca remediu pentru o varietate de afecțiuni, iar cercetările științifice moderne confirmă multe dintre beneficiile sale.

Pudra de scorțișoară este bogată în antioxidanți, în special polifenoli, care ajută la neutralizarea radicalilor liberi, protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și încetinirea procesului de îmbătrânire. Antioxidanții din scorțișoară pot reduce inflamațiile cronice din organism, care sunt legate de boli precum cele cardiovasculare și Alzheimer.

Studiile i-au atribuit numeroase beneficii acestui condiment:

Susține sănătatea inimii . O analiză a 13 studii susține că scorțișoara poate reduce nivelul colesterolului total și al trigliceridelor, care sunt factori de risc pentru bolile cardiovasculare;

. O analiză a 13 studii susține că scorțișoara poate reduce nivelul colesterolului total și al trigliceridelor, care sunt factori de risc pentru bolile cardiovasculare; Reglează glicemia. Numeroase studii au arătat că scorțișoara ajută la scăderea glicemiei prin creșterea sensibilității la insulină;

Numeroase studii au arătat că scorțișoara ajută la scăderea glicemiei prin creșterea sensibilității la insulină; Sprijină digestia și reduce disconfortul gastric. Acest condiment aromat ajută la eliminarea gazelor și la reducerea balonării. Este folosit în mod tradițional ca remediu pentru disconfortul abdominal, indigestie și greață;

Acest condiment aromat ajută la eliminarea gazelor și la reducerea balonării. Este folosit în mod tradițional ca remediu pentru disconfortul abdominal, indigestie și greață; Are proprietăți antimicrobiene. Cinamaldehida (sau aldehida cinamică), principalul compus activ din scorțișoară, are proprietăți antimicrobiene dovedite în laborator. Poate combate fungi și bacterii precum Listeria și Salmonella și poate preveni cariile;

Cinamaldehida (sau aldehida cinamică), principalul compus activ din scorțișoară, are proprietăți antimicrobiene dovedite în laborator. Poate combate fungi și bacterii precum Listeria și Salmonella și poate preveni cariile; Poate preveni boala Alzheimer. Cinamaldehida din compoziția scorțișoarei poate inhiba acumularea proteinei Tau în creier, un marker specific bolii Alzheimer, susține un studiu;

Cinamaldehida din compoziția scorțișoarei poate inhiba acumularea proteinei Tau în creier, un marker specific bolii Alzheimer, susține un studiu; Poate proteja împotriva cancerului. Studiile de laborator sugerează că extractele de scorțișoară poate încetini creșterea tumorilor și a vaselor de sânge în tumori și pare să fie toxică pentru celulele canceroase. Totuși, sunt necesare mai mult cercetări pentru a confirma aceste efecte la oameni.

Citește și: Cele 10 beneficii pe care le are scorțișoara. Cum putem să o integrăm în alimentație și cum ne ajută

Cum e bine să consumi cafeaua dacă vrei să slăbești

Cafeaua în sine, fără scorțișoară, poate ajuta și ea la pierderea în greutate. Un studiu al Harvard T.H. Chan School of Public Health a arătat că patru cești de cafea pe zi pot reduce grăsimea corporală cu aproximativ 4%.

Pentru a beneficia de acest efect al cafelei, este bine să o consumi fără adaosuri calorice, cum sunt zahărul, frișca sau siropurile. Caloriile suplimentare anulează efectul de ardere a grăsimilor. Optează pentru cafea neagră sau cu lapte slab pentru a reduce aportul caloric.

Din dorința de a slăbi cât mai mult, poți fi tentat să consumi cafea în cantitate mai mare, însă e bine să te limitezi la 2-4 căni de cafea pe zi. Dozele moderate de cofeină pot stimula metabolismul și pot crește arderea caloriilor, dar excesul poate împiedica slăbirea. Cantitățile mari cresc nivelul cortizolului, hormonul de stres, iar acesta stimulează acumularea de grăsime, mai ales în zona abdominală.

O altă regulă importantă este să eviți cafeaua seara, târziu. Problemele de somn pe care le poate provoca afectează echilibrul hormonal și metabolismul, ceea ce poate îngreuna pierderea în greutate.

Nu în ultimul rând, este bine să bei cafea înainte de antrenamente. O ceașcă de cafea consumată cu 30-60 minute înainte de o activitate fizică îți poate îmbunătăți performanțele și arderea caloriilor.

Citește și: Ce se întâmplă în corpul nostru când bem cafea sau cofeină? Efectele cofeinei asupra organismului

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.