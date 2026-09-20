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Câștigătorii sezonului 10 Mireasa și-au unit destinele! Primele imagini cu Laura și Mihai ca mire și mireasă

Zi importantă pentru Laura și Mihai! Câștigătorii sezonului 10 al emisiunii „Mireasa” au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 12:21 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 12:22
Câștigătorii sezonului 10 Mireasa și-au unit destinele! Primele imagini cu Laura și Mihai ca mire și mireasă | antena 1
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Cei doi au avut parte de o zi plină de emoții, iar primele imagini de la marele eveniment au apărut deja.

Câștigătorii sezonului 10 Mireasa și-au unit destinele!

Laura a îmbrăcat rochia de mireasă și a atras toate privirile în ziua în care a devenit soția lui Mihai. Mireasa a radiat de fericire și s-a bucurat din plin de fiecare clipă. De cealaltă parte, Mihai a ales un costum elegant și a fost la fel de emoționat în ziua în care și-a unit destinul cu femeia alături de care și-a construit relația.

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Povestea lor de dragoste a început în cadrul emisiunii „Mireasa”, acolo unde au reușit să formeze un cuplu și să ajungă până la finalul competiției. După încheierea sezonului, relația lor a continuat, iar cei doi au făcut pas cu pas planuri pentru viitor.

Acum, după ce au câștigat sezonul 10, Laura și Mihai au spus „DA” și în fața altarului. Nunta lor a fost una cu emoții puternice, tradiții și momente speciale, iar cei doi au avut alături familia și oamenii dragi.

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Evenimentul a avut loc la Bistrița, orașul în care Mihai a locuit înainte de a se muta la Ploiești. În urmă cu ceva timp, acesta povestea că decizia de a se muta a fost luată împreună cu Laura, după ce au analizat oportunitățile pe care le au în cele două orașe. Cei doi au început inclusiv un business împreună.

Ce spunea Mihai despre nunta cu Laura

Înainte de marele eveniment, Mihai a dezvăluit câteva detalii despre nunta pe care o pregătea alături de Laura. Acesta spunea că evenimentul urma să aibă loc pe 19 septembrie, la Bistrița, și că vor avea patru perechi de nași.

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„Noi le-am luat treptat (n.r. că își doresc nunta și mai apoi copil). Ne-am așezat la casa noastră, eu m-am mutat la Ploiești, pentru că stăteam la Bistrița. Am stabilit să rămânem la Ploiești pentru că avem mai multe oportunități decât la Bistrița. Ne-am deschis un business (...) Urmează să avem nunta pe 19 septembrie, la Bistrița (...) Vor fi patru perechi de nași (...) O să mai multă lume. Încă nu știm exact, nu am făcut un calcul. Având în vedere că eu vin dintr-o familie mare, o să fim mulți”, declara Mihai la „Mireasa - Capriciile iubirii”.

După perioada petrecută în competiție și după toate momentele prin care au trecut împreună, Laura și Mihai au ajuns acum în fața altarului și au început un nou capitol al poveștii lor.

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