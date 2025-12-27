Antena Căutare
Cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice. Fața pe care ar fi avut-o la 88 de ani, de fapt

Jane Fonda ar fi arătat foarte diferit la 88 de ani fără operațiile estetice despre care a vorbit de-a lungul anilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 09:00 | Actualizat Luni, 22 Decembrie 2025, 15:27
Jane Fonda a vorbit deschis de-a lungul anilor despre operațiile estetice pe care le-a făcut | Getty Images

Cu ajutorul AI, s-a aflat cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice. Actrița a împlinit recent 88 de ani și a vorbit de-a lungul anilor despre operațiile estetice pe care le-a făcut.

Pentru a crea imaginile AI, fu fost folosite poze cu Fonda din tinerețe, înainte de primele intervenții chirurgicale, scrie Daily Mail.

În imagini, se vede o diferență notabilă față de cum arată actrița acum și ar fi putut să arate la aceeași vârstă.

Programul de inteligență artificială a fost instruit să analizeze pozele actriței din tinerețe și să prezică exact cum ar fi arătat la 88 de ani dacă și-ar fi păstrat frumusețea naturală.

Articolul continuă după reclamă

Cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice

Jane Fonda a vorbit deschis de-a lungul anilor despre operațiile estetice și perspectiva ei asupra acestor intervenții.

În imaginile AI, se vede o diferență clară între aspectul ei actual și cel pe care l-ar fi putut avea, similar cu fețele oamenilor de peste 80 de ani.

Vezi cum ar fi arătat Jane Fonda fără operații estetice AICI.

În 2010, ea a dezvăluit că „și-a făcut câteva intervenții la bărbie și gât”.

„Mi-am scos și pungile de sub ochi,” a scris ea într-o postare pe blog la vremea respectivă. „Jurasem în 2000 că nu voi mai face nimic niciodată, dar anul acesta m-am săturat să nu arăt așa cum mă simt și am vrut o linie a maxilarului mai definită, ca în trecut, așa că mi-am schimbat părerea.”

„Încă sunt puțin umflată, dar nu prea,” a continuat Fonda. „Și ceea ce mă bucură e că nu voi arăta trasă sau ciudată sau mereu obosită.”

Citește și: Actriță celebră surprinsă în scaun cu rotile, în aeroport. Ce s-a întâmplat cu ea, la câteva zile după ce a urcat pe scenă

Ea a vorbit mai mult despre decizia de a apela la operație în emisiunea Today în 2011.

„Mergeam pe stradă într-o zi și m-am surprins în vitrină și, ugh, a fost ca, „Cine e asta?””, a spus ea.

„Și m-am gândit „Oh, Doamne, sunt eu!”. Mă simt atât de bine și de odihnită, și arăt atât de diferit. Am decis, și nu sunt mândră de asta, am decis că vreau să arăt mai mult cum mă simt,” a continuat actrița.

Jane Fonda a recunoscut că regretă operațiile estetice

În documentarul ei din 2018, Fonda a recunoscut că regretă că a făcut operații estetice. Atunci a afirmat că „urăște faptul că a simțit nevoia să își modifice fizic aspectul ca să se simtă OK.”

„Sunt bucuroasă că arăt bine pentru vârsta mea, dar am avut operații estetice,” a spus ea. „Nu o să mint despre asta. La un anumit nivel, urăsc faptul că am avut nevoie să mă schimb fizic ca să simt că sunt în regulă. Mi-aș dori să nu fi fost așa. Iubesc fețele mature. Iubesc fețele marcate de viață. Iubesc fața Vanessei Redgrave. Mi-aș dori să fiu mai curajoasă. Dar sunt ceea ce sunt.”

Într-un interviu din 2020, vedeta a insistat că a terminat cu operațiile estetice.

„Nu pot să pretind că nu sunt vanitoasă, dar nu va mai exista nicio operație estetică. Nu o să mă mai tai,” a declarat ea. „Trebuie să muncesc în fiecare zi ca să mă accept. Nu îmi vine natural.”

Citește și: Cum arăta Jane Fonda în tinerețe. Cât de mult s-a schimbat actrița de-a lungul anilor

În 2022, ea a mărturisit și că a făcut la un moment dat un lifting facial, lucru de care a spus că „nu este mândră”.

„Am făcut un lifting, dar m-am oprit din operații pentru că nu vreau să arăt distorsionată. Nu sunt mândră că l-am făcut,” a spus ea. „Acum, nu știu dacă ar fi să o iau de la capăt dacă l-aș mai face. Dar l-am făcut. Poți deveni dependentă. Nu continuați să faceți. Multe femei devin dependente de asta.”

