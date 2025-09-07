Antena Căutare
Home Lifestyle Health Lapte matern în ochi și nas: care sunt pericolele acestui remediu

Lapte matern în ochi și nas: care sunt pericolele acestui remediu

În trecut, multe mame obișnuiau să pună câteva picături de lapte matern în ochii sau nasul bebelușilor, crezând că astfel pot curăța secrețiile și vindeca infecții. Află ce spune medicina modernă despre această practică tradițională.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 18:36
Laptele matern era folosit frecvent ca remediu pentru nas înfundat, ochi cu secreții și conjunctivită la sugari | Shutterstock

„Nectarul zeilor”, cum îl numeau egiptenii, grecii și romanii, laptele matern a fost considerat din cele mai vechi timpuri o licoare cu puteri tămăduitoare. În Antichitate, era văzut ca un simbol al vieții, purității și protecției divine.

În unele culturi, laptele matern era folosit în ritualuri de vindecare, în timp ce în altele, adulții îl consumau ca tonic pentru imunitate sau ca tratament pentru răni, arsuri ori probleme digestive.

La ce foloseau remediile cu lapte matern în ochii și nasul bebelușului

În generațiile trecute, când accesul la medicamente și la consultații medicale era limitat, părinții apelau adesea la remedii naturale și la soluții din gospodărie pentru a trata diverse afecțiuni minore ale sugarilor.

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul timpului, mamele au folosit laptele matern nu doar ca hrană, ci și ca leac pentru micile neplăceri ale bebelușilor. Acest remediu vechi, transmis din generație în generație, era considerat eficient pentru decongestionarea nasului în caz de răceli, curățarea ochilor de secreții și chiar pentru tratamentul conjunctivitei la sugari.

Laptele era picurat în ochi cu o pipetă sau aplicat pe o bucată de tifon, iar curățarea secrețiilor se făcea de la colțul extern spre cel intern. Pentru decongestionarea nasului, se aplicau câteva picături în nările bebelușului.

Eficiența acestei practici răspândite în trecut a fost evaluată și de cercetările moderne. Un studiu din 2021 a constatat că laptele matern nu este mai puțin eficient în tratarea secrețiilor oculare la sugari decât soluțiile oftalmice pe bază de sulfonat de azulenă de sodiu hidratată. Cercetătorii chiar recomandă folosirea laptelui matern ca tratament de primă linie pentru secrețiile oculare la sugarii cu vârsta de până la 6 luni.

Într-un alt studiu, din 2024, laptele matern s-a dovedit eficient pentru leziunile corneei. Acesta accelerează regenerarea celulelor epiteliale și ar putea reprezenta un potențial tratament terapeutic, notează autorii cercetării.

Aceste efecte benefice ale laptelui matern se datorează, cel mai probabil, numeroaselor componente cu rol protector:

  • imunoglobuline - anticorpi care identifică și distrug agenții patogeni
  • lactoferină - o proteină cu proprietăți antimicrobiene și imunomodulatoare
  • lizozimul - o enzimă care poate distruge peretele celular al unor bacterii
  • oligozaharide - carbohidrați complecși care hrănesc bacteriile „bune” din intestin și ajută la dezvoltarea sistemului imunitar

Care sunt pericolele acestui vechi remediu

Deși unele studii sugerează că laptele matern ar putea avea efecte terapeutice, dovezile sunt încă limitate, iar organizațiile medicale nu recomandă această practică.

Academia Americană de Oftalmologie descurajează administrarea de lapte matern în ochi pentru tratarea conjunctivitei sau a altor afecțiuni oculare. Acesta conține numeroase bacterii care pot fi benefice pentru intestinul sugarului, dar dăunătoare pentru ochi. Introducerea acestor bacterii în ochi poate provoca o infecție gravă, care amenință vederea și este mult mai periculoasă decât conjunctivita, atenționează specialiștii.

Laptele matern nu este steril, iar bacteriile pe care le conține pot să provoace infecții atunci când este aplicat pe o membrană mucoasă, cum sunt cele oculare și nazale. Administrat în nas, poate agrava o infecție respiratorie, în loc să o trateze.

Un alt risc al folosirii acestui remediu este că părinții pot amâna consultul medical, crezând că tratamentul lor este suficient.

Citește și: Conjunctivita la copii - ce este, tipuri, cauze, simptome, tratament

Cum se curăță corect ochii și nasul sugarului

Există metode mai sigure și cel puțin la fel de eficiente pentru curățarea ochilor și nasului sugarului, fără a folosi lapte matern.

Pentru a curăța secrețiile oculare, îmbibă o compresă sterilă în ser fiziologic. Cu o mișcare blândă, curăță de la colțul extern al ochiului spre cel intern. Folosește o compresă diferită pentru fiecare ochi, pentru a preveni răspândirea eventualelor bacterii de la un ochi la celălalt.

Pentru desfundarea nasului și curățarea secrețiilor, folosește ser fiziologic. Administrează câteva picături cu o pompiță nazală sau direct din recipient dacă serul este monodoză. După aplicare, extrage secrețiile cu un aspirator nazal.

Alternativ, poți folosi o soluție cu apă de mare pentru desfundarea nasului, dar cu recomandarea pediatrului. Spray-urile și picăturile decongestionante care conțin substanțe precum pseudoefedrină, oximetazolină, fenilefrină și altele nu sunt recomandate sugarilor.

Cere sfatul medicului dacă secrețiile oculare ale bebelușului persistă, devin galben-verzui sau ochii se înroșesc. Un consult medical se impune și în cazul răcelilor cu nas înfundat care durează mai multe zile sau cu alte simptome precum febra și lipsa poftei de mâncare.

Citește și: 20 de sfaturi pentru alăptare: Ghid complet pentru mame înainte și după naștere

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce să faci când nu poți dormi noaptea. Soluții simple împotriva insomniei, înainte de a lua medicamente...
Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
Observatornews.ro Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Rhiana Grigore transformă skateboarding-ul într-un spectacol Sambata, 06.09.2025, 21:30
The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Călătorie sonoră spre liniște interioară cu Dan Nistor și Irina Pateoacă Sambata, 06.09.2025, 21:13 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Ansamblul Voiniceasca aduce pe scenă energia Republicii Moldova prin dans popular Sambata, 06.09.2025, 20:55 The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Piesa Amor Estival a Stelei Popescu prinde viață prin vocea Ramonei Vărzaru Sambata, 06.09.2025, 20:30
Mai multe
Citește și
Ce să faci când nu poți dormi noaptea. Soluții simple împotriva insomniei, înainte de a lua medicamente
Ce să faci când nu poți dormi noaptea. Soluții simple împotriva insomniei, înainte de a lua medicamente
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii
Activități conștiente pentru a regăsi calmul la orice vârstă. Ce recomandă specialiștii Catine.ro
Cât de eficient este sucul de ceapă pentru creșterea părului. Rețeta și pașii pentru aplicarea corectă
Cât de eficient este sucul de ceapă pentru creșterea părului. Rețeta și pașii pentru aplicarea corectă
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească... Libertatea.ro
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice
Chec aperitiv cu cașcaval, șuncă și măsline, pentru gustări zilnice HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025. Gemenii sunt impulsivi. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție
Digi RCS-RDS România oferă tuturor abonaților noul smartphone Samsung Galaxy A17. Care este singura condiție Gandul
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?! CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară
Pâine cu ceapă. O rețetă rustică, dar simplă și ușoară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x