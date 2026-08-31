(P) Cât costă o dantură fixă pe implanturi și ce influențează prețul final al tratamentului? Explicațiile medicilor Dynamic Dental

Cei mai mulți pacienți care ajung să pună această întrebare au făcut deja un calcul acasă. Au aflat cât costă un implant, l-au înmulțit cu numărul de dinți care le lipsesc și au ajuns la o sumă care i-a descurajat definitiv.

Calculul este greșit, iar rezultatul lui ține oameni departe de tratament ani la rând. O arcadă completă nu se reface dinte cu dinte, deci nu se calculează dinte cu dinte.

Ce urmează nu este o listă de prețuri, ci ceva mai util: cele cinci decizii clinice din care se compune devizul unei danturi fixe și motivul pentru care fiecare dintre ele mută suma în sus sau în jos.

Greșeala de calcul care sperie inutil

Doisprezece dinți lipsă nu înseamnă douăsprezece implanturi.

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Osul nu ar putea găzdui atâtea, iar din punct de vedere biomecanic nici nu este nevoie. O lucrare fixă pe toată arcada se sprijină pe patru, șase sau uneori mai multe implanturi, poziționate strategic, care distribuie între ele forțele de masticație ale întregii arcade.

Consecința practică este contraintuitivă și merită spusă clar: refacerea unei arcade complete costă, de regulă, mai puțin decât înlocuirea individuală a fiecărui dinte din ea.

Pacientul cu doi dinți lipsă și cel cu toată arcada compromisă sunt în situații clinice diferite, dar al doilea nu plătește de șase ori mai mult decât primul.

Decizia întâi: câte implanturi susțin arcada

Prima variabilă a devizului este numărul de implanturi, iar el nu se alege după preferință.

Se stabilește în funcție de cât os există, de densitatea lui și de forțele de masticație ale pacientului. Un os dens și o musculatură puternică pot cere o distribuție diferită față de un os subțire.

Patru implanturi sunt suficiente în multe situații, atunci când cele posterioare pot fi înclinate pentru a ocoli sinusul sau nervul și pentru a obține o bază de sprijin mai largă. Șase sau mai multe se aleg când arcada cere o distribuție suplimentară a forțelor.

Diferența dintre variante nu este doar de cost. Este de prognostic, iar argumentul clinic trebuie explicat, nu comunicat ca decizie.

Decizia a doua: ce se întâmplă cu dinții rămași

Aici apar, cel mai des, sumele neanticipate.

Puțini pacienți ajung la o reabilitare completă cu arcada deja goală. De obicei mai există câțiva dinți, iar fiecare cere o decizie: se păstrează, se tratează sau se extrage.

Extracțiile se tarifează separat, iar dificultatea lor variază mult. Un dinte mobil iese simplu. Un rest radicular fracturat sub gingie cere o intervenție mai laborioasă.

Boala parodontală, prezentă la majoritatea pacienților care pierd dinți, trebuie tratată înainte. Tarifarea ei se face de regulă pe dinte, ceea ce explică de ce doi pacienți cu același diagnostic primesc devize diferite.

Volumul insuficient de os este a treia variabilă. Osul care susținea rădăcinile nu mai primește solicitare după extracții și își pierde treptat înălțimea. Când nu mai există suficient, se adaugă o etapă de refacere osoasă, cu material și membrană, plus un interval propriu de vindecare.

De aici vine și paradoxul amânării. Cine așteaptă zece ani nu găsește același tratament la un preț crescut, ci un tratament cu o etapă în plus, pe care nimeni nu i-ar fi facturat-o la început.

Decizia a treia: lucrarea provizorie nu este un compromis

Orice deviz corect pentru o dantură fixă conține două lucrări protetice, nu una. Este cel mai frecvent motiv de confuzie atunci când se compară oferte.

Prima este lucrarea provizorie fixă, montată la scurt timp după intervenție. La Dynamic Dental, cabinet stomatologic din Drumul Taberei, sectorul 6 al Bucureștiului, protocolul prevede montarea unei danturi fixe provizorii imediat după intervenție, astfel încât pacientul să nu treacă prin perioada de proteză mobilă.

Percepția obișnuită este că provizoriul este o soluție de compromis, tolerată până la lucrarea adevărată. În realitate are trei roluri clinice.

Ghidează vindecarea gingiei, care se modelează în jurul lui și capătă forma pe care o va avea în jurul lucrării finale.

Funcționează ca un test. Timp de câteva luni, pacientul verifică în viața reală înălțimea dinților, felul în care se închide mușcătura, aspectul la vorbire și la zâmbet. Orice ajustare cerută în această perioadă se transferă în lucrarea definitivă.

Distribuie forțele între implanturi într-un moment în care osul încă se remodelează.

A doua lucrare, cea definitivă, se realizează după integrarea implanturilor în os. Un deviz care afișează o singură cifră merită întrebat direct: include și lucrarea finală, sau doar prima etapă?

Decizia a patra: din ce este făcută lucrarea definitivă

Materialul lucrării finale este variabila cu cel mai mare impact asupra sumei și, în același timp, cea mai puțin explicată.

