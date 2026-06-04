(P) Dermatologie modernă și tratamente eficiente – de ce pacienții aleg Memormed

Pielea este cel mai vizibil indicator al stării noastre de sănătate, iar problemele dermatologice – de la acnee și eczeme până la alunițe suspecte sau iritații care nu trec – afectează la un moment dat aproape pe oricine.

Diferența între o problemă rezolvată rapid și una care se cronicizează stă, de cele mai multe ori, în alegerea specialistului și a clinicii la care apelezi.

Tot mai mulți pacienți din România aleg Memormed atunci când au nevoie de o clinică de dermatologie de încredere, iar motivul este simplu: aici găsesc o combinație rară între medici cu experiență solidă, aparatură modernă și acces direct la analize și imagistică în aceeași locație. Pentru o problemă a pielii care se poate agrava rapid dacă este ignorată, accesul rapid la un specialist bun face toată diferența.

Ce înseamnă dermatologie modernă în 2026

Dermatologia nu mai înseamnă doar o rețetă pentru o erupție pe piele. Este o specialitate care acoperă o gamă largă de probleme – de la acnee, eczeme, psoriazis și rozacee, până la controlul alunițelor, depistarea din timp a cancerului de piele și proceduri estetice cu rol medical.

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O clinică de dermatologie bună trebuie să ofere mai mult decât o consultație. Are nevoie de aparatură de diagnostic precisă, posibilitatea de a recolta probe și de a le analiza rapid, tratamente disponibile pe loc și o echipă care să poată lega o problemă a pielii de alte cauze interne – hormonale, alergice sau de altă natură.

Pacienții care caută o clinică de dermatologie bună în București au nevoie să găsească toate aceste lucruri sub același acoperiș. La Memormed, dermatologia este disponibilă la Clinica Victoriei, Clinica Aviatorilor, Clinica Unirii și Clinica Cotroceni, precum și la Iași și Sibiu, cu program extins de luni până vineri, între 08:00 și 22:00.

De ce aleg pacienții Memormed pentru dermatologieMedici cu experiență și consultații care nu sunt grăbite

Departamentul de dermatologie Memormed reunește medici specialiști și primari cu experiență dovedită. Consultația nu se rezumă la o rețetă scrisă în grabă – este momentul în care pacientul primește un diagnostic clar, explicații despre cauze și un plan de tratament gândit pe situația lui.

Dermatoscopie și controlul alunițelor

Pentru pacienții cu alunițe multiple, cazuri de cancer de piele în familie sau leziuni care arată suspect, dermatoscopia este investigația de bază. Memormed oferă atât dermatoscopia pentru o singură aluniță, cât și examinarea extinsă a 2–20 de leziuni, în aceeași vizită. Când este nevoie de o investigație mai amănunțită, biopsia și analiza ei se pot face direct în clinică.

Tratamente complete, disponibile pe loc

Gama de proceduri acoperă majoritatea situațiilor cu care vine un pacient: îndepărtarea papiloamelor, verucilor, condiloamelor și a leziunilor de tipul molluscum contagiosum prin electrocauterizare, mici intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unor formațiuni cutanate, pansamente specializate și tratamente pentru carcinoame – formele cele mai frecvente de cancer de piele.

Pentru afecțiuni cu impact estetic, sunt disponibile proceduri precum Dermapen (microneedling), Dermapen plasmă, terapie pentru față sau scalp și tratament al transpirației excesive cu toxină botulinică.

Acces direct la analize și investigații

Multe probleme ale pielii au cauze interne – dezechilibre hormonale, alergii, deficiențe de vitamine sau infecții. La Memormed, pacientul poate face în aceeași locație teste cutanate pentru alergii (până la 24 de alergeni), panel-uri pentru alergii alimentare sau respiratorii, dar și analize hormonale și de sânge complete. Memormed dispune de un laborator de analize medicale din Bucuresti integrat în rețeaua clinicilor, așa că pacientul nu trebuie să umble între centre diferite pentru a obține un diagnostic complet.

Servicii decontate prin CNAS

Dermatologia este o specialitate aflată în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pacienții care se prezintă cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un alt specialist pot beneficia de consultații gratuite, la același standard de calitate.

O alegere care contează pe termen lung

Pielea reflectă starea generală de sănătate, iar o problemă dermatologică lăsată nerezolvată poate evolua sau poate ascunde ceva mai serios. Tocmai de aceea, alegerea unei clinici care oferă diagnostic complet, tratamente moderne și colaborare între specialități este o decizie care merită luată cu atenție. Memormed răspunde exact acestor așteptări: o echipă de medici dedicați, dotare la zi și un sistem de programare care nu pune presiune pe timpul pacientului.