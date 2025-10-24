Antena Căutare
Home Lifestyle Health Cum să rămâi însărcinată dacă ești foarte aproape de menopauză

Cum să rămâi însărcinată dacă ești foarte aproape de menopauză

Pe măsură ce anii trec, pentru multe femei dorința de a avea un copil devine mai intensă, dar și mai greu de realizat. Ciclurile neregulate, analizele hormonale care nu mai arată ca la 25-30 de ani și primele semne ale apropierii menopauzei generează deseori anxietate și întrebări precum „Mai pot rămâne însărcinată?” sau „Este deja prea târziu?”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 11:14
Cum să rămâi însărcinată dacă ești foarte aproape de menopauză | Shutterstock

Pentru a răspunde acestor întrebări, am discutat cu dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, care ne explică ce se întâmplă în corpul femeii odată ce se apropie de menopauză, ce poate determina menopauza precoce, ce strategii există când rezerva ovariană este scăzută și care este metoda cu cele mai mari șanse de succes în a obține o sarcină pentru femeia aflată aproape de finalul perioadei fertile.

De ce scad șansele de sarcină odată cu vârsta femeii

Explicația este simplă, dar profund biologică. Femeia se naște cu un număr finit de ovocite, aproximativ un milion, însă până la pubertate rămân doar câteva sute de mii.

De-a lungul vieții reproductive, doar o mică parte dintre acestea vor fi eliberate de ovare, prin ovulație. Pe măsură ce trec anii, nu doar că scade numărul ovocitelor, ci și calitatea lor. După 35 de ani, fertilitatea începe să se reducă vizibil, iar după 40 de ani, declinul este accentuat.

Articolul continuă după reclamă

„Ovocitele îmbătrânesc biologic odată cu femeia, iar riscul de anomalii cromozomiale crește. În plus, uterul și trompele pot suferi modificări, apar tulburări hormonale, endometrioză, fibroame, polipi sau alte condiții medicale care afectează concepția. Toți acești factori, cumulativ, fac ca șansele de a obține o sarcină, fie pe cale naturală, fie prin fertilizare in vitro, să fie mai mici, iar riscul de avort spontan să crească. Totuși, acest lucru nu înseamnă că o femeie nu mai poate avea un copil, ci doar că are nevoie de o abordare medicală mai atentă și personalizată”, explică dr. Vythoulkas.

La ce vârsta apare, de regulă, menopauza

Majoritatea femeilor intră la menopauză între 45 şi 55 de ani. Important de menționat este că menopauza nu se instalează brusc, ci este un proces gradual, care începe cu câțiva ani mai devreme, în perioada de tranziție numită perimenopauză, când apar semne precum: ciclu menstrual neregulat, bufeuri, insomnie, schimbări de dispoziţie.

Din perspectiva fertilităţii, această perioadă înseamnă ovulaţii tot mai rare şi mai puţin predictibile și o rezervă ovariană foarte diminuată, ceea ce reduce semnificativ şansele unei sarcini spontane.

CITEȘTE ȘI: Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe care afectează fertilitatea

Care sunt cauzele menopauzei la vârste sub 40 de ani

Când vorbim de insuficiență ovariană primară sau menopauză precoce (instalată înainte de 40 de ani), cauzele pot fi diverse.

„Poate fi vorba despre o cauză genetică – unele femei au o viteză de epuizare a foliculilor ovarieni mai mare şi o predispoziție spre menopauză timpurie. Apoi, există cauze autoimune, când organismul poate produce anticorpi îndreptați împotriva țesutului ovarian. Tratamente oncologice precum chimioterapia sau radioterapia pot distruge ovarele ori pot scădea drastic funcţia lor. Intervenţiile chirurgicale asupra ovarelor sau expunerea la toxine sunt alţi factori. În multe cazuri însă, nu se identifică o cauză clară”, detaliază dr. Andreas Vythoulkas.

Indiferent de motiv, vestea poate fi dificil de acceptat, mai ales pentru o femeie tânără care își dorește copii. Dar este important de știut că medicina actuală oferă opțiuni concrete, inclusiv pentru aceste cazuri delicate.

AMH-ul scăzut e semnul că trebuie să acționezi ACUM!

Rezerva ovariană, adică materialul genetic feminin, se determină printr-un test de sânge numit AMH (hormon anti-mullerian). Atunci când acesta este scăzut raportat la vârsta femeii și, în plus, apar și semne sugestive de menopauză precoce, cum sunt cele menționate anterior, este momentul să acționați rapid dacă vă doriți un copil.

„Totuși, țineți cont că AMH-ul este un marker al rezervei ovariene, iar o valoare scăzută nu exclude complet posibilitatea unei sarcini. Este, mai degrabă, un semnal de alarmă care ne spune că nu trebuie pierdut timp prețios”, spune medicul specialist în infertilitate.

Primul pas este o evaluare completă: analize hormonale, ecografie transvaginală pentru numărarea foliculilor antrali, verificarea trompelor uterine, a cavității uterine și, bineînțeles, analiza materialului seminal al partenerului. Pe baza acestor date, se stabilește cea mai potrivită strategie.

CITEȘTE ȘI: Care este legătura dintre calitatea somnului și rata de succes FIV​

Metoda cu cele mai mari șanse de a obține sarcina dacă ești foarte aproape de menopauză

După vârsta de 40 de ani, procedura de fertilizare in vitro cu propriile ovocite are șanse mai mici de succes, din cauza calității ovocitelor. De aceea pot fi necesare mai multe embriotransferuri și, de preferat, testările genetice asupra embrionilor obținuți, pentru a crește șansele de a obține sarcina și de a o duce la termen, cu un bebeluș sănătos.

În cazurile în care rezerva ovariană este foarte mică sau calitatea ovocitelor este afectată și există în istoric mai multe proceduri FIV eșuate cu propriile ovocite, se poate apela la fertilizarea in vitro cu ovocite donate, o procedură cu șanse semnificativ mai mari de succes în obținerea sarcinii la femeile aflate foarte aproape de menopauză.

În această procedură, ovocitele provin de la o donatoare tânără și sănătoasă, sunt fertilizate în laborator cu materialul genetic al partenerului, iar embrionul rezultat este transferat în uterul pacientei. Deoarece ovocitele sunt de calitate foarte bună, probabilitatea ca sarcina să se obțină și să evolueze normal este mult mai mare decât în cazul utilizării ovocitelor proprii la vârste avansate.

De asemenea, pentru femeile care nu își doresc o sarcină imediat, crioprezervarea ovocitelor sau a embrionilor este o variantă de luat în calcul, atât timp cât încă există răspuns ovarian bun și vârsta nu depășește 35 de ani.

„Important este să acţionăm rapid, pentru că în ceea ce privește fertilitatea, timpul este esențial. Fiecare lună contează, mai ales atunci când semnele arată că rezerva ovariană este pe final. Medicina oferă soluții, dar rezultatele depind de rapiditatea cu care acționăm. Așadar, nu lăsați timpul să decidă pentru voi”, conchide medicul specialist în infertilitate.

CITEȘTE ȘI: Timpul necesar pentru a rămâne însărcinată: când e cazul să te îngrijorezi

(P) Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arata cele mai frecvente greseli. La ce trebuie sa fim atenti...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arata cele mai frecvente greseli. La ce trebuie sa fim atenti
(P) Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arata cele mai frecvente greseli. La ce trebuie sa fim atenti
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament
Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x