Lapte matern în ochi și nas: care sunt pericolele acestui remediu

În trecut, multe mame obișnuiau să pună câteva picături de lapte matern în ochii sau nasul bebelușilor, crezând că astfel pot curăța secrețiile și vindeca infecții. Află ce spune medicina modernă despre această practică tradițională.

Laptele matern era folosit frecvent ca remediu pentru nas înfundat, ochi cu secreții și conjunctivită la sugari | Shutterstock

„Nectarul zeilor”, cum îl numeau egiptenii, grecii și romanii, laptele matern a fost considerat din cele mai vechi timpuri o licoare cu puteri tămăduitoare. În Antichitate, era văzut ca un simbol al vieții, purității și protecției divine.

În unele culturi, laptele matern era folosit în ritualuri de vindecare, în timp ce în altele, adulții îl consumau ca tonic pentru imunitate sau ca tratament pentru răni, arsuri ori probleme digestive.

La ce foloseau remediile cu lapte matern în ochii și nasul bebelușului

În generațiile trecute, când accesul la medicamente și la consultații medicale era limitat, părinții apelau adesea la remedii naturale și la soluții din gospodărie pentru a trata diverse afecțiuni minore ale sugarilor.

De-a lungul timpului, mamele au folosit laptele matern nu doar ca hrană, ci și ca leac pentru micile neplăceri ale bebelușilor. Acest remediu vechi, transmis din generație în generație, era considerat eficient pentru decongestionarea nasului în caz de răceli, curățarea ochilor de secreții și chiar pentru tratamentul conjunctivitei la sugari.

Laptele era picurat în ochi cu o pipetă sau aplicat pe o bucată de tifon, iar curățarea secrețiilor se făcea de la colțul extern spre cel intern. Pentru decongestionarea nasului, se aplicau câteva picături în nările bebelușului.

Eficiența acestei practici răspândite în trecut a fost evaluată și de cercetările moderne. Un studiu din 2021 a constatat că laptele matern nu este mai puțin eficient în tratarea secrețiilor oculare la sugari decât soluțiile oftalmice pe bază de sulfonat de azulenă de sodiu hidratată. Cercetătorii chiar recomandă folosirea laptelui matern ca tratament de primă linie pentru secrețiile oculare la sugarii cu vârsta de până la 6 luni.

Într-un alt studiu, din 2024, laptele matern s-a dovedit eficient pentru leziunile corneei. Acesta accelerează regenerarea celulelor epiteliale și ar putea reprezenta un potențial tratament terapeutic, notează autorii cercetării.

Aceste efecte benefice ale laptelui matern se datorează, cel mai probabil, numeroaselor componente cu rol protector:

imunoglobuline - anticorpi care identifică și distrug agenții patogeni

lactoferină - o proteină cu proprietăți antimicrobiene și imunomodulatoare

lizozimul - o enzimă care poate distruge peretele celular al unor bacterii

oligozaharide - carbohidrați complecși care hrănesc bacteriile „bune” din intestin și ajută la dezvoltarea sistemului imunitar

Care sunt pericolele acestui vechi remediu

Deși unele studii sugerează că laptele matern ar putea avea efecte terapeutice, dovezile sunt încă limitate, iar organizațiile medicale nu recomandă această practică.

Academia Americană de Oftalmologie descurajează administrarea de lapte matern în ochi pentru tratarea conjunctivitei sau a altor afecțiuni oculare. Acesta conține numeroase bacterii care pot fi benefice pentru intestinul sugarului, dar dăunătoare pentru ochi. Introducerea acestor bacterii în ochi poate provoca o infecție gravă, care amenință vederea și este mult mai periculoasă decât conjunctivita, atenționează specialiștii.

Laptele matern nu este steril, iar bacteriile pe care le conține pot să provoace infecții atunci când este aplicat pe o membrană mucoasă, cum sunt cele oculare și nazale. Administrat în nas, poate agrava o infecție respiratorie, în loc să o trateze.

Un alt risc al folosirii acestui remediu este că părinții pot amâna consultul medical, crezând că tratamentul lor este suficient.

Cum se curăță corect ochii și nasul sugarului

Există metode mai sigure și cel puțin la fel de eficiente pentru curățarea ochilor și nasului sugarului, fără a folosi lapte matern.

Pentru a curăța secrețiile oculare, îmbibă o compresă sterilă în ser fiziologic. Cu o mișcare blândă, curăță de la colțul extern al ochiului spre cel intern. Folosește o compresă diferită pentru fiecare ochi, pentru a preveni răspândirea eventualelor bacterii de la un ochi la celălalt.

Pentru desfundarea nasului și curățarea secrețiilor, folosește ser fiziologic. Administrează câteva picături cu o pompiță nazală sau direct din recipient dacă serul este monodoză. După aplicare, extrage secrețiile cu un aspirator nazal.

Alternativ, poți folosi o soluție cu apă de mare pentru desfundarea nasului, dar cu recomandarea pediatrului. Spray-urile și picăturile decongestionante care conțin substanțe precum pseudoefedrină, oximetazolină, fenilefrină și altele nu sunt recomandate sugarilor.

Cere sfatul medicului dacă secrețiile oculare ale bebelușului persistă, devin galben-verzui sau ochii se înroșesc. Un consult medical se impune și în cazul răcelilor cu nas înfundat care durează mai multe zile sau cu alte simptome precum febra și lipsa poftei de mâncare.

