Îngrașă sau nu pufuleții? Ce conțin și câte calorii au

Pufuleții ne poartă cu gândul în copilărie, când îi ronțăiam fericiți, fără să ne pese de ingrediente sau de calorii. Astăzi, ca adulți preocupați de sănătate, ne întrebăm firesc cât de inofensivă este această gustare sărată. Află cât de mult îngrașă pufuleții și ce conțin.

În copilărie, pufuleții erau doar gustul simplu al bucuriei pe care îl savuram fără grija caloriilor și kilogramelor în plus. Această gustare sărată și gustoasă rămâne tentantă și astăzi, când simțim nevoia de ceva crocant și ușor de ronțăit între mese.

Pufuleții sunt accesibili, se găsesc în orice magazin și au acel gust familiar care ne oferă o doză rapidă de confort. Pentru că sunt făcuți din mălai de porumb, mulți dintre noi îi asociem cu mămăliga. Totuși, deși au aceeași materie primă la bază, pufuleții nu sunt echivalentul mămăligii, nici ca proces de preparare, nici ca valoare nutritivă. Această gustare atât de apreciată la noi nu este atât de sănătoasă pe cât am crede.

Câte calorii au pufuleții

În ciuda texturii lor ușoare, pufuleții sunt o gustare densă caloric. Numărul exact de calorii variază în funcție de brand și de aromele adăugate, dar, în medie, 100 de grame de pufuleți conțin între 427 și 487 de calorii, adică aproape cât o masă principală.

Iată o estimare a caloriilor pentru o masă principală cu carne, garnitură și o salată:

friptură de pui la cuptor (150 g piept de pui fără piele): 165 de calorii

cartofi copți (200 g): 190 de calorii

salată verde cu roșii și o lingură de ulei de măsline: 120 de calorii

Față de alte gustări, pufuleții aduc mai multe calorii într-un volum mic, fără să ofere sațietate reală. Prin comparație, aceeași cantitate de floricele de porumb preparate fără grăsimi are circa 350 de calorii. Popcornul conține mai multe fibre și este mai sățios decât pufuleții.

Alte exemple de gustări mai sănătoase între mese includ:

un măr mediu (180 g): 95 de calorii

o banană mică: 90 de calorii

100 g de struguri: 70 de calorii

o mână de migdale (aprox. 30 g): 170-180 de calorii

25 g de semințe de floarea-soarelui crude: 140 de calorii

15 g de nuci: 100 de calorii

un iaurt grecesc 2% (150 g): 100-120 de calorii

Ce conțin pufuleții

Mălaiul grișat este ingredientul principal din care sunt obținuți pufuleții, în proporție de 80-90%, în funcție de producător. Acesta este un tip de mălai de porumb cu o textură mai grosieră și o culoare mai deschisă decât mălaiul superior, care este obținut prin măcinarea integrală a boabelor de porumb.

Mălaiul grișat este produs prin măcinarea porumbului degerminat - din care a fost îndepărtat germenul (vârful bobului). Din această cauză, are un conținut mai redus de fibre, enzime și grăsimi decât mălaiul superior, dar se prepară mai rapid.

Lista ingredientelor din care sunt obținuți pufuleții simpli (fără arome și coloranți) este scurtă. Pe lângă mălai, mai conțin:

Sare

100 de grame de pufuleți conțin 0,6-0,7 grame de sare, care echivalează cu 12-14% din cantitatea maximă de 5 grame de sare pe zi recomandată adulților. În cazul copiilor, sarea dintr-o porție de 100 de grame de pufuleți poate acoperi între 15% și 35% din cantitatea permisă, în funcție de vârstă.

Ulei vegetal

Uleiul de palmier este cel mai des folosit de producătorii români. O porție de 100 de grame de pufuleți furnizează între 10 și peste 20 de grame de grăsimi, dintre care aproape jumătate sunt acizi grași saturați. Consumul excesiv de grăsimi saturate poate duce la creșterea colesterolului „rău” (LDL) care se asociază cu boli cardiovasculare. Un gram de grăsime, indiferent de tip, conține 9 calorii.

Pufuleții conțin puține proteine și fibre, dar sunt bogați în carbohidrați și grăsimi, inclusiv saturate, potrivit site-ului Is It Bad For You?. Cantitatea mare de sare poate reprezenta un risc pentru sănătatea inimii.

Îngrașă sau nu pufuleții?

Răspunsul scurt este da, pufuleții îngrașă dacă sunt consumați în exces. Conținutul caloric ridicat și grăsimile pe care le conțin contribuie la creșterea în greutate.

Deși par o gustare ușoară, pufuleții sunt, de fapt, un aliment procesat, bogat în calorii și în grăsimi nesănătoase. În plus, nu furnizează multe proteine și fibre, astfel că nu oferă senzație de sațietate.

Pufuleții pot fi o gustare ocazională, dar dacă îi consumi în cantități mari, riscul de a acumula kilograme în plus crește destul de mult.

