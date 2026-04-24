După 40 de ani, organismul feminin trece printr-o serie de schimbări hormonale importante, care pot influența atât ciclul menstrual, cât și sănătatea aparatului reproducător. Această perioadă, care precede instalarea menopauzei, este adesea asociată cu apariția sau accentuarea unor afecțiuni ginecologice care necesită monitorizare atentă și, în unele cazuri, tratament de specialitate.

Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 10:01 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 17:19

Cele mai frecvente afecțiuni ginecologice la femeile cu vârsta peste 40 de ani

Am discutat cu medicul specialist în infertilitate Andreas Vythoulkas despre cele mai frecvente probleme ginecologice întâlnite la femeile aflate în această etapă a vieții și despre semnalele care nu ar trebui ignorate.

Atenție la fibroamele uterine!

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni ginecologice este reprezentată de fibroamele uterine.

„Aceste formațiuni benigne apar la nivelul uterului și sunt influențate de nivelul hormonilor estrogeni. Deși în multe cazuri sunt asimptomatice, fibroamele pot provoca sângerări menstruale abundente, dureri pelvine sau senzație de presiune în zona abdominală. În funcție de dimensiune și simptomatologie, managementul poate varia de la simpla monitorizare până la tratament medicamentos sau intervenție chirurgicală”, explică dr. Vythoulkas.

Polipii endometriali reprezintă o altă afecțiune frecventă la această vârstă. Aceștia sunt excrescențe ale mucoasei uterine și pot provoca sângerări anormale, în special între menstruații sau după contactul sexual. Deși majoritatea sunt benigni, este necesară evaluarea lor pentru a exclude riscul de malignitate.

Endometrioza și adenomioza

O altă problemă des întâlnită după 40 de ani este adenomioza, o afecțiune caracterizată prin prezența țesutului endometrial în peretele uterin. Aceasta se manifestă frecvent prin menstruații dureroase și abundente, precum și prin disconfort pelvin cronic.

Diagnosticul poate fi uneori dificil, însă investigațiile imagistice moderne ajută la identificarea corectă a acestei patologii.

Nu trebuie neglijată nici incidența crescută a endometriozei, care, deși este diagnosticată frecvent la femeile mai tinere, poate persista sau poate fi descoperită și după 40 de ani. Aceasta poate cauza dureri pelvine, disconfort în timpul contactului sexual și, uneori, probleme de fertilitate.

Hiperplazia endometrială

Dezechilibrele hormonale specifice perimenopauzei pot duce, de asemenea, la tulburări de ciclu menstrual. Menstruațiile pot deveni neregulate, mai abundente sau, dimpotrivă, mai rare. Aceste modificări sunt, în multe cazuri, fiziologice, însă este important ca ele să fie evaluate de medic pentru a exclude alte cauze, precum hiperplazia endometrială, ce poate sugera un risc crescut de cancer de endometru.

De asemenea, odată cu apropierea menopauzei, scăderea nivelului de estrogen poate duce la apariția atrofiei vaginale. Această afecțiune se manifestă prin uscăciune vaginală, senzație de arsură sau disconfort în timpul contactului sexual și poate afecta semnificativ calitatea vieții.

Potrivit medicului Andreas Vythoulkas, controalele ginecologice regulate devin cu atât mai importante după vârsta de 40 de ani. „Multe dintre aceste afecțiuni pot fi ținute sub control dacă sunt depistate la timp. Femeile nu ar trebui să ignore simptome precum sângerările anormale, durerile persistente sau modificările ciclului menstrual”, subliniază specialistul.

Atenția crescută la semnalele organismului și consultul medical la timp sunt esențiale pentru prevenirea și gestionarea eficientă a afecțiunilor ginecologice, indiferent de vârstă.