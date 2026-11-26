Chicken and Broccoli Bake este un preparat american consistent, cu pui, broccoli, bacon și sos cremos de brânză. Rețeta combină ingrediente simple, transformate într-o mâncare potrivită pentru întreaga familie. Preparatul se remarcă prin contrast între umplutura cremoasă și stratul crocant de bagel.

Un preparat american consistent, cu pui, broccoli, bacon și sos cremos de brânză | Shutterstock/AI

Carnea de pui oferă consistență, iar broccoli aduce prospețime. Baconul completează combinația prin aroma sa afumată și gustul intens. Sosul de brânză are un rol esențial în această rețetă. Acesta combină cheddarul cu gouda, două sortimente care se completează foarte bine. Cheddarul oferă o aromă mai pronunțată, iar gouda echilibrează gustul. Laptele, untul și făina contribuie la obținerea unei consistențe cremoase.

Un ingredient interesant este muștarul Dijon. Acesta adaugă o aromă discretă și completează gustul brânzeturilor. Chives, cunoscută și drept arpagic, oferă o notă proaspătă. Nucșoara completează aromele, fără să domine celelalte ingrediente.

Elementul distinctiv îl reprezintă bagels-urile tăiate în felii subțiri. Acestea acoperă întreaga suprafață a preparatului înainte de coacerea finală. În cuptor, feliile devin aurii și crocante. Rezultatul este un contrast plăcut între topping și umplutura cremoasă.

Ingrediente pentru Chicken and Broccoli Bake

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350 g buchețele de broccoli

90 g bacon feliat, tăiat cubulețe

600 g pulpe de pui dezosate și fără piele

45 g unt nesărat

45 g făină albă

480 ml lapte, la temperatura camerei

120 ml supă de legume

2 linguri arpagic proaspăt (chives), tocat fin

2 lingurițe muștar Dijon

1 vârf de cuțit de nucșoară, opțional

75 g brânză Cheddar rasă

75 g brânză Gouda rasă

2 bageluri simple sau cu semințe de susan

Ulei de măsline, pentru broccoli

Ulei pulverizat, pentru bageluri

Sare, după gust

Piper negru măcinat, după gust.

Mod de preparare pentru Chicken and Broccoli Bake

Pregătirea broccoliului

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Spală broccoli și desparte-l în buchețele potrivite. Lasă legumele să se scurgă bine.

Așază broccoli într-o tavă încăpătoare. Adaugă puțin ulei de măsline, sare și piper. Amestecă pentru distribuirea uniformă a condimentelor.

Introdu tava în cuptor pentru aproximativ 15 minute. Broccoli trebuie să se înmoaie ușor și să capete câteva zone rumenite. Nu îl găti complet, deoarece va continua să se gătească ulterior.

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Pregătirea baconului și a cărnii de pui

Taie pulpele de pui în bucăți potrivite pentru o porție. Încinge o tigaie încăpătoare la foc mediu. Adaugă baconul și rumenește-l până devine crocant.

Scoate baconul din tigaie și păstrează grăsimea rezultată. Ridică temperatura la foc mediu spre mare. Adaugă bucățile de pui în aceeași tigaie.

Condimentează carnea cu puțină sare și piper. Rumenește bucățile până capătă o crustă aurie. Carnea trebuie să fie aproape complet gătită. Va continua prepararea în cuptor.

Scoate puiul din tigaie și păstrează-l separat. Nu arunca grăsimea rămasă, deoarece oferă aromă sosului.

Prepararea sosului cremos de brânză pentru Chicken and Broccoli Bake

Redu focul la mediu și adaugă untul în tigaie. Lasă-l să se topească, apoi încorporează făina. Amestecă bine până obții o pastă omogenă.

Toarnă treptat laptele și supa de legume. Folosește un tel pentru a evita formarea cocoloașelor. Continuă să amesteci până când sosul începe să se îngroașe.

Adaugă muștarul Dijon și arpagicul tocat. Pune nucșoara și puțin piper negru. Amestecă pentru distribuirea uniformă a ingredientelor.

Lasă sosul să ajungă la punctul de fierbere ușoară. Oprește focul și adaugă cheddarul și gouda. Amestecă până când brânzeturile se topesc complet.

Gustă sosul înainte de adăugarea sării. Baconul și supa de legume contribuie deja la gustul sărat.

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Asamblare Chicken and Broccoli Bake

Adaugă broccoli rumenit peste sosul de brânză. Pune bucățile de pui și baconul crocant. Amestecă ușor până când toate ingredientele sunt acoperite cu sos.

Transferă compoziția într-un vas termorezistent de aproximativ 25 × 17 cm. Nivelează suprafața cu o spatulă. Lasă preparatul să se răcească aproximativ 10 minute.

Pregătirea feliilor de bagel

Taie fiecare bagel în jumătate. Așază jumătățile cu partea tăiată pe tocător. Taie apoi felii subțiri, de aproximativ 6 mm grosime.

Distribuie feliile peste compoziția din vas. Așază-le ordonat și acoperă cât mai multe spații libere. Suprapune ușor feliile acolo unde este necesar.

Pulverizează ulei de măsline peste bageluri. Acest pas ajută la rumenirea uniformă și la obținerea unei texturi crocante.

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Coacerea și servirea Chicken and Broccoli Bake

Introdu vasul în cuptorul preîncălzit la 200°C. Coace aproximativ 20 de minute. Feliile de bagel trebuie să devină aurii și crocante.

Verifică și marginile compoziției. Sosul trebuie să bolborosească ușor în jurul toppingului. Scoate vasul din cuptor și lasă-l câteva minute să se odihnească.

Servește preparatul cald, direct din vasul pentru gratinare. Păstrează feliile crocante de bagel deasupra fiecărei porții. Sosul cremos, broccoliul și carnea formează împreună o mâncare consistentă.

Sfaturi pentru un rezultat reușit

Folosește pulpe de pui dezosate.

Nu fierbe broccoli înainte de coacere. Rumenește-l direct în cuptor.

Respectă cantitățile de cheddar și gouda. Combinația oferă un gust echilibrat.

Folosește lapte la temperatura camerei pentru prepararea sosului.

Nu exagera cu sarea, deoarece baconul și supa contribuie deja la gust.

Alege bageluri simple sau cu semințe de susan.

Taie bagelurile în felii subțiri pentru un topping crocant.

Păstrează preparatul Chicken and Broccoli Bake rămas într-un recipient închis, la frigider, maximum 3 zile. Încălzește porțiile în cuptor, pentru a păstra textura toppingului. Evită congelarea după gratinare, deoarece bagelurile își pierd textura crocantă.