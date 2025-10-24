Cum să rămâi însărcinată dacă ești foarte aproape de menopauză

Pe măsură ce anii trec, pentru multe femei dorința de a avea un copil devine mai intensă, dar și mai greu de realizat. Ciclurile neregulate, analizele hormonale care nu mai arată ca la 25-30 de ani și primele semne ale apropierii menopauzei generează deseori anxietate și întrebări precum „Mai pot rămâne însărcinată?” sau „Este deja prea târziu?”

Pentru a răspunde acestor întrebări, am discutat cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, care ne explică ce se întâmplă în corpul femeii odată ce se apropie de menopauză, ce poate determina menopauza precoce, ce strategii există când rezerva ovariană este scăzută și care este metoda cu cele mai mari șanse de succes în a obține o sarcină pentru femeia aflată aproape de finalul perioadei fertile.

De ce scad șansele de sarcină odată cu vârsta femeii

Explicația este simplă, dar profund biologică. Femeia se naște cu un număr finit de ovocite, aproximativ un milion, însă până la pubertate rămân doar câteva sute de mii.

De-a lungul vieții reproductive, doar o mică parte dintre acestea vor fi eliberate de ovare, prin ovulație. Pe măsură ce trec anii, nu doar că scade numărul ovocitelor, ci și calitatea lor. După 35 de ani, fertilitatea începe să se reducă vizibil, iar după 40 de ani, declinul este accentuat.

„Ovocitele îmbătrânesc biologic odată cu femeia, iar riscul de anomalii cromozomiale crește. În plus, uterul și trompele pot suferi modificări, apar tulburări hormonale, endometrioză, fibroame, polipi sau alte condiții medicale care afectează concepția. Toți acești factori, cumulativ, fac ca șansele de a obține o sarcină, fie pe cale naturală, fie prin fertilizare in vitro, să fie mai mici, iar riscul de avort spontan să crească. Totuși, acest lucru nu înseamnă că o femeie nu mai poate avea un copil, ci doar că are nevoie de o abordare medicală mai atentă și personalizată”, explică dr. Vythoulkas.

La ce vârsta apare, de regulă, menopauza

Majoritatea femeilor intră la menopauză între 45 şi 55 de ani. Important de menționat este că menopauza nu se instalează brusc, ci este un proces gradual, care începe cu câțiva ani mai devreme, în perioada de tranziție numită perimenopauză, când apar semne precum: ciclu menstrual neregulat, bufeuri, insomnie, schimbări de dispoziţie.

Din perspectiva fertilităţii, această perioadă înseamnă ovulaţii tot mai rare şi mai puţin predictibile și o rezervă ovariană foarte diminuată, ceea ce reduce semnificativ şansele unei sarcini spontane.

Care sunt cauzele menopauzei la vârste sub 40 de ani

Când vorbim de insuficiență ovariană primară sau menopauză precoce (instalată înainte de 40 de ani), cauzele pot fi diverse.

„Poate fi vorba despre o cauză genetică – unele femei au o viteză de epuizare a foliculilor ovarieni mai mare şi o predispoziție spre menopauză timpurie. Apoi, există cauze autoimune, când organismul poate produce anticorpi îndreptați împotriva țesutului ovarian. Tratamente oncologice precum chimioterapia sau radioterapia pot distruge ovarele ori pot scădea drastic funcţia lor. Intervenţiile chirurgicale asupra ovarelor sau expunerea la toxine sunt alţi factori. În multe cazuri însă, nu se identifică o cauză clară”, detaliază dr. Andreas Vythoulkas.

Indiferent de motiv, vestea poate fi dificil de acceptat, mai ales pentru o femeie tânără care își dorește copii. Dar este important de știut că medicina actuală oferă opțiuni concrete, inclusiv pentru aceste cazuri delicate.

AMH-ul scăzut e semnul că trebuie să acționezi ACUM!

Rezerva ovariană, adică materialul genetic feminin, se determină printr-un test de sânge numit AMH (hormon anti-mullerian). Atunci când acesta este scăzut raportat la vârsta femeii și, în plus, apar și semne sugestive de menopauză precoce, cum sunt cele menționate anterior, este momentul să acționați rapid dacă vă doriți un copil.

„Totuși, țineți cont că AMH-ul este un marker al rezervei ovariene, iar o valoare scăzută nu exclude complet posibilitatea unei sarcini. Este, mai degrabă, un semnal de alarmă care ne spune că nu trebuie pierdut timp prețios”, spune medicul specialist în infertilitate.

Primul pas este o evaluare completă: analize hormonale, ecografie transvaginală pentru numărarea foliculilor antrali, verificarea trompelor uterine, a cavității uterine și, bineînțeles, analiza materialului seminal al partenerului. Pe baza acestor date, se stabilește cea mai potrivită strategie.

Metoda cu cele mai mari șanse de a obține sarcina dacă ești foarte aproape de menopauză

După vârsta de 40 de ani, procedura de fertilizare in vitro cu propriile ovocite are șanse mai mici de succes, din cauza calității ovocitelor. De aceea pot fi necesare mai multe embriotransferuri și, de preferat, testările genetice asupra embrionilor obținuți, pentru a crește șansele de a obține sarcina și de a o duce la termen, cu un bebeluș sănătos.

În cazurile în care rezerva ovariană este foarte mică sau calitatea ovocitelor este afectată și există în istoric mai multe proceduri FIV eșuate cu propriile ovocite, se poate apela la fertilizarea in vitro cu ovocite donate, o procedură cu șanse semnificativ mai mari de succes în obținerea sarcinii la femeile aflate foarte aproape de menopauză.

În această procedură, ovocitele provin de la o donatoare tânără și sănătoasă, sunt fertilizate în laborator cu materialul genetic al partenerului, iar embrionul rezultat este transferat în uterul pacientei. Deoarece ovocitele sunt de calitate foarte bună, probabilitatea ca sarcina să se obțină și să evolueze normal este mult mai mare decât în cazul utilizării ovocitelor proprii la vârste avansate.

De asemenea, pentru femeile care nu își doresc o sarcină imediat, crioprezervarea ovocitelor sau a embrionilor este o variantă de luat în calcul, atât timp cât încă există răspuns ovarian bun și vârsta nu depășește 35 de ani.

„Important este să acţionăm rapid, pentru că în ceea ce privește fertilitatea, timpul este esențial. Fiecare lună contează, mai ales atunci când semnele arată că rezerva ovariană este pe final. Medicina oferă soluții, dar rezultatele depind de rapiditatea cu care acționăm. Așadar, nu lăsați timpul să decidă pentru voi”, conchide medicul specialist în infertilitate.

