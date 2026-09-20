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Am putea locui în orașe construite sub pământ? Proiectul spectaculos care coboară 300 de metri în adâncime

Cum ar fi dacă orașele viitorului nu s-ar mai dezvolta pe verticală, spre cer, ci în sens opus, la sute de metri sub pământ? Ideea pare desprinsă dintr-un film SF, însă arhitecții au analizat deja asemenea construcții.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 12:00 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 22:04
Am putea locui în orașe construite sub pământ? Proiectul spectaculos care coboară 300 de metri în adâncime | Poza generata cu AI
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Unul dintre cele mai spectaculoase proiecte propuse vreodată ar coborî aproximativ 300 de metri sub centrul unui mare oraș.

Arhitecții și cercetătorii discută de ani buni despre utilizarea spațiului subteran pe măsură ce marile metropole devin tot mai aglomerate.

„Zgârie-norul inversat” care ar coborî 300 de metri sub Ciudad de México

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte de acest fel este The Earthscraper, realizat de BNKR Arquitectura pentru Ciudad de México. În loc să construiască un zgârie-nori deasupra orașului, arhitecții au propus exact contrariul: o construcție uriașă în forma unei piramide inversate, care să se dezvolte în subteran. Proiectul a fost gândit pentru Zócalo, piața istorică din centrul capitalei mexicane. Zona este înconjurată de clădiri emblematice, printre care Catedrala Metropolitană și Palatul Național, iar posibilitățile de a construi clădiri foarte înalte sunt limitate. Earthscraper ar urma să coboare aproximativ 300 de metri sub nivelul solului și să aibă un spațiu central deschis. Acesta a fost gândit tocmai pentru ca lumina naturală și aerul să poată ajunge către spațiile aflate în interior, conform www.archdaily.com. Conceptul prevedea o suprafață impresionantă, de aproximativ 775.000 de metri pătrați, și diferite funcțiuni urbane, astfel încât spațiul subteran să nu fie doar o clădire izolată. Proiectul nu a fost construit și a rămas la stadiul de concept. Totuși, acesta arată că ideea dezvoltării orașelor în adâncime a fost analizată de arhitecți cu mult înainte ca imaginile spectaculoase generate digital să devină virale pe rețelele sociale.

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Există deja o clădire care coboară 88 de metri sub nivelul solului

Există și exemple în care arhitecții au transformat parțial ideea în realitate. În Shanghai, China, a fost construit InterContinental Shanghai Wonderland, un hotel amplasat pe peretele unei foste cariere abandonate. Clădirea coboară până la aproximativ 88 de metri sub nivelul solului. Hotelul are două etaje deasupra solului și 16 niveluri dedesubt, dintre care două sunt sub apă, potrivit companiei care îl administrează, conform www.ihgplc.com.
Hotelul are 336 de camere și demonstrează că realizarea unor construcții impresionante în adâncime este posibilă din punct de vedere tehnic, chiar dacă dimensiunile sale sunt departe de cele ale unui întreg oraș subteran.

De ce am construi orașe în jos în loc să construim zgârie-nori

Principalul avantaj ar fi folosirea unui spațiu care în prezent rămâne în mare parte neexploatat. În orașele foarte aglomerate, terenurile disponibile sunt din ce în ce mai puține, iar clădirile subterane ar putea permite extinderea spațiilor pentru locuințe, transport sau activități comerciale fără ocuparea unor noi suprafețe la nivelul solului. Cercetările în domeniu indică și alte posibile avantaje ale construcțiilor subterane, printre care o temperatură interioară mai stabilă, reducerea zgomotului exterior și un impact vizual mai mic asupra orașului, conform www.sciencedirect.com.
Există însă și probleme importante care trebuie rezolvate.

Cum ar putea trăi oamenii la sute de metri sub pământ

Una dintre cele mai mari provocări este lumina naturală. Cu cât cobori mai mult, cu atât devine mai dificil să creezi locuințe și spații în care oamenii să beneficieze de lumină, aer proaspăt și o legătură vizuală cu exteriorul. Din acest motiv, proiectul Earthscraper prevedea un gol central uriaș și suprafețe transparente, prin care lumina să poată pătrunde în interior. Ventilația reprezintă o altă problemă. Studiile privind spațiile subterane atrag atenția asupra controlului umidității, calității aerului, temperaturii și evacuării fumului în caz de incendiu, conform www.orbit.dtu.dk.
Și evacuarea oamenilor devine mult mai complicată odată cu creșterea adâncimii. Cercetări recente arată că evacuarea în sus din spații subterane foarte adânci poate fi chiar mai dificilă decât evacuarea în jos din clădiri înalte, mai ales din cauza numărului limitat de ieșiri și a distanței până la suprafață, conform www.mdpi.com.
La toate acestea se adaugă costurile foarte mari ale excavării și necesitatea de a adapta fiecare proiect la geologia și pânza freatică a zonei. Așadar, un oraș în care oamenii să locuiască la kilometri sub pământ rămâne, pentru moment, mai degrabă un scenariu futurist. Însă construcțiile realizate deja și proiecte precum Earthscraper arată că ideea de a extinde marile orașe și în jos, nu doar spre cer, este cât se poate de reală.

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