Variantele merg de la o structură metalică acoperită cu acrilat, mai accesibilă și mai ușor de reparat, până la lucrări cu schelet și fațetare din materiale ceramice, mai rezistente la uzură și cu un aspect mai stabil în timp.

Criteriile de alegere sunt concrete: forțele de masticație ale pacientului, prezența bruxismului, spațiul vertical disponibil între arcade și așteptările estetice.

Un pacient care scrâșnește dinții noaptea și unul care nu o face nu ar trebui să primească aceeași recomandare de material, chiar dacă situația implantară arată identic.

Merită întrebat, la fiecare variantă propusă, cum se repară dacă apare o problemă și dacă se poate demonta pentru verificare.

Decizia a cincea: ce se plătește după ce tratamentul s-a terminat

Ultima decizie nu apare în niciun deviz, pentru că se ia după ce tratamentul s-a încheiat. Ea separă lucrările care rezistă de cele care cedează.

O dantură fixă pe implanturi cere igienizări profesionale regulate și controale periodice. Lucrările înșurubate au avantajul că pot fi demontate în cabinet pentru o curățare completă dedesubt, apoi remontate.

Inflamația țesuturilor din jurul implanturilor, numită peri-implantită, este principala cauză prin care astfel de lucrări se pierd la ani după montare. Se instalează fără durere și fără semne evidente, motiv pentru care controalele nu sunt opționale.

Adunată de-a lungul unui deceniu, întreținerea ajunge o cheltuială care se simte. Rămâne totuși cea mai ieftină linie din tot parcursul, iar de ea depinde dacă banii investiți în rest au avut sens.

De ce nu există un preț dat la telefon

Toate cele cinci decizii de mai sus depind de date care se văd pe o investigație imagistică și la un examen clinic: câți dinți mai există și în ce stare, cât os a rămas, unde trece nervul, cât spațiu vertical există între arcade.

Fără ele, o sumă rostită la telefon nu are cum să fie altceva decât o estimare din burtă. Ori se dovedește prea mică și crește pe parcurs, ori este umflată preventiv, ca să acopere ce nu s-a văzut.

Ce se poate cere însă din prima discuție este structura: care sunt etapele, ce include fiecare și la ce moment se plătește.

Candidatul ideal pentru o discuție despre o dantură fixă

Persoana care poartă proteză mobilă și a renunțat să se mai informeze, convinsă că o soluție fixă este în afara bugetului ei.

Persoana cu mai mulți dinți compromiși, care amână de ani de zile o decizie pentru că nimeni nu i-a explicat cum se construiește costul.

Persoana care a primit o ofertă și nu poate spune dacă suma acoperă și lucrarea definitivă sau doar prima etapă.

Persoana cu boală parodontală avansată, la care dinții rămași au un prognostic incert și care vrea să afle ce se poate păstra.

Persoana căreia i s-a spus, cu ani în urmă, că nu are suficient os pentru implanturi, fără ca situația să fi fost reevaluată de atunci.

Întrebări frecvente

Cât durează tot tratamentul? Câteva luni. Intervenția și lucrarea provizorie se rezolvă rapid, dar integrarea implanturilor în os cere un interval care nu poate fi scurtat.

Rămân fără dinți în perioada de vindecare? Nu. Lucrarea provizorie este fixă și se montează la scurt timp după intervenție.

Se poate face pe o singură arcadă? Da. Multe cazuri presupun o arcadă completă și tratamente punctuale pe cealaltă.

Ce se întâmplă dacă un implant nu se integrează? Este o situație rară. Implantul se îndepărtează, zona se vindecă, iar planul se reia. Într-o lucrare pe mai multe implanturi, celelalte susțin în continuare structura.

Dacă am diabet sau iau anticoagulante? Nu sunt interdicții automate. Schimbă protocolul și momentul intervenției, motiv pentru care medicația trebuie declarată de la prima consultație, inclusiv cea administrată în trecut.

Se garantează ceva? Nu. Un protocol respectat aduce previzibilitate, nu certitudine. Cât os există și de ce calitate, cât de constant este periajul, ce boli generale se tratează în paralel și dacă pacientul fumează sau strânge dinții în somn schimbă evoluția de la un caz la altul.

Cum afli ce presupune cazul tău

Prima consultație stabilește ce se poate păstra, câte implanturi susține osul, ce etape pregătitoare sunt necesare și în ce ordine se desfășoară totul. Presupune o examinare în cabinet, o imagine radiologică și o discuție despre bolile și medicația din prezent.

Programează o evaluare la clinica Dynamic Dental din Drumul Taberei, București, și adu orice investigație imagistică pe care o ai deja, împreună cu lista completă a medicamentelor pe care le iei.

Cere apoi planul pe etape, în scris, cu mențiunea explicită a ceea ce include fiecare etapă și a ceea ce s-ar putea adăuga. Două oferte scrise în acest fel devin comparabile linie cu linie, iar acolo unde ele diferă se vede imediat de ce.

Nume: Dynamic Dental

Adresa: Drumul Taberei 85B, 061371 București

Telefon: 0722 426 543